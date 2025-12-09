千葉商科大学（所在地：市川市国府台 学長：宮崎緑）は、12月21日（日）に行われるB.LEAGUEのB1リーグに所属するプロバスケットボールチーム千葉ジェッツのホームゲームで、本学学生が各種イベントをプロデュースします。

本学は、千葉ジェッツオフィシャルパートナーとしてスポンサーを務める冠試合を毎年開催し、地域とのつながりを深めています。今年度のコンセプトは「新商開幕～千葉の声炎を纏い羽ばたけ～」。「新章開幕」の“章”の字を “商”に置き換え、“変化を恐れず挑戦する大学”であることを表現しています。

当日は、学生の日頃の活動成果やアイデアを生かしたイベント、パフォーマンス、ブース出展など多彩な企画で試合を盛り上げます。多くの皆さまのご来場をお待ちしております。

「千葉商科大学presents 千葉ジェッツvs京都ハンナリーズ」 概要

【日 時】12月21日（日）14:05 TIP OFF（11:30一般入場開始）

【会 場】LaLa arena TOKYO-BAY 千葉県船橋市浜町2丁目5番15号

参加団体・イベント







◇ 学生からのメッセージ

私たちは“挑戦”をキーワードに、今回の冠試合に向けて準備を重ねてきました。学生一人ひとりが失敗を恐れず挑戦する姿勢や、当日のブース運営やハーフタイムショーなどで、選手や来場者の皆さまと一体となって「声炎・応炎（声援・応援）」で、盛り上げていきたいと思っています。ぜひ、一緒に声炎をアリーナに届けましょう！

（サービス創造学部2年 成田温さん・萩原可南子さん）