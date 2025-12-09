「かながわプラごみ削減オンラインフォーラム」を開催します！

県では、「かながわプラごみゼロ宣言」を発表し、2030年までのできるだけ早期に、リサイクルされずに廃棄されるプラごみゼロを目指しています。


このたび、プラごみ削減（プラスチックの３Ｒ＋Ｒenewable）の取組拡大を図るため、オンラインフォーラムを開催します。多くの皆さんのご参加をお待ちしております。





１　概要


　（1）目的


　　　 プラごみ削減（プラスチックの３Ｒ＋Ｒenewable）について、様々な業界における具体的な取　　　　　　　　　


　　　　組事例（好事例・先進事例）を共有することにより、事業者等の取組を促進する。


　（2）日時・開催方法


　　　 令和８年１月21日（水曜日）13時15分から15時15分まで　Zoomによるオンライン開催


　（3）定員


　　　 500名（参加無料）


　（4）登壇者


　　　 ・環境省　関東地方環境事務所　資源循環課


　　　 ・国立研究開発法人産業技術総合研究所


　　　 ・株式会社エフピコ（製造業）


　　　 ・ユニリーバ・ジャパン株式会社（製造業）


　　　 ・リスパック株式会社(製造業)


　（5）申込期間


　　　　令和７年12月８日（月曜日）から令和８年１月20日（火曜日）


　（6）申込方法


　　　　e-kanagawa電子申請から申込（事前申込制・先着順）


https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=111418


２　取材について


　　取材をご希望の方は事前に下記問合せ先までご連絡ください。



《ＳＤＧｓの推進について》


県では、持続可能な社会を目指すＳＤＧｓの具体的な取組として、深刻化するプラスチックによる海洋汚染問題に取り組んでいます。



　　　　　　　　





問合せ先





神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課


課長　 松本　電話 045-210-4170　　


調整グループ　日澤　電話 045-210-4147