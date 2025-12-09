完走を目指す選手にエール 創業50周年の明日香野が「Fun Trails Round 秩父＆奥武蔵」に参加して和菓子をお届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、50年間和菓子をお届けし続けている明日香野は、「第11回 Fun Trails Round 秩父＆奥武蔵」（11/15～16・埼玉県）に参加。レースに挑む選手の皆さまにエールを送る応援団として、「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336305&id=bodyimage1】
FTR秩父＆奥武蔵は、国内屈指の人気を誇るトレイルランニングレース。羊山公園を会場に100マイル（160km）、100km、50kmの3カテゴリーに計1396名が出走して行われました。
爽やかな秋晴れの下、選手は秩父の山岳地帯から奥武蔵エリアにかけて走り、急勾配の斜面に苦戦しながら一歩ずつゴールに近づいていきました。
昨年新設された100マイルは、制限時間が100kmと同じ32時間という非常に厳しい時間設定。完走を目指すランナーは昼夜を問わずに体を動かし続け、一休みする時間も気を抜けません。選手の皆さんに次の一歩を踏み出していただけるように、明日香野は「5＋1個増量 よもぎあんこ餅」「5＋1個増量 豆あんこ餅」「5＋1個増量 塩あんこ餅」「和sweets ぷち大福」をお届けして応援しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336305&id=bodyimage2】
100マイルは完走率37.18%と、100kmの70.86%、50kmの81.63%に比べて、狭き門になりました。
明日香野はどこでも、色々なシチュエーションで＝「毎日」皆さまに『「ちょっと食べる」喜び』をお届けするための活動を続けています。トレイルランナーの皆さまに向けた今回の取り組みも、その一環です。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げております。今後もスポーツ、地域、アウトドアなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、“ちょっと食べる喜び”を届けてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336305&id=bodyimage3】
【大会概要】
大会名 ：第11回 Fun Trails Round 秩父＆奥武蔵
主催 ：第11回FTR 秩父＆奥武蔵実行委員会
企画運営 ：Fun Trails合同会社
開催日 ：2025年11月15～16日（土、日）
会場 ：羊山公園（埼玉県秩父市大宮6360）
公式サイト：https://fun-trails.com/race/100k/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336305&id=bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
