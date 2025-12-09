【教育委員会・管理職限定】平井聡一郎先生が実演。平均4割の業務時間を削減した「 Gemini 活用」講座を無料公開

イーディーエル株式会社

教育現場のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援するイーディーエル株式会社（本社：茨城県つくば市、代表取締役：平塚知真子）は、教育委員会の研修担当者および学校経営者を対象としたオンラインセミナー『生成AI活用 "最初の一歩" 講座』を、2026年3月末までの期間限定で無料公開いたします。

本講座は、ICT教育の第一人者である平井聡一郎先生を講師に迎え、「業務時間の削減」に特化した生成AIの導入・活用法を（60分）にて解説・実演するものです。

■ 開催背景：予算化の前に「確かな効果」を

GIGAスクール構想の進展とともに、教育現場での生成AI活用は急務となっています。しかし、研修を企画する現場からは以下のような課題が寄せられています。

- 「外部研修を予算化する前に、具体的な効果を確認したい」- 「現場の先生が安全に使えるか不安がある」- 「いきなり高度な授業活用はハードルが高い」

これらを解決するため、当社では本格的な研修導入前の「トライアル」として本講座の無料公開を決定しました。まずは「無償版の教育アカウントで利用できる Gemini でも、今日から業務を減らせる」という手応えを体感していただくことが目的です。

■ 本講座のゴール：60分で「校務の効率化」を実感する

当社は生成AI活用において「校務効率化」「創造的授業」「個別最適な学び」の3つを提唱していますが、本講座では【 Gemini の活用による校務の徹底的な効率化】に一点集中して解説します。

＜主なプログラム＞- 組織導入の前提知識（リスク管理）文部科学省のガイドラインを踏まえ、「安全に・正しく・ムリなく」活用するための最低限のルール作りを提示します。- 【実演】実績に裏打ちされた「業務効率化プロンプト」当社が支援する学校法人穴吹学園様では、生成AI（Google AI Pro for Education）の導入により平均約4割もの業務時間削減に成功されました。本講座では、その成果の源泉となったプロンプト（指示文）の一部を公開。多くの学校ですでに導入されている無償の教育アカウント（Google Workspace for Education Fundamentals）の環境下で、平井先生がその場で業務を短縮する様子を実演します。

「外部研修の予算化前に効果を確認したい」「現場の安全な利用に不安がある」といった課題を、研修導入前の無料トライアルで解消します。予算化前の「確かな効果」と「生成 AI の安全な利用」の第一歩を、この60分で掴んでください。

■ 講師プロフィール

平井 聡一郎（ひらい そういちろう）先生

合同会社未来教育デザイン 代表社員 / 文部科学省 学校DX戦略アドバイザー 国のGIGAスクール構想推進の旗振り役として活躍。自治体へのコンサルティングや教員研修を通じ、全国の学校DXを支援している。

■ 開催概要

■ お申し込み方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160192/table/7_1_630d65d7a90bb31cec78bce377c18193.jpg?v=202512091028 ]

以下のリンク（またはQRコード）よりお申し込みください。

https://forms.gle/JiqVed7t1Yugj277A

■ イーディーエル株式会社について

Google Cloud Partner Specialization、および Google for Education PD（専門能力開発）パートナー。 全国300以上の教育機関へGoogle活用研修や伴走型支援を提供。「先生方の時間を創出し、新しい学びをデザインする」ことをミッションに、教育DXを推進しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

イーディーエル株式会社

担当:松本

Email： edu@edl.co.jp

URL：https://www.smart-education.jp