GIGAスクール時代の学習環境に。独自の微細凹凸構造でかつてない見やすさと操作性を実現したiPad保護ガラス、12月10日よりGREEN FUNDINGでクラファン開始

合同会社アイディアリアル

合同会社アイディアリアル（所在地：東京都荒川区、代表：坂本健太）は、台湾発の教育アクセサリーブランド「OOHLULU（オールル）」が開発したiPad用スーパークリア反射防止保護ガラスフィルムを、2025年12月10日（水）午前10時よりクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて先行で支援受付を開始いたします。

クラファン開始前のティザーページはこちら

https://lp202501.oohlulu.jp/

GREEN FUNDINGプロジェクトページ（12月10日公開予定）

https://greenfunding.jp/lab/projects/9084

かつてないiPad体験を

タブレットで学ぶ・働くことが当たり前になった今、

私たちの生活は“画面”とより深く結びついています。

タブレットPCは、スマートフォンより大画面で見やすく、

ノートパソコンより手軽に使えるため、

場所を選ばず学習や作業がしやすい非常に便利なデバイスです。

しかしその一方で、

画面が大きいゆえに傷や衝撃から守る保護フィルムは必須。

そして保護フィルムを貼ることで感じるストレスやデメリットも存在します。

「OOHLULU(オールル)スーパークリア反射防止保護ガラスフィルム for iPad」は、 この保護フィルムを貼ることで起こるストレスやデメリットと向き合い、

「見やすさ」と「操作性」を妥協なく両立する新しい体験を提供します。

均一サイズ × 規則配列の微細凹凸構造

OOHLULUが採用するのは、

ガラス表面に均一サイズで規則正しく並んだ微細凹凸構造。

この精密な構造によって、

・ガラス本来の透明感とiPadの画質の美しさを損なわない

・外光環境でも文字や図形が読み取りやすい高い視認性を確保

・ペンでも指でも使いやすい自然な操作性を実現

という、従来の光沢ガラスにもペーパーライクフィルムにもない特性を持っています。

“滑りすぎず、引っかかりすぎない”

ちょうどよい書き心地は、学習にも仕事にも最適です。

ACR比較でわかる“圧倒的な視認性”

「ACR（Ambient Contrast Ratio）」とは、

実際の生活環境でどれだけ画面が読み取りやすいかを示す国際基準の指標です。

室内の蛍光灯、自然光、外光の反射など──

タブレットが使われる現場は常に光の影響を受けます。

OOHLULUはこの ACR に着目し開発され、

国際標準 IDMS v1.1 Clause 11.9 に基づく比較テストで

他のフィルムを大きく上回る数値（ACR50）を記録しました。

視認性が高いことは、次のメリットを生みます。

顔を近づけずに読める（姿勢が崩れにくい）

視界が安定し、集中力が続く

光のストレスが減る

長時間の使用でも疲れにくい

結果として、

学習効率が上がる → 画面を見る時間が短くなる → 目への負担が減る

という好循環につながります。

OOHLULUのガラスフィルムが出したACR50という値は、

子どもの未来の視力環境を守る“科学的な裏付け”です。

どんなシーンでも「見やすく・使いやすく」

OOHLULUは、子どもが利用するGIGAスクール環境から、

デジタルノートを使う学生、ビジネスパーソンまで幅広くフィットします。

高い視認性で資料やテキストが読みやすい

iPadでの手書きメモや図解が気持ちよく書ける

Web会議や動画視聴の画質がクリア

長時間の学習・作業でも疲れにくい

「透明感 × 見やすさ × 操作性」

この三要素を同時に満たす体験は、従来の保護ガラスにはありませんでした。

クラウドファンディング概要

2025年12月10日から始まるクラウドファンディングプラットフォーム『GREEN FUNDING』では、各サイズ30個の数量限定で最大25%OFFの特別割引でご支援いただけます。

プロジェクト名:「見やすい！」「描きやすい！」かつてないiPad体験を。OOHLULU(オールル)スーパークリア反射防止画面保護ガラス

実施期間：2025年12月10日午前10時から2026年1月31日23時59分まで

対応機種:

・iPad mini（A17 Pro、第6世代）

・iPad（第10世代、第11世代）

・iPad Pro 11インチ（M4、M5）

・iPad Pro 13インチ（M4、M5）

・iPad Air 11インチ（M2、M3）

・iPad Air 13インチ（M2、M3）

販売価格

iPad mini 用：最安25%OFF 2,700円～

iPad第10/11世代用：最安25%OFF3,000円～

iPad / iPad Air / iPad Pro 用：最安25%OFF3,375円～

ブランド紹介

OOHLULU（オールル）は台湾発の教育アクセサリーブランドです。「デジタル時代の子どもの未来とデバイスを守る」を掲げ、教育現場に寄り添う製品を開発しています。

SNS

- X（Twitter）: https://x.com/oohlulu_jp

- Instagram: https://www.instagram.com/oohlulu_jp/

- Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61584036613548

会社概要

合同会社アイディアリアル

代表者：代表 坂本健太

所在地

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-4-10 プラビア日暮里501

URL:https://www.ideareal.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

合同会社アイディアリアル

担当：坂本

Email: info@ideareal.co.jp

メディア・インフルエンサーの方へ

製品レビュー、取材、コラボレーションにご興味をお持ちのインフルエンサー・メディアの方は、下記フォームからお気軽にお問い合わせください。サンプル提供も承っております。

問い合わせフォーム: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBFfi3gM3kgTJxxd8Im88U2cRtNgZnSViFjKQpJ-kqTRk3Kg/viewform?usp=header