【埼玉初展開】応援総額3.5億円突破！電動ワークチェア「LiberNovo Omni」がイオンレイクタウンmoriにて12/13(土)、14(日)の2日間展示決定
長年エンジニアとしてのユーザー視点と確かな技術力で、新たなワークライフを創る新鋭ワークチェアメーカーLiberNovo（リベルノヴォ、本社：中国香港、CEO：王 振旭）が開発した、現在Makuakeにて先行予約総額が3.5億円を突破し、チェア部門歴代1位記録を更新中の電動ワークチェア「LiberNovo Omni（リベルノヴォ オムニ）」は、国内最大級のショッピングモール「イオンレイクタウンmori」にて12月13日(土)、14日(日)の2日間において体験展示を行うことをお知らせいたします。
「LiberNovo Omni」プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/libernovo_omni/
先行予約期間：2025年10月14日（火）11:00～2025年12月16日（火）22:00迄
■展示詳細
○イオンレイクタウンmori
場所：イオンレイクタウンmori 2階 花の広場 北側ブリッジ３.
所在地：〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1
展示日：2025年12月13日（土）、14日（日）
営業時間：11:00～19:00
URL：https://www.aeon-laketown.jp/mori/
展示商品：「LiberNovo Omni」シート2サイズ展示
・Mサイズ/スペースグレー
・Lサイズ/ミッドナイトブラック
※ガイドスタッフ案内あり
■その他の期間限定展示・試座場所（2025年12月16日迄）
⚫︎マイラボ渋谷
・所在地：〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-9渋谷平和クワトロビル mineo渋谷1F
・営業時間：11:00～19:00（不定期変更有り）
⚫︎蔦屋家電＋（二子玉川 蔦屋家電1階）
・所在地：〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズ S.C.テラスマーケット
・営業時間：10:00～20:00
⚫︎ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba
・所在地：〒101-0028 東京都千代田区神田花岡町１－１
・営業時間：9:30～22:00
⚫︎ヨドバシカメラ マルチメディア梅田
・所在地：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町１－１
・営業時間：9:30～22:00
※展示期間：いずれも2025年12月16日（火）まで、展示商品のサイズ・カラーにばらつきがございます。
※本商品に関する情報は 2025年12月9日現在 のものです。デザイン・仕様などは予告なく変更する場合がございます。
イオンレイクタウン
〈イオンレイクタウンについて〉
イオンレイクタウンは、新しい“トレンド”との出会いをコンセプトにしたkaze、新しい“体験” との出会いをコンセプトにしたmori、新しい“ブランドとの出会い” をコンセプトにしたOUTLET の3館で構成され、700以上の専門店とイオンスタイルを備えた、国内最大級のショッピングモールです。
URL：https://www.aeon-laketown.jp/mori/
〈LiberNovo会社概要〉
社名：LIBERNOVO HK CO., LIMITED
代表者：王振旭
所在地：Rm 13, 27/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen St, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
事業内容：エルゴノミクスワークチェアのデザイン・開発・製造
LiberNovo公式サイト：https://jp.libernovo.com/
LINE：https://line.me/R/ti/p/@libernovo_japan
X：https://x.com/libernovo_japan
Instagram：https://www.instagram.com/libernovo_japan/
Facebook：https://www.facebook.com/LiberNovoJapan/