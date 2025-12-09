【配信開始】人手不足対策の切り札！中高年採用で「即戦力化」を実現する無料オンラインセミナー

株式会社タスクールPlus

人手不足が深刻化する中、豊富な経験とスキルを持つ中高年世代を戦略的に活用することが、企業の成長に不可欠となっています。しかし、「中高年採用後の評価や育成が難しい」「使える助成金がわからない」といった課題も多く聞かれます。



この度、厚生労働省島根労働局委託事業「中高年世代活躍応援プロジェクト」は、これらの課題を解決する第一歩を踏み出すため、企業向けセミナー「活かそう！ベテラン人材の力～中高年採用・雇用管理のポイント～」のアーカイブ動画を無料公開しました。





本動画では、島根県の労働市場の現状分析から、中高年層に対する誤解を解消し、正社員として採用・雇用するためのノウハウを解説します。

視聴期間は2025年12月末までの期間限定です。企業の持続的成長を見直すための基礎的な知識を、この機会にぜひご活用ください。

1. 配信セミナーの概要

2. 講座の主な内容

- セミナー：活かそう！ベテラン人材の力～中高年採用・雇用管理のポイント～- 講師：社会保険労務士 福本 健二 氏- 対象：島根県内の中小企業の事業主、人事労務担当者- 視聴費用：無料- 動画時間：約95分- 配信期間：2025年12月末日まで- 詳細はこちら：https://chuukounen-shimane.mhlw.go.jp/kigyou/- 視聴方法：下記の専用フォームより申し込みください

本動画は、中高年社員を「戦略的資産」として活用するために必要な、具体的なステップを解説します。

3. 講師プロフィール

- 誤解の解消と強みの活用: 中高年層に対する誤解を解き、彼らが持つ経験・知識・安定感を最大限に引き出す方法を解説します。- 採用を成功に導くポイント:意欲を引き出す面接のコツ、ミスマッチを防ぐ求人票の工夫など、明日から実践できる具体的な採用手法を伝授します。- 定着と活躍を促す環境づくり:年齢ではなく役割や貢献度に応じた公正な評価制度、モチベーション維持のためのキャリアプラン支援、柔軟な働き方の導入を解説します。- 最新の助成金情報と事例:中高年採用に活用できる早期再就職支援等助成金や採用に成功した企業の具体事例を紹介します。

社会保険労務士 福本 健二 氏

4. 申し込み方法

詳細・お申し込みは、下記専用フォームにアクセスし、必要事項をご記入ください。

▶申込先URL:

https://forms.gle/GUeg37pU8NvJnZB47



二次元コードはこちら





〇申込締切: 2025年12月25日

6. プロジェクト概要

- 事業名:令和7年度厚生労働省 中高年世代活躍応援プロジェクト- 実施機関: 株式会社タスクールPlus- 所在地:〒690-0006島根県松江市伊勢宮町506ふくまるオフィス2階- TEL:050-5472-9914 (平日9:00-17:00)