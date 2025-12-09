訪問診療向け業務DXのクロスログから「CrossLog Connect 多職種連携アプリ」正式版をリリース

クロスログ株式会社

クロスログ株式会社（代表取締役CEO：宮原智新、以下「クロスログ」）は、在宅医療における多職種連携の効率化を支援する「CrossLog Connect（クロスログ コネクト）多職種連携アプリ」の正式版の提供を開始しました。

本リリースに伴い、従来の「CrossLog Chat」からサービス名称を刷新し、チャット中心のベータ版からより幅広い多職種連携を実現するアプリへ進化しました。

リリース背景

在宅医療は医師・看護師・ケアマネジャーなど多職種が関わるため、連携の質が医療の質に直結します。一方で、電話・FAX・汎用チャットなどバラバラな手段に頼るコミュニケーションが多く、情報共有の負担や、担当者による属人化が長年の課題でした。さらに、多職種間での訪問予定も紙やFAXで共有されることが多く、確認や調整に時間がかかるケースが少なくありません。

こうした課題を解消するため、ベータ版での利用状況・ユーザーフィードバックを踏まえ、正式版では患者情報と予定情報を統合し、業務の流れに沿った連携を可能にする機能を追加しました。

CrossLog Connect 多職種連携アプリの特徴

「CrossLog Connect 多職種連携アプリ」は、在宅医療の現場における多職種間の円滑な情報共有と連携を支援するアプリです。患者情報や訪問予定と紐づいた機能により、確認・調整にかかる手間を削減し、現場チームが一体となった質の高い医療と業務効率の両立を支援します。

◆主な特徴

１. 導入のしやすさ

現場の利用ハードルを下げるため、どなたでも「無料」ですぐに利用を開始可能。

２. シンプルな操作性

患者や施設ごとにグループを作成でき、必要な情報を必要な相手だけに共有可能。

３. 安全な情報管理

3省2ガイドライン準拠のセキュリティで、個人情報や患者データも安心。

４. 患者・予定情報の連携

クロスログのスケジュールや患者情報と連携。登録作業や連絡の手間を大幅に軽減。

新機能「予定共有」

※画像はイメージです。

施設や関連事業所に担当患者さんの予定だけを共有できます。必要な情報をシステム上でリアルタイムに確認できるため、紙でのやり取りを減らし、作業の手間や運用コストを削減します。

ベータ版ご利用者の声

医療法人社団ナーブ・ケア・クリニック ナーブケア在宅クリニック

理事長 久保篤彦 先生

これまで院内の情報共有は汎用的なチャットツールを採用していましたが、同じような機能がクロスログからもリリースされたと聞いて早速導入しました。

シンプルな操作感なので、忙しい診療中でも診療メモなどの共有をスムーズに行うことができます。汎用ツールはあくまで情報共有のみですが、クロスログは「患者情報」と紐づいており、より効率的に業務を行うことができる点も魅力です。アプリの起動も早く、手軽に使えるので、今後は多職種との情報共有でも活用していきたいと考えています。

また、将来的には多職種間だけでなく、医師同士でも患者さんの状態をスムーズに共有できれば、在宅医療の適切なマッチングと医療の質向上につながると期待しています。

医療法人徳隣会 つつみクリニック

理事長 堤光太郎 先生



施設や関連事業所への予定共有ができると聞いて使用してみましたが、非常に画期的です。共有を受け取る側はQRコードを読み込めばタブレットなどですぐ確認できるので、迷わず利用でき、情報共有が迅速で正確になります。

これまでは予定表を印刷・郵送していましたが、システム上で直接共有できるため、作業負担やコストも大幅に削減できています。

今後は予定以外にも、医師の勤務状況やサービス提供票などの情報も共有できると便利になると思います。クロスログはカルテのように患者さんの機密情報は扱わないので、安心して使える「連携の軸」となるツールとして活用の幅が広がると感じています。

今後の予定

正式版リリース後も、現場のニーズに応じて機能の拡張を進めてまいります。

既存のコミュニケーション機能である電話帳やビデオ通話機能も段階的に統合し、在宅医療における情報共有や予定管理を一つのプラットフォーム上で完結できる環境を目指します。

さらに、今後は電子カルテをはじめとする各種システムとも連携を進めることで、現場で分散している情報をより効率的に一元管理。多職種連携の負担を軽減し、現場での医療・介護サービスの質向上に貢献してまいります。

※将来的に追加機能を有償で提供する場合があります。

ご利用はこちら

在宅医療に関わる医療・介護従事者であれば、アプリをインストールするだけでご利用いただけます。

※チャット機能はどなたでもご利用いただけますが、予定共有機能はクロスログ契約者のみご利用いただけます。

▼App Store（iOS）

https://apps.apple.com/jp/app/crosslog-connect-suite/6748827243

▼Google Play Store（Android）

https://play.google.com/store/apps/details?id=life.crosslog.connect.suite

▼Web版

https://connect.crosslog.life/

クロスログについて

「在宅医療を当たり前にする」をミッションとして、訪問診療専用スケジュールソフト CrossLog（クロスログ） 、経営分析・紹介元管理サービス CrossLog Report（クロスログレポート）企画・開発・運営をしています。医療従事者の方々を全力でサポートする企業です。

代表者：代表取締役CEO 宮原 智新

設立：2020年12月

所在地：福岡市博多区博多駅中央街8-27 第16岡部ビル5F

会社サイト：https://corp.crosslog.life/

サービスサイト：https://crosslog.life/

＜本件に関する問い合わせ先＞

クロスログ株式会社：宮原、研谷

メール：contact@crosslog.life