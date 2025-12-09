体型より″顔の変化″が気になる人が7割超！12月の「フェイスライン変化」意識調査

医療法人社団鉄結会

医療法人社団鉄結会（所在地：東京都渋谷区、理事長：高桑康太）は、美容皮膚科・形成外科であるアイシークリニック（新宿院・渋谷院・上野院・池袋院・東京院・大宮院）を運営し、皆様の肌の健康と美容をサポートしております。今回は12月に増加する「顔太り」「フェイスラインの変化」への意識について調査を実施しましたので、その結果を紹介します。

■ 冬太りではなく「顔太り」に注目が集まる理由

年末年始が近づくと「冬太り」を気にする方が増えますが、最近では体重よりも「顔の印象」を気にする方が増加傾向にあります。テレワークの普及によりWEB会議で自分の顔を見る機会が増えたこと、SNSや年賀状用の写真撮影など、12月は特に「顔」が注目されるシーンが多い季節です。

医療法人社団鉄結会では、全国の社会人を対象に「12月のフェイスライン変化意識調査」を実施しました。

【調査概要】

・調査対象：全国の20～50代の社会人男女300名

・調査期間：2025年11月18日～11月25日

・調査方法：インターネット調査

・調査実施：医療法人社団鉄結会（自社調査）

■ 77%が12月に「顔が丸く見える」と感じた経験あり

12月に「顔が丸く見える・フェイスラインがぼやける」と感じることがあるか調査しました。

その結果、「よくある」が34.7%、「たまにある」が42.3%となり、合わせて77.0%の方が12月にフェイスラインの変化を感じていることが分かりました。

調査結果：

・よくある：34.7%

・たまにある：42.3%

・あまりない：15.7%

・まったくない：7.3%

■ 顔太りの原因1位は「むくみ」68%、2位「食べ過ぎ・飲み過ぎ」63%

顔太り・フェイスラインの変化の原因と感じるものについて調査しました（複数回答可）。

その結果、最も多かったのは「むくみ」で68.4%、次いで「食べ過ぎ・飲み過ぎ」が62.7%、「睡眠不足」が48.3%という結果になりました。忘年会シーズンの食生活の乱れや、年末の忙しさによる睡眠不足が、フェイスラインの変化に影響していると考える方が多いことが分かります。

顔太りの原因と感じるもの（複数回答可）：

・むくみ：68.4%

・食べ過ぎ・飲み過ぎ：62.7%

・睡眠不足：48.3%

・運動不足：41.6%

・姿勢の悪さ（スマホ首など）：37.2%

・加齢によるたるみ：33.8%

・ストレス：28.4%

■ 「顔太り」を自覚する瞬間1位は「写真」72%、「WEB会議」58%

「顔太り」を自覚する瞬間について調査しました（複数回答可）。

その結果、「写真に写った自分を見たとき」が71.8%で最多となり、次いで「WEB会議の画面で自分を見たとき」が58.3%、「鏡を見たとき」が52.4%という結果になりました。静止画や画面越しに客観的に自分を見る機会が、フェイスラインの変化に気づくきっかけになっていることが分かります。

顔太りを自覚する瞬間（複数回答可）：

・写真に写った自分を見たとき：71.8%

・WEB会議の画面で自分を見たとき：58.3%

・鏡を見たとき：52.4%

・久しぶりに会った人に言われたとき：34.7%

・服のサイズは変わらないのに顔だけ違和感を感じたとき：29.6%

■ 年末に向けて72%がフェイスラインケア意欲「上がる」

年末年始に向けてフェイスラインケアの意欲が上がるか調査しました。

その結果、「とても上がる」が28.6%、「やや上がる」が43.7%となり、合わせて72.3%の方が年末に向けてフェイスラインケアへの意欲が高まると回答しました。年末の帰省や新年の挨拶など、人と会う機会が増えることが意識の高まりに影響していると考えられます。

フェイスラインケア意欲：

・とても上がる：28.6%

・やや上がる：43.7%

・あまり変わらない：21.4%

・全く変わらない：6.3%

■ 興味のあるケア方法1位「セルフケア」64%、「美容医療」も48%と関心高め

フェイスラインケアで興味のある方法について調査しました（複数回答可）。

その結果、「マッサージ・セルフケア」が64.2%で最も多く、次いで「美容医療（ハイフ・ボトックス等）」が47.8%、「美顔器」が42.3%という結果になりました。手軽なセルフケアへの関心が高い一方、より確実な効果を求めて美容医療を検討する層も約半数に上ることが分かりました。

