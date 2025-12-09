【参加無料/Zoom】衰退市場でも継続成長を目指す企業向け″経営新サービス″とは？30代若手経営者が語る、再現性のある経営学の本質　12月16日（火）ウェビナー開催【株式会社Gハウス】

株式会社Gハウス

株式会社Gハウス（所在地：大阪府大阪市旭区、代表取締役社長：趙 晃啓）は、2025年12月16日（火）に自社ウェビナーを開催いたします。本ウェビナーでは、社長就任からわずか5年で売上43億円増を実現し、全国トップクラスの成長率*を達成した趙晃啓が、激戦区でも急成長した“勝ち続ける経営の型”を業種を問わず公開。市場縮小でも揺るがない判断軸と、成長企業が実践する仕組み化の核心を解説します。

*株式会社住宅産業研究所 2023年度成長性・売上高伸率ランキング(21~23年度)に基づく

■ウェビナー概要

日本の多くの業界が縮小期に入り、個人事業主・中小企業はこれまでにないスピードで変化を迫られています。その中で、私たちGハウスは激戦区・大阪で事業承継後も成長を続け、“仕組み”と“経営学”によって拡大し続ける組織づくりを実現してきました。

今回のセミナーでは、代表である30代若手経営者が、自社を成長させる過程で学んできた経営学・組織づくり・人材戦略・営業構造を業種を問わずわかりやすく解説します。

元々は工務店向けに実施していたウェビナーですが、異業種からの参加要望が増えたため、今回はすべての経営者・独立予定者に向けた説明会として開催いたします。

「衰退市場でも継続成長を目指す企業向け"経営新サービス"とは？30代若手経営者が語る、

再現性のある経営学の本質」

■日時：2025年12月16日（火）16:30～17:30 (オンライン開催/Zoom)

■定員：先着限定30社

■参加費：無料

■お申し込み：https://g-house.osaka.jp/fc/seminar_251216

■ウェビナーアジェンダ

1 衰退期に入った日本市場のリアル

人口減・採用難・価格競争・産業構造の変化。

どの業界にも共通する“縮小市場時代の現実”を整理します。

２ 激戦区で成長し続けた中小企業の成功要因

大阪というレッドオーシャンで、事業承継後も成長を続けた中小企業の“再現性のあるモデル”を解説。

３ 経営者が持つべき「判断軸」とは？

事業規模に関係なく“間違った判断”は必ず事業を止める。

限られた時間と資源で成果を出すための、経営者が持つべき思考基準を共有します。

４ 成長する企業と止まる企業の決定的な違いとは？

意思決定の質、採用、組織、営業構造。中小企業・個人事業主がまず整えるべき“経営の原理原則”。

５ あらゆる業種に通用する“仕組み化”の思考法

属人化からの脱却。事業が安定し、再現性を持つための仕組み化のフレームワークを解説。

６ 経営者が成長し続けるための“学びの環境”とは？

経営者が抱えるリアルな悩み（戦略・採用・組織・営業・文化）に対し、継続的に学び・改善できる環境の重要性を解説します。

■こんな方にオススメ

・売上の頭打ちを感じている経営者

・経営判断に迷いが多く、正しい軸を持ちたい方

・採用・組織づくりに課題を感じている方

・個人事業主として次のステージに進みたい方

・独立後にどんな戦略を持つべきかわからない方

・異業種の経営者と学び合える環境を探している方

・経営学を“実務に落とす方法”を知りたい方

株式会社Gハウスについて

株式会社Gハウスは、大阪・奈良、京都を拠点に高性能な新築戸建住宅を中心とした住まいづくりを展開する工務店です。「人生を変える家。」をスローガンに、高気密高断熱・IoTといった機能性とデザイン性を両立させた提案と、誠実なサポートを通じて理想の住まいを提案。変化の激しい注文住宅市場において過去5年間で売上は43億円増、年間950組の来場を記録し関西エリアで売上成長率No.1*を達成しました。

あらゆる人に、自由と、人生の豊かさを。

性別や国籍、職業、年収などにかかわらず、あらゆる人が安心・快適に過ごせる居場所を持つこと。時間やお金といった制約から解放され、人生をより自由に輝かせられること。そんな暮らしの豊かさを。その先にある社会の発展を。

次の世代に受けつないでいくために。

【会社概要】

企 業 名 ： 株式会社Gハウス

所 在 地 ： 〒535-0022 大阪府大阪市旭区新森2-23-12

代 表 者 ： 代表取締役社長 趙 晃啓

事業概要： 注文住宅、不動産業、外構、賃貸業

拠点 ： 豊中オフィス

〒561-0852 大阪府豊中市服部本町1-2-8

奈良オフィス

〒630-8244 奈良県奈良市三条町606-7 スクエア奈良三条1階

不動産・外構オフィス

〒535-0022 大阪府大阪市旭区新森6-3-25 エクセレント新森1階

Gハウス公式HP：https://g-house.osaka.jp/

Gハウス 採用サイト：https://g-house-recruit.com/

*株式会社住宅産業研究所 2023年度成長性・売上高伸率ランキング(21~23年度)に基づく



【本件に関するお問い合わせについて】

株式会社Gハウス 広告・マーケティング部

E-Mail：mktg@g-house.osaka.jp