全国で人気の「バーガーキング(R)」長野県上田市に初上陸！野村屋グループからフランチャイズを初出店！

株式会社野村屋ホールディングス

野村屋グループである株式会社人間計画（所在地：長野県上田市、代表取締役：野村康太）は、全国で人気のハンバーガーブランド「バーガーキング(R)」とフランチャイズ契約を締結し、長野県上田市に新店舗「バーガーキング(R)上田常田店」を2025年12月15日（月）10:00にオープンいたします。

バーガーキング(R)上田常田店では、お客様一人ひとりがゆったりとお過ごしいただけるよう、店内環境にも細やかな配慮を重ねています。

清潔感のある空間づくりを徹底し、明るく開放的なレイアウトで、おひとりでのご軽食からご家族・ご友人とのお食事まで、さまざまなシーンで心地よくご利用いただけます。日常的にお立ち寄りいただけるよう、にぎやかさの中にも落ち着きのある、リラックスできる空間づくりを大切にしています。

JR北陸新幹線、しなの鉄道しなの鉄道線、上田電鉄別所線が乗り入れる「上田駅」より約1.4kmの県道79号線沿い（車で約6分）に出店いたします。通勤・通学の行き帰りやお買い物の合間など、日常のさまざまなシーンで地域の皆さまに気軽にご利用いただき、直火焼きの100%ビーフパティを使用した本格バーガーを楽しんでいただければ幸いです。

上田に新たなにぎわいを、飲食事業で地域とともに

野村屋グループは、瓦事業・建築事業・自然エネルギー事業など、地域に根ざした多角的な事業を展開してまいりました。

その中で、地域の方々の「暮らしに身近な楽しみ」を提供できる新たな事業として、飲食分野に挑戦したいという想いが生まれました。

数あるブランドの中からバーガーキング(R)を選んだのは、味へのこだわりとグローバルブランドとしての信頼性、そして地元上田に新しい活気をもたらす可能性に共感したためです。

今回の出店を通じて、地域に根ざした新しいにぎわいを創出してまいります。

バーガーキング(R)概要

バーガーキング(R)は、1954年にアメリカ・フロリダ州マイアミで誕生したハンバーガーチェーンです。世界100カ国以上で約19,500店舗を展開し、直火焼きの100％ビーフパティを使用した本格的なハンバーガーを提供しています。

バーガーキング(R)の公式サイトはこちらをご参照ください。

https://www.burgerking.co.jp

担当者にインタビュー

上田市を拠点に、地域とともに歩み続けてきた野村屋グループ。

瓦・建築・エネルギーといった「暮らしを支える」事業を展開してきましたが、今回グループとして新たに飲食分野へ挑戦し、「バーガーキング(R)上田常田店」を開業します。地域の人々の憩いの場を目指すその想いについて、プロジェクトを進める担当者に伺いました。

野村屋グループ・株式会社人間計画・野村 康太

Q.この店舗を通して、どんなお客様に利用して欲しいですか？

私たちの店舗は上田市の中心部にあり、東北信地域の皆様をはじめ多くのお客様に気軽にご利用いただける場所を目指しています。

ご家族でのご来店はもちろん、忙しいビジネスパーソンのテイクアウト利用などさまざまなシーンでご活用いただければ嬉しく思います。また、ボリュームたっぷりの商品が豊富なため、大学生や高校生をはじめとする若い世代の皆さまにも、ぜひ足を運んでいただきたいです。

Q.地域の方々にどんな存在として親しまれたいですか？

上田市の新たな代表的ファーストフード店として、常にお客様の生活の一部となるような店舗を目指してまいります。

私たちは、このお店が地域のみなさまにとって「いつでも気軽に立ち寄れて、ここに来ると元気になれる、笑顔になれる」そんな存在として親しまれるよう、努力してまいります。

バーガーキング(R)上田常田店オープン情報

店名：バーガーキング(R)上田常田店

所在地：長野県上田市常田3-9-11

オープン日時：2025年12月15日（月）10:00～

営業時間：10:00～21:00（予定）

席数：74席

駐車場：あり（40台）

【お問い合わせ】

野村屋グループ （担当：竹花）

Mail：ningenkeikaku@nomurayagroup.co.jp

TEL：0268-75-7763

※お問い合わせは、「株式会社人間計画」が窓口となります。

会社概要

株式会社野村屋ホールディングス

所在地：長野県上田市古里777-3

代表取締役：野村 健太

設立日：1913年（大正2年）

事業内容：再生可能エネルギー発電所の企画・設計・建設及び保守管理/系統用蓄電所の企画・設計・建設及び保守管理/脱炭素事業全般に関するサービスの提供及びコンサルティング/土木建築工事の企画・設計・工事及び監理/不動産の売買・仲介・賃貸・管理