興味のあるフェイスラインケア（複数回答可）：

・マッサージ・セルフケア：64.2%

・美容医療（ハイフ・ボトックス等）：47.8%

・美顔器：42.3%

・エステサロン：38.6%

・顔ヨガ・表情筋トレーニング：31.4%

・食事制限・デトックス：26.8%

■ 調査まとめ

今回は、12月に増加する「顔太り」「フェイスラインの変化」への意識について調査しました。

その結果、77%の方が12月に「顔が丸く見える」と感じており、「むくみ」や「食べ過ぎ・飲み過ぎ」が主な原因と考えていることが分かりました。特徴的だったのは、「写真」や「WEB会議」など、画面や静止画を通じて客観的に自分を見る機会が、フェイスラインの変化に気づくきっかけになっている点です。

年末に向けて72%の方がケア意欲の上昇を感じており、セルフケアだけでなく美容医療への関心も約半数に上ることから、確実な効果を求めるニーズが高まっていることが示唆されました。

■ 医師コメント

アイシークリニック 高桑康太医師

「今回の調査で、多くの方が12月に『顔太り』を感じ、その原因として『むくみ』を挙げていることが分かりました。しかし、医学的な観点から申し上げますと、一時的なむくみだけでなく、加齢による皮膚のたるみや脂肪の位置の変化が『フェイスラインのぼやけ』として現れているケースも少なくありません。

特に30代以降は、表情筋の衰えやコラーゲンの減少により、フェイスラインが変化しやすくなります。セルフケアでは限界がある場合、医療機関での適切な診断と治療が効果的です。

当院では、ハイフ（HIFU）やボトックス注射、ヒアルロン酸注入など、患者様のお悩みや状態に合わせた治療法をご提案しています。ハイフは超音波を用いて皮膚の深層に働きかけ、リフトアップ効果が期待できます。また、エラの張りが気になる方にはボトックス注射で小顔効果を得ることも可能です。

年末年始は人と会う機会が増える時期です。『顔太り』が気になる方は、まずは専門医にご相談いただき、ご自身に合った改善方法を見つけていただければと思います。」

■ フェイスラインのお悩みは専門医にご相談ください

「最近フェイスラインがぼやけてきた」「セルフケアでは限界を感じる」「年末までにすっきりした印象になりたい」――そんなお悩みをお持ちの方は、まず無料カウンセリングからお気軽にご相談ください。

アイシークリニックでは、形成外科専門医が一人ひとりのお悩みに寄り添い、最適な治療プランをご提案いたします。

【アイシークリニックの特徴】

・形成外科専門医による診療 ― 豊富な経験と専門知識に基づいた安全な施術

・明確な料金体系 ― カウンセリング時に詳細なお見積りを提示

・豊富な症例実績 ― 実際の治療結果をご覧いただけます

・無料カウンセリング ― じっくりとご相談いただける環境

・駅近で通いやすい立地 ― 新宿・渋谷・上野・池袋・東京・大宮の6院展開

・最新の医療機器を完備 ― 安全で効果的な治療を提供

クリニック情報

アイシークリニック新宿院

所在地：東京都渋谷区代々木2-5-3 イマス葵ビル2階 アクセス：新宿駅南口より徒歩3分

アイシークリニック渋谷院

所在地：東京都渋谷区渋谷3-16-2 ニュー三水ビル5階 アクセス：渋谷駅より徒歩3分

アイシークリニック上野院

所在地：東京都台東区東上野3-16-5 サンク・ユービル1F アクセス：上野駅より徒歩1分

アイシークリニック池袋院

所在地：東京都豊島区南池袋2-15-3 前田ビル9階 アクセス：池袋駅東口より徒歩5分

アイシークリニック東京院

所在地：東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント3階 アクセス：東京駅より徒歩5分

アイシークリニック大宮院

所在地：埼玉県さいたま市大宮区大門町1-60 福美メディカル2階B区画 アクセス：大宮駅東口より徒歩1分

診療予約は以下より承っております。お気軽にご利用ください。

ご予約はこちら(https://ic-clinic.com/reservation/)

新宿でワキガ治療ならアイシークリニック新宿院(https://ic-clinic-shinjuku.com/)

渋谷でワキガ治療ならアイシークリニック渋谷院(https://ic-clinic-shinjuku.com/)

上野でワキガ治療ならアイシークリニック上野院(https://ic-clinic-ueno.com/)

池袋でワキガ治療ならアイシークリニック池袋院(https://ic-clinic-ikebukuro.com/)

日本橋でワキガ治療ならアイシークリニック東京院(https://ic-clinic-tokyo.com/)

大宮でワキガ治療ならアイシークリニック大宮院(https://ic-clinic-omiya.com/)