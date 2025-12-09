人工知能データセット検索プラットフォーム市場、二〇二九年に五十六億六千万ドル到達へ 年間成長率二十八・四パーセントで拡大
産業全体で人工知能の導入が進む中、高品質でアクセス性の高いデータセットへの需要はかつてないほど高まっている。組織は、モデルの学習、自動化の推進、意思決定の高度化のため、ますます大規模データに依存している。この変化により、データ探索を効率化し、透明性を高め、革新を加速させる人工知能データセット検索プラットフォームの成長が急速に進んでいる。企業が人工知能能力を拡大し、各国政府がオープンデータ環境を推進する中、この分野は世界的採用が加速する段階に入っている。
人工知能データセット検索プラットフォーム市場の規模と成長概要
人工知能データセット検索プラットフォーム市場は、力強く持続的な成長を続けている。二〇二四年の市場規模は十六億一千万ドルで、二〇二五年には二十億八千万ドルに達すると予測され、二十八・八パーセントという著しい年間成長率を示している。この上昇傾向は、ラベル付きデータセット需要の拡大、産業全体での人工知能活用の広がり、公開データセットの増加、学術研究の活発化、協調的なデータ共有の取り組み、データ重視の意思決定の浸透によって支えられている。
さらに、予測ではよりダイナミックな成長期に入るとされている。二〇二九年には五十六億六千万ドルに達し、二十八・四パーセントの年間成長率で拡大すると見込まれている。この成長を後押しする要因には、倫理的かつ責任ある人工知能への注目、人工知能向けインフラ投資の増加、業界特化型データセット需要の高まり、中小企業による人工知能採用の急増、接続デバイスからのデータ生成量の拡大、データガバナンス規制の強化が挙げられる。予測されるトレンドには、自然言語によるデータセット検索の進化、セマンティックインデックスの改善、自動メタデータ付与、プライバシー保護型データセット探索、生成系人工知能による合成データ作成、分散データ環境に対応した新たなフェデレーテッド検索枠組みなどが含まれる。
人工知能データセット検索プラットフォーム市場レポート無料サンプル：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample.aspx?id=29275&type=smp
主要成長要因：クラウド基盤プラットフォーム採用の拡大
クラウドコンピューティングの急速な普及は、人工知能データセット検索プラットフォーム市場の重要な原動力となっている。クラウドプラットフォームは、拡張可能なストレージ、柔軟な計算能力、集中管理されたアプリケーションアクセスを提供し、大規模データセット管理や人工知能開発に理想的な環境を整えている。
データセット検索プラットフォームはこの流れを補完し、クラウド環境全体にわたるデータアクセスを円滑にする。エーエージー・アイティー・サービスのデータによれば、公開クラウド環境は二〇二三年に中小企業の業務負荷の六三パーセント、データの六二パーセントを管理すると予測されており、これは二〇二二年の五七パーセントと五六パーセントから上昇している。このクラウド基盤への移行は、データを迅速かつ効率的に分類・索引化・提示する知的検索ツールの需要を直接押し上げている。
人工知能データセット検索プラットフォーム市場レポート無料サンプル：
