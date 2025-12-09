関西最大級のビジネスマッチングイベント「Resona Future Summit 2025」にバラ積みピッキングロボットThinker Model Aを出展

株式会社Thinker

家電のように気軽に使えるロボットの実現をめざす株式会社Thinker（読み：シンカー、本社：大阪府大阪市、代表取締役兼CEO：藤本弘道、以下Thinker）は、2025国際ロボット展でも注目されたバラ積みピッキングを実現するThinker Model Aを12月12日(金)に大阪で開催される「Resona Future Summit 2025」に出展します。

「Resona Future Summit 2025」はオープンイノベーションと技術力のある企業が出展する“りそなの大商談会”と称される関西最大級のビジネスマッチングイベント。人の指のような動きでピッキングできる独自のロボットハンド「Think Hand F」とカメラシステムを組み合わせて、多彩かつ柔軟なピッキングを実現した協働ロボットのパッケージ製品Thinker Model Aで“なかなか自動化できない作業”の省人化・効率化を促進します。

- ワーク（対象物）の形状や配置が一定でなく、これまではロボットが使えなかった

→ 「Thinker Model A」なら、高い専門知識がなくても導入できるようパッケージ化して提供します。

- 人手不足は深刻だが、高額な機械は導入困難

→ 「Thinker Model A」なら、高額なカメラなどは不要で低コストを実現。

- ロボットを導入したいが技術的に対応が難しい

→ 「Thinker Model A」なら、“手探り”の動きをするロボットハンドで難しいワークもつかみます。

- ワーク（対象物）登録等の準備工数が多くて面倒くさい

→ 「Thinker Model A」なら、高速画像処理システムによりラクラク登録。

事前商談予約は12月10日（水）18時までとなっています。

https://resonafuturesummit.com/exhibitor/exhibitor-2596/advance/

※以降の商談につきましては、当日の空き枠がある場合はご案内が可能です。

ご希望の際は、会場の各ブースにて担当りそな銀行スタッフまでお声がけください。



Thinkerは、高い専門知識がなくても扱うことのできるロボットハンドの開発・普及を通じて「ロボットハンドの民主化」を実現し、産業の底上げに貢献してまいります。

■『Resona Future Summit 2025』

日時：2025年12月12日(金) 10時00分～17時00分

会場：ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター(グランフロント大阪北館 地下2F)

Thinkerブース番号：共44 https://resonafuturesummit.com/exhibitor/exhibitor-2596/

Thinker事前予約サイト：https://resonafuturesummit.com/exhibitor/exhibitor-2596/advance/

主催：株式会社りそな銀行・株式会社関西みらい銀行・株式会社みなと銀行・株式会社埼玉りそな銀行

後援：大阪府・大阪市・大阪商工会議所・大阪信用保証協会・近畿経済産業局・公益社団法人関西経済連合会・公益財団法人大阪産業局

URL：https://resonafuturesummit.com/

■Thinker Model A

Thinkerのロボットハンド「Think Hand F」とカメラによる画像解析の組み合わせにより、透明素材や軟質・脆弱な部品、たわむトレー上でのピッキングなど、これまで対応が難しいとされてきた作業を柔軟にこなすことができるバラ積みピッキング用ロボット。検査や工程間の搬送などのプロセスの自動化を促進し、少量多品種の対象物を扱う現場をはじめとした、多様な作業現場の省人化に貢献。

https://www.thinker-robotics.co.jp/product/thinker-model-a.html

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=tXhO5cE08_Q ]

■会社概要

名称 ： 株式会社Thinker

住所 ： 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町４丁目1－3 大阪センタービル6F-188

代表者 ： 代表取締役兼CEO 藤本 弘道

設立 ： 2022年8月

企業説明： 人とロボットが協奏し、互いに高めあいながら進化していける社会を目指し、自ら考えて判断するロボットハンドの開発に取り組んでいます。

ＵＲＬ ： https://www.thinker-robotics.co.jp/

備考 ： 社名のThinkerには「考え抜く集団」「考えるロボット」「ロボットの進化（シンカ）を加速させる」といった思いを込めています。

■関連リンク

・空が飛べるスーツから介護改革まで！【未来開発の極意】まず未来を握る！

（テレビ大阪ニュース 関西ネオリーダーズ 2025年10月30日放送）

https://www.youtube.com/watch?v=tm31yDrmJxw

・スタートレックに学ぶ未来の作り方【関西ネオリーダーズ】

（大阪NEWS【テレビ大阪ニュース】 2025年11月30日公開）

https://www.youtube.com/watch?v=LESNxCxN5dk

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=LESNxCxN5dk ]

・【未来を作る苦悩】起業を失敗して知ったこと【関西ネオリーダーズ】

（大阪NEWS【テレビ大阪ニュース】 2025年12月7日公開）

https://www.youtube.com/watch?v=jNJgVS0NEQ8

・「Forbes Japan「100 NEXT GENERATION LEADERS」にThinkerが選出されました」

（PR TIMES 2025年12月1日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000106143.html

・「人間の器用さを再現する「次世代型ロボットハンド」が、製造現場の主流に？Thinkerが挑む少量多品種の自動化」（xTECH Powered by MITSUBISHI ESTATE 2025年11月25日）

https://xtech.mec.co.jp/articles/11724



・「手先のイノベーション」を起こせ、産業用ロボットの可能性開く赤外線型の近接覚センサー

（MONOist 2023年10月19日）

https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2310/05/news002.html



・“指先で考えてつかむ”次世代型ロボットハンド開発に着手

（PRTIMES 2023年7月31日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000106143.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000106143.html)



・動作時の死角を補う第六感センサー、独自のハードとAIで透明物体も逃さない

（日経クロステック 2022年9月13日）

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02183/00002/



・ロボットの視覚・触覚を補う“第六感”、阪大小山助教が開発「近接覚センサー」

（日経クロステック 2022年2月28日）

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/nmc/18/00011/00158/



・小山佳祐公式サイト

https://kk-hs-sa.website/

■株式会社Thinkerへのお問い合わせ

お問い合わせページ：https://www.thinker-robotics.co.jp/contact/