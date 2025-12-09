Super Girlsイベント出演のお知らせ！

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

Super Girlsが「BALL PARK LAND 2025 in NISSIN NAGAKUTE supported by 西尾レントオール」に出演致します!

当日は、ステージイベント「Jumble Jamboree」でのパフォーマンスやバスケ版輝友杯でのジャッジマンなどで会場を盛り上げます♪

輝友杯では、シーホース三河のスクール生も参戦！？

皆さまご来場とご青援をお待ちしております!

開催日程

2025年12月13日(土),14日(日)

10:30～16:30

※Super Girlsは12月13日(土)のみの出演となります。

会場

愛知学院大学 日進キャンパス

参加費

無料

イベント概要

◆タイムスケジュール

12月13日(土)

13:40～14:00 Jumble Jamboree

14:10～14:20 輝友杯のジャッジマン

14:25～14:30 輝友杯決勝戦前パフォーマンス

15:00～15:10 輝友杯表彰式

◆内容

参加メンバー

注意事項

- ダンスパフォーマンス- じゃんけん大会MISANANAKARIKOSUMIKATOMOMIイベント詳細はこちら :https://fingerscross.or.jp/news/1382/- イベント内容及び参加者は予告なく、急遽変更になる場合がございます。- 弊社スタッフにより、イベント中の写真を撮影いたします。- 撮影した写真はシーホース三河公式SNSなどで使用する場合がございますので、ご了承ください。- お荷物や張り紙等による場所取り行為は一切禁止とさせていただきます。- お荷物や張り紙等を発見した場合には撤去させていただくこともございます。- 撤去したものについての責任は一切負えませんので、あらかじめご了承ください。