A Cabin CompanyとACAO SPA & RESORTが業務提携

A Cabin Company株式会社（イメージパース） 車両として森へ運び込み、自然を傷つけずに設置される「動く森」

A Cabin Company株式会社（本社：東京都、代表取締役CEO：西村彬、以下「A Cabin Company」）は、静岡県熱海市で「ACAO SPA & RESORT」を運営するACAO SPA & RESORT株式会社（本社：静岡県熱海市、代表取締役CEO：山崎勇輝、以下「ACAO SPA & RESORT」）と業務提携し、約20万坪に広がるACAO FOREST内に2026年、次世代キャビン5棟を開業することで合意しました。

ACAO FORESTの魅力を“滞在”へと広げるために

（イメージパース）一枚絵のように広がる“外の風景をそのまま持ち込む窓”（イメージパース）クイーンベッドからそのまま日の出を眺める

ACAO FORESTは、20万坪の丘陵地に在り、個性豊かな13のテーマエリアやアート作品から構成されるリゾートパークです。ただ、この広大な森はこれまで主に日中の散策が中心で、夜の時間には新たな可能性が残されていました。A Cabin Companyが提供する可動式・低インフラ型キャビンを導入することで、地形や生態系を崩すことなく、新たに“滞在できる森林空間”として活用することが可能になります。

オフグリッド技術：EVバッテリーのアップサイクル × 循環型ウォーターシステム

キャビンを設置するACAO FOREST内の最上段エリアは、人の手がほとんど入っておらず、水道・電気・下水などのインフラが整備されていない、自然そのままの環境です。そこでA Cabin Companyは、この環境を損なうことなく活用できる自立型オフグリッドシステムを導入します。

（イメージパース）森の最上段に静かに灯る、完全自立型キャビン

■ アップサイクルEVバッテリー

電気自動車で使われたバッテリーを再構成した再生バッテリーを採用。

・車基準のクラッシュテスト済みで安全性が非常に高い

・新品の1/3～1/5のコストで導入可能

・小型・高効率でキャビンに最適



■ ソーラー連携

・日中：ソーラーで充電

・夜間：EVバッテリーが電力供給

・雨天・曇天でも発電する高効率パネル

・必要に応じて小型発電機と自動切替

■ 循環型ウォーターシステム

シャワーの水をその場で再生して繰り返し使う小さな水インフラ。

・水使用量の大幅削減

・上下水道を森に新設する必要なし

・災害・断水時にもシャワー利用可

宿泊施設について

（イメージパース）多摩産材のやさしい香りに包まれて眠る

■ 料金

お一人様 15,000円～（2名様ご利用で 30,000円～）※季節や時期により変動致します。

■ 住所

静岡県熱海市上多賀1027-8

（ACAO FOREST内）

■ お問い合わせ

hello@acabincompany.com

■ キャビン設備

クイーンサイズベッド

専用バスルーム（シャワー・トイレ）

フルキッチン

Starlink Wi-Fi（高速インターネット）

エアコン・暖房設備完備

海を眺めながら過ごせる屋外ラウンジスペース

焚き火用の薪は無料・使い放題

代表コメント

A Cabin Company株式会社 代表取締役CEO 西村 彬

「初めてACAO FORESTを歩いたとき、その立体的な構造が生み出す景観の美しさと、丘陵ならではの多層的な表情に心を奪われました。東京からわずか1時間とは思えないほどのスケールと豊かさに、深い感動を覚えました。

この特別な場所に弊社のキャビンを迎えていただけたこと、そしてACAO SPA & RESORTの温かなご協力に、心より感謝申し上げます。東京近郊にこれほど多様な自然が残されているのは、日本列島が世界でも珍しい“4つのプレートが交差する場所”に位置しているためです。火山が山をつくり、山々が清流を育み、海は複雑な海岸線と島々を生み出した。世界有数の大都市のすぐ隣に、ACAO FORESTのように山・渓谷・湧水・海・島々が一体となって存在する場所はほとんどありません。

ACAO SPA & RESORTがこれまでACAO FORESTを大切に守り、自然を損なうことなくその魅力を多くの方々に届けてこられたように、私たちA Cabin Companyも、ACAO SPA & RESORTと共にこの貴重な環境を守り、地形や生態系を活かしながら、キャビンを設置した場所を“置いた時よりも美しい状態”で次の世代へつないでいきたいと考えています。」

ACAO SPA & RESORT株式会社代表取締役CEO 山崎勇輝

「ACAO FORESTには以前から、「ここに泊まってみたい」といった声が多く寄せられていました。 一方、宿泊施設の開発には様々なハードルがあり、そうした声にすぐに応えることが難しい状況でした。

今回のキャビンホテル設置によって、日の出まえ橙色に染まり始める空、早朝の透き通った森と神社、 相模湾にひとすじ光るムーンロードなど、これまで提供できなかったACAO FORESTの価値を、遂にお客様にお届けできるようになります。

日本には利活用されずに眠っている自然が未だたくさんあります。 A Cabin Companyが展開するキャビンホテルによって、全国の場所や時間など遊休資産が注目され、さらなる利活用が進むことを願っております。」

会社概要

A Cabin Company株式会社

A Cabin Company株式会社は、公共交通でアクセスできる自然滞在キャビンとオフグリッドシステムの企画・開発・運営を行うスタートアップです。可動式・低インフラ型キャビンを軸に、自然環境を損なわずに設置できる新しいインフラの企画・開発と、その運用を通じて、自然と都市をつなぐ持続可能な滞在体験を提案しています。

ACAO SPA & RESORT株式会社

ACAO SPA & RESORT株式会社が運営するACAO FORESTは、20万坪の丘陵地に広がるリゾートパークで、個性豊かな13のガーデンやアート作品によって構成されています。太平洋の絶景を望みながら、四季折々の花々が咲き誇るガーデンや園内に点在するアートを楽しめるのは、ACAO FORESTならではの魅力です。さらに、隈研吾氏が設計したカフェ「COEDA HOUSE」、歴史ある「曽我浅間神社」、ハーブやアロマの手作り体験ができるworkshop「cokage」など、多彩な体験をお楽しみいただけます。

本件に関するお問い合わせ先

A Cabin Company株式会社

広報担当：狩生

E-mail：moe@acabincompany.com

ACAO SPA & RESORT株式会社

広報部：今村

E-mail：pr@acao.co.jp

Tel：080-7545-8113