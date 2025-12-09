【冬のサウナ×流れ星イベント】おふろcafeかりんの湯「ふたご座流星群」観測会

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（本社：千葉県香取市、代表取締役：武田 泰明、以下、ザファーム）は、農園リゾートTHE FARM（以下、THE FARM）内の温浴施設「おふろcafeかりんの湯」のサウナガーデンにて、三大流星群のひとつ「ふたご座流星群」を観測する天体イベント「天体観測『ふたご座流星群』～サウナガーデンで三大流星群のひとつを観測しよう！～」を、2025年12月14日（日）18:30～20:00に開催いたします。

本イベントでは、サウナガーデンの外気浴スペースを開放し、冬の澄んだ夜空を見上げながら「サウナ×星空」の特別な時間をお楽しみいただけます。

冬は大気が乾燥して水蒸気量が少なく、明るい星も多いことから、星空観察に適した季節と言われています。

会場には天体望遠鏡を設置し、スタッフが星の探し方やピントの合わせ方など、星空観測の基本的なポイントをサポートします。

ロウリュやサウナで温まったあとに外気に身をゆだね、流れ星や星座を探しながらゆったりと過ごすことで、“ととのう”感覚がより一層深まる新しい温浴体験を提供します。

【冬のサウナ×流れ星イベント】詳細はこちら

https://www.thefarm.jp/topics/26287/

【おふろcafeかりんの湯】公式HPはこちら

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

冬のサウナガーデンが、この夜だけの「小さな流れ星観測スポット」に

日常の喧騒から少し離れた千葉県香取市の夜空のもと、サウナでしっかり温まりながら、合間に星空を眺める--そんな過ごし方ができるのは、サウナガーデンを備えたおふろcafeかりんの湯ならではです。

当日の過ごし方イメージ：

- まずは天然温泉やサウナで身体を温める- サウナガーデンに出て、デッキチェアやベンチから夜空を見上げる- 天体望遠鏡をのぞきながら、スタッフのサポートで星を探してみる

本格的な天文講座というよりも、「星空をちゃんと見上げるきっかけがほしい」「望遠鏡を一度触ってみたい」といった方に向けた、やわらかなスタイルの星空鑑賞イベントです。

サウナ好きの方はもちろん、親子でのご参加や星空が好きな方にも、気軽にお楽しみいただけます。

三大流星群のひとつ「ふたご座流星群」とは

ふたご座流星群は、しぶんぎ座流星群・ペルセウス座流星群と並ぶ「三大流星群」のひとつで、毎年12月中旬にピークを迎えます。出現数が比較的安定しており、条件が整えば、1時間あたり多くの流れ星が期待できることで知られています。冬ならではの凛とした空気の中で、流れ星が尾を引く様子をゆっくりと眺められる点も魅力です。

今回はその最も見頃のタイミングに合わせてイベントを設定し、「せっかくの流星群だから、ちゃんと空を見上げてみたい」「望遠鏡でも見てみたい」という方の背中をそっと押すきっかけになればと考えています。

サウナ×星空で“ととのい”を深める新しい温浴体験

おふろcafeかりんの湯では、天然温泉と4種類のサウナ、そして屋外の「サウナガーデン」を組み合わせることで、「時間を気にせずにととのえる」環境づくりに取り組んできました。

今回の天体観測イベントでは、こうしたサウナガーデンの魅力に「星空」と「天体望遠鏡による観測」という要素を掛け合わせることで、五感で季節を感じる特別なひとときをご提案します。

サウナでしっかり温まり、星空の下で外気浴をしながら望遠鏡をのぞき込む時間は、忙しい日常から少し離れて、自分と向き合う静かなひとときにもなります。

農園リゾートTHE FARMでは、今後も「温泉・サウナ×自然体験」を通じて、地域ならではの夜の過ごし方を発信してまいります。

天体観測「ふたご座流星群」～ サウナガーデンで三大流星群のひとつを観測しよう！

日時：2025年12月14日（日）18:30～20:00

場所：おふろcafeかりんの湯 サウナガーデン（千葉県香取市）

内容：サウナガーデン外気浴スペースでの天体望遠鏡による「ふたご座流星群」観測

備考：悪天候の場合は中止となります。開催可否・詳細は公式サイトにてお知らせいたします。

※本リリースの内容は予告なく変更となる場合がございます。最新情報はおふろcafeかりんの湯公式HPをご確認ください。

■おふろcafeかりんの湯

千葉県香取市の農園リゾートTHE FARM内にある”おふろcafeかりんの湯”は、天然温泉とサウナ、食事が楽しめる癒しの複合施設です。セルフロウリュ式バレルサウナやアウフグースイベントも人気で、家族連れや友人同士でも一日中ゆったり過ごせます。館内には1万冊の漫画・雑誌、ハンモックなどもあり、裸足でくつろげる心地よい空間が広がっています。

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営

