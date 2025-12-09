【愛知県豊田市】市内の大学・高専の取組を応援する「ふるさと納税型クラウドファンディング」を実施しています！
豊田市
- 対象校 日本赤十字豊田看護大学
- 寄附実績 １０８万７千円（目標：１００万円）
豊田市は、包括連携協定を締結している市内４校（愛知工業大学、中京大学、日本赤十字豊田看護大学、豊田工業高等専門学校）が行う学生支援、地域貢献事業等の取組を応援するため、「ふるさと納税型クラウファンディング」を活用した寄附を受け付けています。
学生の学びやチャレンジを応援しませんか。ぜひ、寄附にご協力ください。
受付期間
令和７年１２月３０日（火）まで
対象校及び目標金額- 愛知工業大学 キャンパス内の熱中症対策（目標金額：３００万円）
- 中京大学 学生主体の課外活動支援（目標金額：１００万円）
- 日本赤十字豊田看護大学 赤十字看護師の育成支援（目標金額：１００万円）
※目標金額を達成し、ネクストゴール（２００万円）に挑戦中
- 豊田工業高等専門学校 学生寮の整備及び部活動支援（目標金額：１,０００万円）
寄附方法
以下のふるさとチョイス専用サイトURLから寄附
- 愛知工業大学 https://www.furusato-tax.jp/gcf/4648
- 中京大学 https://www.furusato-tax.jp/gcf/4647
- 日本赤十字豊田看護大学 https://www.furusato-tax.jp/gcf/4646
- 豊田工業高等専門学校 https://www.furusato-tax.jp/gcf/4645
※寄附に関する詳細は、豊田市ホームページ（https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/machizukuri/kyoudou/1066420/index.html）またはふるさとチョイス専用サイトからご確認ください。
寄附金の使い道について
寄附金は、各校が実施する地域貢献事業等の経費に対する補助金のほか、返礼品に関する経費、豊田市が実施する大学等連携事業に関する経費等に活用します。
ふるさと納税を活用した大学・高専応援補助金に関する詳細はコチラ↓
https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/machizukuri/kyoudou/1066421/index.html
＜参考＞第１弾の実績について- 受付期間 令和７年５月２２日（木）～８月１９日（火）
- 対象校 日本赤十字豊田看護大学
- 寄附実績 １０８万７千円（目標：１００万円）