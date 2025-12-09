「かながわプラごみ削減オンラインフォーラム」を開催します！
県では、「かながわプラごみゼロ宣言」を発表し、2030年までのできるだけ早期に、リサイクルされずに廃棄されるプラごみゼロを目指しています。
このたび、プラごみ削減（プラスチックの３Ｒ＋Ｒenewable）の取組拡大を図るため、オンラインフォーラムを開催します。多くの皆さんのご参加をお待ちしております。
１ 概要
（1）目的
プラごみ削減（プラスチックの３Ｒ＋Ｒenewable）について、様々な業界における具体的な取
組事例（好事例・先進事例）を共有することにより、事業者等の取組を促進する。
（2）日時・開催方法
令和８年１月21日（水曜日）13時15分から15時15分まで Zoomによるオンライン開催
（3）定員
500名（参加無料）
（4）登壇者
・環境省 関東地方環境事務所 資源循環課
・国立研究開発法人産業技術総合研究所
・株式会社エフピコ（製造業）
・ユニリーバ・ジャパン株式会社（製造業）
・リスパック株式会社(製造業)
（5）申込期間
令和７年12月８日（月曜日）から令和８年１月20日（火曜日）
（6）申込方法
e-kanagawa電子申請から申込（事前申込制・先着順）
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=111418
２ 取材について
取材をご希望の方は事前に下記問合せ先までご連絡ください。
《ＳＤＧｓの推進について》
県では、持続可能な社会を目指すＳＤＧｓの具体的な取組として、深刻化するプラスチックによる海洋汚染問題に取り組んでいます。
問合せ先
神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課
課長 松本 電話 045-210-4170
調整グループ 日澤 電話 045-210-4147