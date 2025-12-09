A Cabin Companyと業務提携を締結。ACAO FOREST内に2026年、キャビンホテル5棟を開業へ！

ACAO SPA & RESORT株式会社

ACAO SPA & RESORT株式会社（静岡県熱海市上多賀、代表取締役：山崎勇輝）が運営するACAO FORESTは、A Cabin Company株式会社（本社：東京都、代表取締役CEO：西村 彬）と業務提携し、2026年末までに、ACAO FOREST内に計5棟のキャビンホテルを展開してまいります。

※画像はイメージです。

ACAO FORESTは、太平洋を臨む丘陵地に広がる13のテーマガーデンやアート作品、隈研吾氏設計のカフェ「COEDA HOUSE」、曽我浅間神社、ネイルオイル作りなどが楽しめる体験施設 workshop「cokage」など、さまざまな魅力が点在するリゾートパークです。

一方で、これまで園内に点在する各施設や、面積の大部分を占める森林エリアは昼間の活用が中心で、壮大な自然景観を有しながらも、夜間や早朝までお客様にその価値を提供することが難しいという課題がありました。実際にACAO FORESTを訪れたお客様からも、「ここに泊まってみたい」といったお声も多く寄せられていました。

A Cabin Companyが開発・提供する可動式で、上下水道、電気・ガスがなくても設置可能な低インフラ型の木造キャビンは、ホテル並みの快適さと安全性を備えつつ、工事を最小限に抑えて設置できる点が特徴です。森の景観や地形を損なうことなく導入できることから、ACAO FORESTの森林空間をそのまま泊まれる場所へと拡張することが可能です。

今回のA Cabin Companyとの業務提携を通して、ACAO FORESTではこうしたホテル並みの快適さと安全性を備えた次世代型キャビンホテルを園内に導入し、24時間自然に触れ合うことのできる新たな滞在の場を創出します。2026年初旬には園内有数の眺望を誇る園内頂上付近にある「レモン畑」エリアに1棟目のキャビンホテルの開業を予定しており、同年末までに計5棟を展開する予定です。ホテルの滞在者は、日中のガーデン散策だけでなく、開園前・閉園後の、普段は見ることのできない日の出前橙色に染まり始める空、早朝の透き通った森と神社、 相模湾にひとすじ光るムーンロードなど、ACAO FORESTの自然を、心ゆくまでお楽しみいただけます。

キャビンホテル概要

A Cabin Company のキャビンホテルは、構造・外装・内装のすべてに多摩産の杉・檜を使用した 100% Made in Tokyo の木造キャビンです。木材由来の健やかな環境を提供するとともに、釘や金物を用いない日本の伝統構法を採用し、歴史的技術に基づく高い耐久性と品質を実現しています。

全体を東京の木で統一した空間は、天候に左右されず、室内で自然の質感を感じられる設計です。また、電気・ガスに依存しない 完全オフグリッド仕様 により、薪を使った調理や水循環シャワーなど、都市では得られないアナログ体験を安全に楽しむことができます。

便利な時代にあえて「小さな不便」を取り入れ、自然との距離をより近く感じられる新しい宿泊価値を提供します。

※画像はイメージです。

定員：大人2名

ベッド：クイーンサイズ

料金：お一人様 15,000円～（2名様ご利用で 30,000円～）※季節や時期により変動いたします。

住所：静岡県熱海市上多賀1027-8（ACAO FOREST内）

設備：

・専用バスルーム（トイレ・シャワー）付き

・本格的な調理もできる広めのフルキッチンを完備

・Wi-Fi利用可能

・エアコン・暖房設備

・快適な屋外ラウンジスペース

・薪無料

A Cabin Company株式会社について

A Cabin Companyは、公共交通でアクセスできる自然滞在キャビンとオフグリッドシステムの企画・開発・運営を行うスタートアップです。可動式・低インフラ型キャビンを軸に、自然環境を損なわずに設置できる新しいインフラの企画・開発と、その運用を通じて、自然と都市をつなぐ持続可能な滞在体験を提案しています

所在地：東京都千代田区有楽町１丁目５－２ 東宝日比谷プロムナードビル 11階

代表者：代表取締役CEO 西村 彬

事業内容：自然滞在キャビンの企画・開発・運営、宿泊事業

今回の業務提携に際して

西村 彬｜A Cabin Company株式会社 代表取締役CEO

初めてACAO FORESTを歩いたとき、その立体的な構造が生み出す景観の美しさと、丘陵ならではの多層的な表情に心を奪われました。東京からわずか1時間とは思えないほどのスケールと豊かさに、深い感動を覚えました。

この特別な場所に弊社のキャビンを迎えていただけたこと、そしてACAO様の温かなご協力に、心より感謝申し上げます。東京近郊にこれほど多様な自然が残されているのは、日本列島が世界でも珍しい“4つのプレートが交差する場所”に位置しているためです。火山が山をつくり、山々が清流を育み、海は複雑な海岸線と島々を生み出した。世界有数の大都市のすぐ隣に、ACAO FORESTのように山・渓谷・湧水・海・島々が一体となって存在する場所はほとんどありません。

ACAO SPA & RESORT様がこれまでACAO FORESTを大切に守り、自然を損なうことなくその魅力を多くの方々に届けてこられたように、私たちA Cabin Companyも、ACAO SPA & RESORT様と共にこの貴重な環境を守り、地形や生態系を活かしながら、キャビンを設置した場所を“置いた時よりも美しい状態”で次の世代へつないでいきたいと考えています。

山崎勇輝｜ACAO SPA & RESORT株式会社 代表取締役CEO

ACAO FORESTには以前から、「ここに泊まってみたい」といった声が多く寄せられていました。 一方、宿泊施設の開発には様々なハードルがあり、そうした声にすぐに応えることが難しい状況でした。

今回のキャビンホテル設置によって、日の出まえ橙色に染まり始める空、早朝の透き通った森と神社、 相模湾にひとすじ光るムーンロードなど、これまで提供できなかったACAO FORESTの価値を、遂にお客様にお届けできるようになります。

日本には利活用されずに眠っている自然が未だたくさんあります。 A Cabin Company様が展開するキャビンホテルによって、全国の場所や時間など遊休資産が注目され、さらなる利活用が進むことを願っております。

ACAO FORESTについて

20万坪の丘陵地に在る、個性豊かな13のガーデンやアート作品から構成されるリゾートパークです。太平洋の絶景を臨みながら、季節の花々が咲き誇るガーデンや園内に点在するアート作品巡りを楽しめるのは、当園ならではの魅力です。そのほか、隈研吾氏が設計したカフェ「COEDA HOUSE」や歴史ある「曽我浅間神社」、ハーブやアロマの手作り体験施設であるworkshop「cokage」もございます。

COEDA HOUSE曽我浅間神社 鏡の鳥居workshop「cokage」

入場料金：

大人2,500円

小人（小学生）1,000円

未就学児無料

※価格は季節により変動します。 ※ペット同伴の場合は別途1,000円いただきます。

営業時間：9:00～17:00（16:00最終入園）

住所：静岡県熱海市上多賀1027-8

休園日：無し

※荒天時休園の場合あり

アクセス：

JR熱海駅より東海バス６番線乗車 「アカオフォレスト」下車

熱海駅前より送迎バス（10時5分～15時25分）

※ 9:50 / 10:50 / 11:35 / 12:20 / 13:05 / 13:50 / 14:35 / 15:25（最終）

ホームページ：https://acao.jp/forest

Instagram：https://www.instagram.com/acaoforest