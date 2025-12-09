どこへでも連れて行きたくなるポータブルスピーカー“ROOTS”

完実電気株式会社

完実電気株式会社(代表取締役：山田慎一、所在地：東京都千代田区神田神保町3-25)は、

地球環境に配慮し、サステナブルなデザインと優れたサウンドクオリティを追求してきた House of Marley からワイヤレススピーカー“ROOTS” を12月12日に発売します。

コンパクトなボディに、ブランドが誇るシグネチャーサウンド、遊び心あるギミック、そしてアウトドアでも安心して使えるタフさを凝縮した、どこへでも連れて行きたくなるポータブルスピーカーです。

ROOTS ワイヤレススピーカー／クリーム

ROOTS ワイヤレススピーカー／ブラック

マーリー・シグネチャーサウンド

ROOTSは、小型ながら驚くほどクリアで豊かなサウンドを実現。力強い低音、正確な中域、伸びやかな高音がバランスよく融合し、音楽の細部まで鮮やかに描き出します。小さなサイズでも “本物のサウンド” にこだわるMarleyらしい仕上がりです。さらに、複数のスピーカーをペアリングすれば、マルチペアモードによるステレオサウンドも楽しめます。

小さいのにパワフル

見た目はかわいいのに、音は本格派。

手のひらサイズのコンパクトさながら、想像以上の存在感で空間を満たします。持ち運びやすく、いつでもどこでもすぐに音楽を楽しめるのが魅力です。

遊び心が詰まったスピーカー

週末の旅行、庭先でのホームパーティー、キャンプなど、あらゆるシーンにフィット。

ROOTSは ボトルオープナーや便利なキャリーハンドルを搭載しており、家でも外でも、気軽に音楽が楽しめます。

強さも兼ね備えたIP67防水仕様

突然の雨や水しぶきも心配無用。

IP67の防水性能により、アウトドアでも安心して使えるタフさを実現。天候に左右されず、思う存分、音楽を楽しめます。

地球に優しい素材を使用

House of Marleyは環境への配慮を製品づくりの中心に置いています。

ROOTSは以下のサステナブル素材を採用し、ブランドの哲学を体現しています。

・竹

・リサイクルプラスチック

・REGRIND(TM)シリコン

主な特長

・IP67 防塵防水

・最大10時間の連続再生

・15分の急速充電で最大2時間再生

・リサイクル素材を採用したファブリック＆プラパーツ

・サステナブルな竹素材デザイン

・複数台接続可

・ボトルオープナー搭載

■ 発売日 : 12月12日(金) ■ 市場予想売価：\8,980 ■ 保証期間 ：1年 ■ 連続再生時間 : 約10時間

■ 重量 : 約295g ■ サイズ：H9cm x W5.4cm x D9cm ■ 通信方式 : Bluetooh(R)5.3

■ 対応コーデック : SBC ■ ワット数：7W ■ フル充電時間 : 約2時間 ■ ワイヤレスレンジ : 約15m

■再生周波数帯域 : 150Hz-20kHz ■ インピーダンス：4Ω ■ 入力端子：3.5mmステレオミニプラグ

■ 付属品：USB TYPE C充電ケーブル(約35cm)

ABOUT House of Marley（ハウス・オブ・マーリー）

2010 年以来、サステナブルな素材と革新的なデザインを組み合わせて最先端のオーディオ製品を生み出してきました。地球にも音楽にもより良いものを。ボブ・マーリーの音楽と地球への愛の遺産を引き継ぐためにマーリーファミリーと協力して作られたハウス・オブ・マーリーは、FSC(R)認証木材、REWIND(R)などの社会的に責任のある素材を組み込むことにより、全プラスチックのオーディオ製品に代わるより環境に優しい製品の設計に取り組んでいます。ハウス・オブ・マーリーは、非営利団体 One Tree Planted と連携したプロジェクトマーリーの世界的な寄付活動を通じて、環境問題への支援を続けています。

https://thehouseofmarley.jp