【無料ホワイトペーパー公開】「スキルマップの作り方と活用ガイド」スキルマップで業務を効率化！

写真拡大 (全2枚)

株式会社エフ・ディー・シー

【作成4ステップと具体的手順】スキルマップの作り方と活用ガイド

システム・ソフトウェア開発会社・株式会社エフ・ディー・シー（本社：東京都千代田区、代表取締役：和田崇紀）は、『スキル管理・アサイン管理支援ツールfapi』の運用の経験をもとにスキル管理の重要性についてまとめた、無料ダウンロード資料「スキルマップの作り方と活用ガイド」を公開いたしました。



ダウンロードはこちら :
https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/wp-skill-map/


スキルマップは、一般に「力量管理表」とも呼ばれます。構成はシンプルで、縦軸に業務に必要な「スキル項目」、横軸にそのスキルの「習熟度レベル」を設定します。これにより、誰がどの業務をどのレベルで遂行できるかを可視化することが最大の目的です。


■資料概要


「スキルマップの作り方と活用ガイド」を無料配布いたします。
スキルの管理に必要なスキルマップの作り方について、ステップごとにポイントを詳しく解説しているので是非参考にしてください。


- スキルマップの定義と導入目的
- 導入による3つのメリット
- 作成の4ステップと具体的手順
- 効果的な運用と活用のポイント

【作成4ステップと具体的手順】スキルマップの作り方と活用ガイド：


https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/wp-skill-map/(https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/wp-skill-map/)




■『スキル管理・アサイン管理支援ツール fapi』


社員のスキル管理やプロジェクトのアサイン検討・管理などの業務効率化に貢献します。



『スキル管理・アサイン管理支援ツール fapi』の効果

『スキル管理・アサイン管理支援ツールfapi』には、項目設定の自由度が高い「スキルマップ機能」が搭載されています。


プロジェクトに必要なスキルをマップ化することで、どの社員がそのスキルを持っているのか、どのチームがそのスキルに長けているのかを即座に特定できます。これにより、経験者や専門家を効率的にアサインし、プロジェクトの成功率を高めます。


fapi（ファピ）の最大の特徴は管理項目の柔軟性です。導入企業様が管理したいデータに合わせて、全項目を自由に設定できます。



詳細を見る :
https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/


■Excel管理でお悩みの企業様にオススメです
- エンジニアのスキルシートはExcelで管理、運用している
- エンジニアのスキル、業務経歴情報が属人化されてしまっている
- 得意分野やプロジェクトの動向分析が大変でなかなかできない

『スキル管理・アサイン管理支援ツールfapi』：https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/(https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/)




▼fapi資料請求はこちらから
https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/docs-download/



■株式会社エフ・ディー・シー 会社概要


社名：株式会社エフ・ディー・シー

代表取締役：和田　崇紀
本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-17-18 クリスタルビル 5階

設立　　　： 1997年2月7日
事業内容　： システム開発・コンサルティング業務・情報処理サービス
　　　　　　ネットワークサービス、システム製品の販売・導入



会社HP：https://www.fdc-inc.co.jp