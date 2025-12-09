【2026年これに頼ろう！】AI時代に生き抜くための国内No.1「フリーランス・副業向けサービスカオスマップ-2025年完全版」を公開 by SOKUDAN

CAMELORS株式会社

転職マーケットにいない即戦力人材を最速で獲得できる複業マッチング『SOKUDAN（ソクダン）(https://sokudan.work/business)』を運営する、CAMELORS株式会社(https://www.camelors.com/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田根靖之）は、AI時代に生き抜くための国内No.1の「フリーランス・副業向けサービスカオスマップ-2025年完全版」を公開しました。

▼高画質PDFの無料ダウンロードはこちら

[ロゴにURLリンク付き] 高画質解像度PDFの無料ダウンロードはこちらからどうぞ！(https://drive.google.com/file/d/1By7bJ7JO2yK6cw5xzY38XIwabQIu_CPd/view?usp=sharing)

■カオスマップ公開の背景

フリーランス・副業市場は、生成AIを活用した労働生産性の向上により、再び大きな転換期を迎えています。

コンテンツ制作、分析、業務効率化など、生成AIがさまざまな領域に浸透し、個人のパフォーマンスが大幅に向上しており、企業も人材戦略を再設計する必要性が高まっています。

一方で、サービスの急増や細分化が進んだ結果、どれが自社にとって最適なのか、どんな特徴があるのか、何が変わったのか、といった情報把握が難しく、企業や人材が全体像を見失いやすくなっています。

こうした背景を踏まえ、サービスを体系的に整理し俯瞰できるよう、本年もカオスマップを作成・公開しました。

■2026年のフリーランス・副業向けサービスの動向

01. 各領域に特化した、特化型の生成AIサービスがさらに増加

汎用的な生成AIツールが一通り出揃ったことで、2025年は業界・職種・業務プロセスごとに最適化された「特化型生成AIサービス」が一気に立ち上がった一年となりました。

エンジニア領域にとどまらずビジネス職種でも活用できるサービスが増え、マーケティング領域では生成AIを生かしたSEO記事作成、クリエイティブ制作、ABテスト設計などが、営業領域では提案書ドラフト作成や商談ログの自動生成などが、実務レベルで当たり前に行われるようになりつつあります。

02. 今後は専門スキルだけでなく、「AI活用スキル」が求められている

日本のフリーランス人口は約1,303万人、経済規模は20兆円超と、この10年で約40％成長しており、市場そのものは引き続き右肩上がりです。

その一方で、企業側は同じ報酬を支払うのであれば「AIを前提に高い生産性を発揮できる人材」を選好する傾向を強めています。今後は専門スキルだけでなく、生成AIや自動化ツールを使いこなして成果を最大化できる「AI活用リテラシー」そのものが、単価や継続案件数を左右する時代に本格的に突入しつつあります。

▼高画質PDFの無料ダウンロードはこちら

[ロゴにURLリンク付き] 高画質解像度PDFの無料ダウンロードはこちらからどうぞ！(https://drive.google.com/file/d/1By7bJ7JO2yK6cw5xzY38XIwabQIu_CPd/view?usp=sharing)

■カオスマップの活用方法

「採用・業務効率化・生成AI活用」を同時並行で進めたい企業に有効です。

・気になるカテゴリーから必要なサービスを探す

・「ロゴをクリック」して公式サイトへ移動

・すでに使用しているサービスやツールと比較検討

・新たなサービスを試してみる

『SOKUDAN（ソクダン）(https://sokudan.work/business)』とは

転職マーケットにいない即戦力人材を最短1日で見つけることができる、最速の複業マッチングプラットフォームです。20代後半～40代前半のIT領域に強いエンジニア、マーケター、セールス、BizDev、UI・UXデザイナーの5職種を中心に、最近ではコーポレート人材なども増えております。

また、スタートアップや上場企業との取引も増え、正社員で即戦力人材を採用したくても「採用するまで何か月も時間を要する」「スカウトメールの反応率が下がってきている」

といったお悩みを持つ採用担当者様の課題解決のためのサービスを提供しております。

▶最新の導入事例はこちら：https://magazine.sokudan.work/category/case

＜採用企業様用＞サービス資料: https://sokudan.work/business/inquiries/new

＜採用企業様用＞トップページ: https://sokudan.work/business/

＜プロ人材用＞トップページ : https://sokudan.work/

公式X(旧Twitter) : https://twitter.com/sokudan_work

公式Facebook : https://www.facebook.com/sokudan.work

SOKUDAN Magazine : https://magazine.sokudan.work/

◆CAMELORS株式会社

代表者 ： 代表取締役 田根 靖之

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-27-15 坂上ビル7F

URL : https://www.camelors.com/

◆お問合せ

プロダクト・サービスについてのお問い合わせ

メールアドレス：support@sokudan.work