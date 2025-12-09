女性起業家のAIとWEB集客の総合研究所「集まる集客（R）総研」が運営する集まる集客カレッジで年末商戦応援キャンペーン24個のBuddy@i（バディアイ）無料開放を開催
株式会社アクティブノート（東京都調布市、代表取締役社長：長瀬葉弓）が運営する女性起業家のAIとWEB集客の総合研究所「集まる集客（R）総研（ https://www.active-note.jp/ ）」のオンラインサロン集まる集客カレッジがキャンペーン「年末商戦・報酬MAX応援企画！集まる集客カレッジ24個のBuddy@i無料解放キャンペーン」を開催します。
【キャンペーン概要】
◇キャンペーン名称：年末商戦・報酬MAX応援企画！集まる集客カレッジ24個のBuddy@i無料解放キャンペーン
◇キャンペーン期間：2025年11月25日～2025年12月31日
◇キャンペーン内容：
対象セミナーにご参加の方へ集まる集客カレッジ24個のBuddy@iを12月31日まで無料解放。また通常新規入会金1万円のところ、期間中にご入会で入会金0円となります。
◇キャンペーン申請URL：https://www.active-note.jp/cam/202511-01/
◇集まる集客カレッジサイトURL：https://www.active-note.jp/start/
対象セミナーでは
・インスタAI攻略法
・YouTubeSEO×AISEO最新成果事例セミナー
・WordPress×AISEO最新戦略セミナー
など年末商戦から2026年のアップデートに向けたセミナーが開催されています。
ステップごとに集客のサポートをしてくれる集まる集客オリジナルGPTs「Buddy@i（バディアイ）」を24個全て無料でお試しできるこの機会をぜひご活用ください。
【集まる集客総研とは】
個人起業家の集客の教育サイト集まる集客（R）総研とは？なぜ生まれたのか？
https://www.active-note.jp/nagase-hint/souken/
【集まる集客カレッジとは？】
集める集客を集まる集客にガチャリと切り替える、集まる集客が動画で学べるオンラインサロンです。
会員登録いただくと集まる集客カレッジ専用AI Buddy@i（バディアイ）を無料で利用することができます。
集まる集客独自の教育AI Buddy@iは“お客様に伝わる言葉”を地球上から探しだし
お客様の心に届ける”ラブレター”を一緒に作ってくれるマイ・マーケティングパートナーです。
よくある生成AIを使って文章を書いていても、機械的な文章になってしまい
結局、自分で書き直すことで余計に時間がかかってしまったことはありませんか？
集まる集客を学習させたBuddy@ iを使うことによって
お客様に伝わる文章を書く時間を大幅に減らすことができます。
この年末、集まる集客カレッジを活用して集客のお悩みを解決してみませんか？
◇集まる集客カレッジTOPページ（https://www.active-note.jp/lp/college/）
【集まる集客カレッジのコンテンツ一部をご紹介】
・集まる集客カレッジ専用の生成AI Buddy@iの使い方
・出会った瞬間から信用信頼されるお客様へのラブレターの書き方
・YouTube集客のハジメカタ
・SEO集客 月間33万アクセス集まる集客を実現できた方法
・動画台本・編集 YouTube・TikTok・リールが20分で作れる！
・ランディングページの作り方
たった１人のお客様に伝わり１万人の心を動かすお客様へのラブレターの書き方
【Buddy@iの一部をご紹介】
売れるポジション発掘ヒットポジション診断AIトレーナー
企画書を創ろう お客様へのラブレターAIトレーナー
ランディングページを作ろう ラブレターGPTs
