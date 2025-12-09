ヒカルプロデュースNMNサプリ『P3』に“金、黒金”個包装がランダムで封入！ 当たれば豪華景品プレゼント！あなたも“金のP3”が入ってるかも!?

■ 概要

株式会社LADDER

”金のP3” ~ 当たり付き個包装

・内容 『P3』の中に、ランダムで“金色”または“黒金色”の特別個包装のP3を封入

・当選者特典：P3スタッフが選定しお贈りします。

・封入確率：金色 約500箱に1包 黒金 約10,000箱に1包（完全ランダム）

・応募方法：P3の同梱チラシを参照ください。

・実施期間：常時実施

注意事項

・封入は完全ランダムです。すべての箱に当たりが入っているわけではありません。

・個包装の返送は、中身を飲み終わった後の空包装のみで 問題ありません

・ 本キャンペーンは商品の品質・効果・効能とは関係ございません。

・プレゼント内容やデザインは予告なく変更となる場合があります。

・当選確認には、当たり個包装の撮影および応募フォームへの入力が必要です。

・お客様による不正が確認された場合、無効となる場合があります。

・同時期の別キャンペーンとの重複当選はございません。ご了承ください。

■企画の背景

『P3』はNMNを中心に健康・美容をサポートする計54種の栄養素を1包にまとめたサプリメント。これまでも「体の内側から整えるサプリ」として多くの支持を集めてきました。

今回のキャンペーンでは、そんなP3に「開ける楽しみ」という新しい体験価値を加えることで、購入者のみなさまに「飲む前からワクワクする瞬間」をお届けします。

「金のP3が出るかも？」というドキドキを、P3習慣にプラスして楽しんでください。

■ 「P3」とは？

P3は、話題のエイジングケア（※1）成分「NMN（ニコチンアミド・モノヌクレオチド）」をはじめ、健康と美容をサポートする54種類の成分を1日1包（※2）に凝縮した、次世代型インナーケアサプリメントです。

忙しい現代人でも毎日手軽に続けられるよう、飲みやすさ・成分配合・品質管理のすべてにこだわり抜いて開発されました。



高純度99.9%（※3）のNMNを300mg（※4）配合しながら、国内のGMP認定工場で製造されているため、安心してご利用いただけます。

（※1）年齢に応じた栄養補給のこと（※2 ）目安 （※3）原材料として（※4）1包あたり

■ 「P3」って何が凄いの？

P3は、独自成分「LDR-DHA・EPAプレミア」とNMNなど複数の成分で、エイジングケア（※1）に関する配合特許（※2）を現在出願中。

DHA・EPAは青魚に多く含まれる必須脂肪酸で、積極的に摂りたい成分です。

この2種を掛け合わせて作った独自処方で、今後も皆様の健康をサポートいたします。

（※1）年齢に応じた栄養補給のこと（※2 ）特許出願番号/特許2025-052945

■ 「P3」の新成分とは？

新成分「5-ALA」を2025年8月上旬に追加をし、53種類から54種類へ進化いたしました。

「5-ALA」とは、5-アミノレブリン酸（アミノ酸粉末）のことで、動植物の体内に存在するアミノ酸の1種です。

納豆やチーズに含まれており、日々の健康を維持する成分です。

「5-ALA」はNMNとコエンザイムQ10と似ている性質をたくさん持っているため、親和性が非常に高いのです。

NMNやコエンザイムQ10と同じく、5-ALAも歳を重ねると体内から減少していくため、自ら補給が必要です。

ですが、食事からも補えるのですがその量はごくわずか。3成分ともサプリメントでの摂取が1番効率が良いとされています。

詳細はこちら :https://pthree.jp/lp?u=P3_027_AD_05602&utm_source=ld_0001&utm_medium=%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96&utm_campaign=prtimes_1126

【株式会社LADDERについて】

P2C事業のプロフェッショナルとして業界を牽引し、インフルエンサーがブランドプロデューサーとして国内外問わず活躍できる機会を提供します。

また、独自性を追求したブランドを創り沢山のお客様に愛用していただけるよう努力を続けます。

プロデューサーとなるインフルエンサーが本当に届けたい想いを、私たちが可能な限り具現化し、適正な価格で1人でも多くのお客様にお届けし、1人でも多くのお客様に「感動」していただきたいと思っています。

会社名：株式会社LADDER

住所：東京都港区虎ノ門4丁目1-1 神谷町トラストタワー 23F

事業内容：PtoC事業 メディカルサポート事業 サウナ事業 海外通販事業

URL：https://ladder.co.jp

