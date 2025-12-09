【八献 イオンモール幕張新都心】和のごちそうの食べ放題にて「牛みすじ」のしゃぶしゃぶと「かきフライ」が堪能できる特別コースがディナータイムに登場！贅沢三昧なラインナップをお楽しみください！

～ ご家族で楽しめる「和」のごちそうの食べ放題 ～

ニラックス株式会社八献のHPはこちら :https://nilax.jp/store/56

モダンな落ち着いた雰囲気で和惣菜や『にぎり寿司』・『生(なま)そば』など、お子様から大人まで人気の「和」のラインナップが楽しめる『ブッフェレストラン 八献 イオンモール幕張新都心』。

この度、2025年12月11日（木）のディナータイムより、新たなコースが登場いたします！

贅沢三昧コースのご紹介

「贅沢三昧コース」では、和食ブッフェや生(なま)そば、にぎり寿司などに加え、肉本来の旨みが濃い『牛みすじ』のしゃぶしゃぶ、そして、海のミルクを贅沢に！サクサクの衣で牡蠣の旨味をぎゅっと閉じ込めた『かきフライ』が食べ放題！

しゃぶしゃぶは4つの仕切鍋をご用意！4種の出汁で飽きることなくご堪能いただけます！

更に！もっと贅沢したい人におすすめ！

「プラチナコース」では、贅沢三昧コースのメニューに加え、上質な脂の甘さが特徴的な『イベリコ豚』のしゃぶしゃぶも食べ放題！

ぜひこの機会に和のごちそうで、贅沢三昧な食べ放題をお楽しみください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【ディナータイム限定：贅沢三昧コース・プラチナコースのご紹介】

=== 店舗情報 ===

・店舗名：八献 イオンモール幕張新都心

・住所：〒261-0024 千葉県千葉市美浜区豊砂１-１イオンモール幕張新都心グランドモール2F

・電話番号：043-213-7801

・予約サイト：https://x.gd/aLgWh

=== 注意事項 ===

※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。

※画像はイメージです。

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表取締役社長：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://nilax.jp

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務