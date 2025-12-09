世界最大の小売テクノロジー展示会「NRF 2026 Retail’s Big Show」に出展

株式会社MUSE

株式会社MUSE（本社：東京都中央区、代表取締役社長兼CEO：笠置泰孝、以下MUSE）は、2026年1月11日（日）から1月13日（火）にかけて米国ニューヨークのジャヴィッツ・コンベンション・センターで開催される世界最大級の小売業界向けイベント「NRF 2026 Retail’s Big Show」に出展することをお知らせいたします。

今回の出展では、日本の小売店舗で既に効果が実証されているマルチユース型ストアロボット「Armo」の最新の進化を紹介し、米国市場における本格的な事業展開を推進します。

1. NRF 2026での主な展示内容

出展ブースイメージ

当社のブースでは、Armoが各種ユニットによって提供する無限の可能性を体感できるデモンストレーションを実施します。高機能でありながら導入しやすいコスト感を両立させたArmoは、米国小売現場が抱える人手不足とコスト増の課題を解決します。

- マルチユース機能のデモ- - 品出し、搬送支援：スタッフの重労働を軽減する効率的な品出し、ネットスーパーピッキング作業支援機能- - 棚画像撮影、データ収集：欠品、誤陳列、価格の不一致などを高精度で検知- KDDI株式会社との共同プロジェクト紹介：KDDI株式会社との陳列ロボット、棚撮影画像分析に関する共同開発の取り組み、および国内店舗での実証実験の進捗状況をご紹介します。大手通信企業との連携によるロボットの安定した運用と、AIデータセンターなど通信インフラ活用への可能性を示します。

2. 米国小売市場への貢献と今後の展望

MUSEは、2025年9月に開催された米国最大級の小売テック展示会「Groceryshop 2025」において、ピッチ大会「Shark Reef Startup Pitch」の審査員賞にて優勝を果たしました。この評価は、Armoの革新性、実用性、そして米国小売市場への展開の高い可能性を認められた証です。

MUSEは、この実績を足がかりに、米国テキサス州に開設した現地拠点を中心として、ロボット活用による店舗運営の自動化、スタッフの負担削減、そしてデータ活用による競争力強化を、米国小売企業とともに推進してまいります。

【NRF 2026 出展概要】

イベント名：NRF 2026 Retail’s Big Show

会 期：2026年1月11日（日）～1月13日（火）

会 場：Jacob K. Javits Convention Center（ニューヨーク）

MUSEブース：1階「Startup Hub」エリア ブース #712

展示製品：マルチユース型ストアロボット「Armo」および各種ユニット

■採用強化について

今後の事業拡大に伴い、エンジニアや事業開発、カスタマーサクセスなどの職種を募集しています。詳しくは以下のウェブサイトをご確認ください。

https://open.talentio.com/r/1/c/muse/homes/4049

株式会社MUSEについて

株式会社MUSEは「ロボットで世界の人々に、インスピレーションを」をミッションとして、ロボットを使う「人」に光をあて、本来の人間の力（創造性、ひらめき、優しさ、コミュニケーション）にインスピレーションを届ける、という思いから設立されました。従来のロボット導入の主な目的である省人化や人件費削減ということだけではなく、よりロボットに求められる+αを追求して、様々な付加価値を与えられるような製品開発を目指します。

【会社概要】

社名：株式会社MUSE

所在地：東京都中央区八丁堀２丁目１１－７

ＭＣ八丁堀ビル

代表取締役：笠置泰孝

事業内容： 小売店舗向けロボットの開発及び販売

設立： 2022年4月

Webサイト：https://www.muse-gr.com/

製品紹介動画：https://youtu.be/PffXiMDTzl0?feature=shared