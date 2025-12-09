大排気量ディーゼル車も一発始動！JESIMAIK 多機能ジャンプスターター「V9M」新登場
JESIMAIK（ジェスマイク）は、2025年12月3日より、ジャンプスターター「V9M」をオンラインストアにて発売開始いたします。
ジャンプスターターは、長期間車を動かしていなかったことでバッテリーが上がってしまった場合や、運転中の突然のバッテリートラブル、寒冷地での始動困難といった、さまざまな緊急時に活躍するアイテムです。
新モデル「V9M」は12V／24V両対応に対応し、大排気量ディーゼル車やトラックをはじめ、モーターボートや農業機械など多様なエンジンの緊急始動に役立ちます。
ジャンプスターター「V9M」の特徴
1、12V／24V両対応、強力な始動性能を実現
「V9M」は12V／24V出力に対応し、始動電流1500A・ピーク電流3000Aを発揮します。大排気量ディーゼル車やトラック、建機、農業機械など高負荷エンジンの緊急始動にも確実に対応できる、信頼性の高いモデルです。
2、3つの機能を備えた多用途設計
「V9M」はジャンプスターターとしてだけでなく、大容量モバイルバッテリーや多機能ライトとしても活躍します。
2つのUSB QC3.0（18W）ポートを搭載し、複数のデバイスを同時に充電可能。
さらに、4cm×4cmの高輝度ライトは常時照明・SOS・ストロボの3モードに切り替えられ、夜間作業やアウトドアシーンで心強い存在です。
3、低温下でも安定して使用可能
「V9M」は-20℃～60℃の環境下で動作可能で、冬場の積雪や低温によってバッテリー性能の低下時でも、問題なくエンジン始動をサポートし、安心な走行を保証します。
4、大容量バッテリー、耐久性＆コストパフォーマンスに優れる
「V9M」は高品質セルを採用し、1000回以上のサイクル寿命を実現、長期間使用に耐えます。
さらに42000mAhの大容量を備え、mAhあたりの価格は0.6円未満と非常にコストパフォーマンスに優れています。満充電状態で12V車両を60回以上、24V車両を30回以上始動可能です。
5、8つの保護機能とPSE認証による高い安全性
「V9M」は低電圧・高電圧・短絡・過電流・逆電流・逆接続・始動タイムアウト・高温 の8つの保護機能を備えています。
さらにPSE認証を取得し、日本の電気用品安全法に基づく検査にも適合しています。さまざまな使用環境でも安心してお使いいただけます。
6、軽量コンパクトで持ち運びやすい設計
高性能ながら本体は約1.98kgと軽量！コンパクトなサイズで車内やトランクにもすっきり収納できます。持ち運びに便利なハンドルも備えており、アウトドアや作業シーンへの携行にも最適です。
商品情報
JESIMAIK ジャンプスターター
型番：V9M
容量：42000mAh 3.7V(155.4Wh)
出力：USB 5V/2.4A*2
入力：DC 18V/2A
起動電流：1500A
ピーク電流：3000A
寸法：約273*210*110mm
重量：約1.98kg
動作温度：-20℃~60℃
店舗情報
➤Amazon：
https://dada.link/u4OBhm
➤楽天：
https://dada.link/vU9Rf0
➤Yahoo：
https://dada.link/UNFzwe
➤公式サイト：
https://dada.link/0aUxOh
ブランド紹介
JESIMAIK（ジェスマイク）は自動車、バイク、電動ツールを中心に展開しているブランドで、DIY愛好者や工事現場の方々から広く支持を受けています。
公式サイト ：https://www.jp.jesimaik.com/
X(旧Twitter)： https://x.com/JESIMAIK_JAPAN
Instagram： https://www.instagram.com/jesimaik_japan/
YINO Electronic Commerce Co., Limitedは、JESIMAIKのPR/輸出代理を行っております。
