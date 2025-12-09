【埼玉初展開】応援総額3.5億円突破！電動ワークチェア「LiberNovo Omni」がイオンレイクタウンmoriにて12/13(土)、14(日)の2日間展示決定

LIBERNOVO HK CO., LIMITED

長年エンジニアとしてのユーザー視点と確かな技術力で、新たなワークライフを創る新鋭ワークチェアメーカーLiberNovo（リベルノヴォ、本社：中国香港、CEO：王 振旭）が開発した、現在Makuakeにて先行予約総額が3.5億円を突破し、チェア部門歴代1位記録を更新中の電動ワークチェア「LiberNovo Omni（リベルノヴォ オムニ）」は、国内最大級のショッピングモール「イオンレイクタウンmori」にて12月13日(土)、14日(日)の2日間において体験展示を行うことをお知らせいたします。

「LiberNovo Omni」プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/libernovo_omni/

先行予約期間：2025年10月14日（火）11:00～2025年12月16日（火）22:00迄

■展示詳細

○イオンレイクタウンmori

場所：イオンレイクタウンmori 2階 花の広場 北側ブリッジ３.

所在地：〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1

展示日：2025年12月13日（土）、14日（日）

営業時間：11:00～19:00

URL：https://www.aeon-laketown.jp/mori/

展示商品：「LiberNovo Omni」シート2サイズ展示

・Mサイズ/スペースグレー

・Lサイズ/ミッドナイトブラック

※ガイドスタッフ案内あり

■その他の期間限定展示・試座場所（2025年12月16日迄）

⚫︎マイラボ渋谷

・所在地：〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-9渋谷平和クワトロビル mineo渋谷1F

・営業時間：11:00～19:00（不定期変更有り）

⚫︎蔦屋家電＋（二子玉川 蔦屋家電1階）

・所在地：〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズ S.C.テラスマーケット

・営業時間：10:00～20:00

⚫︎ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba

・所在地：〒101-0028 東京都千代田区神田花岡町１－１

・営業時間：9:30～22:00

⚫︎ヨドバシカメラ マルチメディア梅田

・所在地：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町１－１

・営業時間：9:30～22:00

※展示期間：いずれも2025年12月16日（火）まで、展示商品のサイズ・カラーにばらつきがございます。

※本商品に関する情報は 2025年12月9日現在 のものです。デザイン・仕様などは予告なく変更する場合がございます。

イオンレイクタウン

〈イオンレイクタウンについて〉

イオンレイクタウンは、新しい“トレンド”との出会いをコンセプトにしたkaze、新しい“体験” との出会いをコンセプトにしたmori、新しい“ブランドとの出会い” をコンセプトにしたOUTLET の3館で構成され、700以上の専門店とイオンスタイルを備えた、国内最大級のショッピングモールです。

URL：https://www.aeon-laketown.jp/mori/

〈LiberNovo会社概要〉

社名：LIBERNOVO HK CO., LIMITED

代表者：王振旭

所在地：Rm 13, 27/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen St, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

事業内容：エルゴノミクスワークチェアのデザイン・開発・製造

LiberNovo公式サイト：https://jp.libernovo.com/

LINE：https://line.me/R/ti/p/@libernovo_japan

X：https://x.com/libernovo_japan

Instagram：https://www.instagram.com/libernovo_japan/

Facebook：https://www.facebook.com/LiberNovoJapan/