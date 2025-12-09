大排気量ディーゼル車も一発始動！JESIMAIK 多機能ジャンプスターター「V9M」新登場

YINO Electronic Commerce Co., LimitedJESIMAIK ジャンプスターター V9M

JESIMAIK（ジェスマイク）は、2025年12月3日より、ジャンプスターター「V9M」をオンラインストアにて発売開始いたします。

ジャンプスターターは、長期間車を動かしていなかったことでバッテリーが上がってしまった場合や、運転中の突然のバッテリートラブル、寒冷地での始動困難といった、さまざまな緊急時に活躍するアイテムです。

新モデル「V9M」は12V／24V両対応に対応し、大排気量ディーゼル車やトラックをはじめ、モーターボートや農業機械など多様なエンジンの緊急始動に役立ちます。

ジャンプスターター「V9M」の特徴

1、12V／24V両対応、強力な始動性能を実現

「V9M」は12V／24V出力に対応し、始動電流1500A・ピーク電流3000Aを発揮します。大排気量ディーゼル車やトラック、建機、農業機械など高負荷エンジンの緊急始動にも確実に対応できる、信頼性の高いモデルです。

2、3つの機能を備えた多用途設計

「V9M」はジャンプスターターとしてだけでなく、大容量モバイルバッテリーや多機能ライトとしても活躍します。

2つのUSB QC3.0（18W）ポートを搭載し、複数のデバイスを同時に充電可能。

さらに、4cm×4cmの高輝度ライトは常時照明・SOS・ストロボの3モードに切り替えられ、夜間作業やアウトドアシーンで心強い存在です。

3、低温下でも安定して使用可能

「V9M」は-20℃～60℃の環境下で動作可能で、冬場の積雪や低温によってバッテリー性能の低下時でも、問題なくエンジン始動をサポートし、安心な走行を保証します。

4、大容量バッテリー、耐久性＆コストパフォーマンスに優れる

「V9M」は高品質セルを採用し、1000回以上のサイクル寿命を実現、長期間使用に耐えます。

さらに42000mAhの大容量を備え、mAhあたりの価格は0.6円未満と非常にコストパフォーマンスに優れています。満充電状態で12V車両を60回以上、24V車両を30回以上始動可能です。

5、8つの保護機能とPSE認証による高い安全性

「V9M」は低電圧・高電圧・短絡・過電流・逆電流・逆接続・始動タイムアウト・高温 の8つの保護機能を備えています。

さらにPSE認証を取得し、日本の電気用品安全法に基づく検査にも適合しています。さまざまな使用環境でも安心してお使いいただけます。

6、軽量コンパクトで持ち運びやすい設計

高性能ながら本体は約1.98kgと軽量！コンパクトなサイズで車内やトランクにもすっきり収納できます。持ち運びに便利なハンドルも備えており、アウトドアや作業シーンへの携行にも最適です。

商品情報

JESIMAIK ジャンプスターター

型番：V9M

容量：42000mAh 3.7V(155.4Wh)

出力：USB 5V/2.4A*2

入力：DC 18V/2A

起動電流：1500A

ピーク電流：3000A

寸法：約273*210*110mm

重量：約1.98kg

動作温度：-20℃~60℃

店舗情報

ブランド紹介

JESIMAIK（ジェスマイク）は自動車、バイク、電動ツールを中心に展開しているブランドで、DIY愛好者や工事現場の方々から広く支持を受けています。

公式サイト ：https://www.jp.jesimaik.com/

X(旧Twitter)： https://x.com/JESIMAIK_JAPAN

Instagram： https://www.instagram.com/jesimaik_japan/

YINO Electronic Commerce Co., Limitedは、JESIMAIKのPR/輸出代理を行っております。

