【ソフトテニス】東京インドア2026開催記念キャンペーンでペアチケットをもらおう！ ルーセントカップ 第66回東京インドア 全日本ソフトテニス大会
2025年12月8日（月）、アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）は特別協賛する大型ソフトテニス大会「ルーセントカップ 第66回 東京インドア 全日本ソフトテニス大会」の開催を記念して、抽選でペアチケットやLUCENT WEB STOREで使えるクーポンがもらえるキャンペーンを開始いたしました。キャンペーンの期間は2025年12月8日から12月17日までとなります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336433&id=bodyimage1】
プレゼントキャンペーンの概要は下記URLからご確認ください。
＜キャンペーン概要＞
■X 投稿URL
https://x.com/LUCENT_JP/status/1997961900169277685
■Instagram 投稿URL
https://www.instagram.com/p/DR_10aVgb3F/
キャンペーンの期間：
2025年12月8日（月）～2025年12月17日（水）
ルーセントカップ 第66回東京インドア 全日本ソフトテニス大会
「ルーセントカップ 第66回東京インドア 全日本ソフトテニス大会」は2026年1月18日（日）に東京体育館（東京都渋谷区）で開催されます。2025年の国内の主要な大会で優秀な成績を収めた男女8ペアが出場し、頂点を競う大会です。予選リーグ戦（2ブロック）を行い、各ブロック1位、2位によるトーナメントを実施します。
観戦チケットは『2階指定席』、『2階自由席（一般、大学生以下）』、『3階自由席（一般、小中学生）』があり、いずれもルーセントの通販サイト「ルーセントウェブストア（https://lucent-goods.shop-pro.jp/）」にてご購入いただけます。
＜チケット販売価格＞
２階指定席 前売券2,500円
当日券2,900円
２階自由席 前売券（一般）2,000円
当日券（一般）2,500円
前売券（大学生以下※1）1,500円
当日券（大学生以下※1）2,000円
３階自由席 前売券（一般）1,000円
当日券（一般）1,500円
前売券（小中学生※2）500円
当日券（小中学生※2）800円
大会の入場チケットはルーセントウェブストアで販売中です。
■ルーセントカップ第66回東京インドア全日本ソフトテニス大会 観戦チケット
https://lucent-goods.shop-pro.jp/?pid=188876576
※いずれも税込み価格となります。
※指定席は、お申し込み先着順に中央部より左右へ順次指定させていただきます。
※1：学生証をご提示いただく場合がございます。また、未就学児で座席が必要な場合は、学生料金のチケットが必要となります。
※2：中学生の方は、学生証をご提示いただく場合がございます。また、未就学児で座席が必要な場合は、学生料金のチケットが必要となります。
＜大会概要＞
大会名 ：ルーセントカップ 第66回 東京インドア 全日本ソフトテニス大会
開催日 ：2026年1月18日（日）AM9:00～（開場）
会場 ：東京体育館 メインアリーナ（東京都渋谷区千駄ケ谷）
主催 ：東京都ソフトテニス連盟・毎日新聞社
後援 ：（公財）日本ソフトテニス連盟・東京都・（公財）東京都スポーツ協会・（株）ベースボールマガジン社・（株）ベイエフエム
特別協賛：昭和ホールディングス（株）・（株）ルーセント・（株）ウェッジホールディングス・明日香野
協賛 ：ダイドードリンコ（株）
協力 ：関東学生ソフトテニス連盟・アカエムクラブ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336433&id=bodyimage1】
プレゼントキャンペーンの概要は下記URLからご確認ください。
＜キャンペーン概要＞
■X 投稿URL
https://x.com/LUCENT_JP/status/1997961900169277685
■Instagram 投稿URL
https://www.instagram.com/p/DR_10aVgb3F/
キャンペーンの期間：
2025年12月8日（月）～2025年12月17日（水）
ルーセントカップ 第66回東京インドア 全日本ソフトテニス大会
「ルーセントカップ 第66回東京インドア 全日本ソフトテニス大会」は2026年1月18日（日）に東京体育館（東京都渋谷区）で開催されます。2025年の国内の主要な大会で優秀な成績を収めた男女8ペアが出場し、頂点を競う大会です。予選リーグ戦（2ブロック）を行い、各ブロック1位、2位によるトーナメントを実施します。
観戦チケットは『2階指定席』、『2階自由席（一般、大学生以下）』、『3階自由席（一般、小中学生）』があり、いずれもルーセントの通販サイト「ルーセントウェブストア（https://lucent-goods.shop-pro.jp/）」にてご購入いただけます。
＜チケット販売価格＞
２階指定席 前売券2,500円
当日券2,900円
２階自由席 前売券（一般）2,000円
当日券（一般）2,500円
前売券（大学生以下※1）1,500円
当日券（大学生以下※1）2,000円
３階自由席 前売券（一般）1,000円
当日券（一般）1,500円
前売券（小中学生※2）500円
当日券（小中学生※2）800円
大会の入場チケットはルーセントウェブストアで販売中です。
■ルーセントカップ第66回東京インドア全日本ソフトテニス大会 観戦チケット
https://lucent-goods.shop-pro.jp/?pid=188876576
※いずれも税込み価格となります。
※指定席は、お申し込み先着順に中央部より左右へ順次指定させていただきます。
※1：学生証をご提示いただく場合がございます。また、未就学児で座席が必要な場合は、学生料金のチケットが必要となります。
※2：中学生の方は、学生証をご提示いただく場合がございます。また、未就学児で座席が必要な場合は、学生料金のチケットが必要となります。
＜大会概要＞
大会名 ：ルーセントカップ 第66回 東京インドア 全日本ソフトテニス大会
開催日 ：2026年1月18日（日）AM9:00～（開場）
会場 ：東京体育館 メインアリーナ（東京都渋谷区千駄ケ谷）
主催 ：東京都ソフトテニス連盟・毎日新聞社
後援 ：（公財）日本ソフトテニス連盟・東京都・（公財）東京都スポーツ協会・（株）ベースボールマガジン社・（株）ベイエフエム
特別協賛：昭和ホールディングス（株）・（株）ルーセント・（株）ウェッジホールディングス・明日香野
協賛 ：ダイドードリンコ（株）
協力 ：関東学生ソフトテニス連盟・アカエムクラブ