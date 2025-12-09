人工知能音声編集市場は急速に拡大し、二〇二九年に五十八億ドルに到達へ
人工知能は、デジタルプラットフォーム上で音声が作成され、加工され、消費される方法を大きく変革している。コンテンツ制作が加速し、より高品質なオーディオ体験が求められる中、人工知能を活用した編集ツールは、クリエイター、放送局、スタジオ、配信プラットフォームにとって不可欠な存在となっている。近年、自動編集、リアルタイム補正、生成系音声ツールの進化により、メディア、エンターテインメント、コミュニケーション分野の制作工程が再構築され、市場は著しい勢いを獲得している。これらの進展は、今後十年にわたり人工知能音声編集産業を力強い成長軌道へと押し上げている。
人工知能音声編集市場の規模と成長見通し
世界の人工知能音声編集市場は急速に拡大しており、二〇二四年の十五億五千万ドルから二〇二五年には二十億二千万ドルへと上昇し、二九・九パーセントという力強い年間成長率を示している。この歴史的な成長は、自動化されたポッドキャスト・音楽編集需要の高まり、人工知能によるノイズ除去ツールの普及、音声認識・文字起こしシステムの利用増加、そしてソーシャルメディアを中心としたデジタルコンテンツ制作の拡大によって支えられている。さらに、プロ向けデジタル音声ワークステーションへの人工知能統合がこの勢いを後押ししている。
予測期間においては、さらに加速した成長が見込まれている。二〇二九年には市場規模が五十六億八千万ドルへと拡大し、二九・五パーセントの年間成長率で推移すると見られている。次の成長段階を形成する要因には、リアルタイム音声補正需要の増加、仮想アシスタントや音声アプリケーションの拡大、映画・放送分野での活用強化、個別最適化された音声編集ニーズの高まりが含まれる。主要な動向として、生成系音声技術の進展、ノイズ抑制技術の高度化、人工知能と音声編集ソフトの統合強化、音声クローンや音声認識技術の急速な進歩が挙げられる。
人工知能音声編集市場レポートの無料サンプルダウンロード:
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample.aspx?id=29274&type=smp
主要な市場推進要因：配信サービスの台頭
配信プラットフォームの急成長は、人工知能音声編集導入の最も強力な推進要因の一つである。オンデマンドの音声・映像サービスの利用が急増する中、コンテンツ制作者は、迅速かつ大規模に、明瞭でプロ品質のサウンドを提供する必要に迫られている。
人工知能を活用したツールは、ノイズ除去、不整合の補正、明瞭度向上など複雑な編集作業を自動化し、生産工程を大幅に効率化する。さらに、世界的な配信コンテンツ量の爆発的増加がこの需要を加速させている。二〇二四年一月のニールセン報告によると、米国の視聴者は二〇二三年に動画コンテンツを二千百百万年分視聴しており、これは二〇二二年の千七百万年分から大幅に増加した。このような消費量の急拡大が、人工知能による高度な音声編集ツールの需要を直接的に押し上げている。
市場を牽引する主要企業
主要企業には以下が含まれる：
・アドビ
・ヴェリトーン
・クリスプ・テクノロジーズ
・イレブンラボズ
・ディスクリプト
・トリント
・マーフ
・ネオサピエンス
・リセンブル・エーアイ
・ソニックス
これらの企業は、リアルタイム処理、生成系音声、自動化された制作工程、人工知能による音声変換技術の分野で最前線を担っている。
人工知能音声編集市場の規模と成長見通し
世界の人工知能音声編集市場は急速に拡大しており、二〇二四年の十五億五千万ドルから二〇二五年には二十億二千万ドルへと上昇し、二九・九パーセントという力強い年間成長率を示している。この歴史的な成長は、自動化されたポッドキャスト・音楽編集需要の高まり、人工知能によるノイズ除去ツールの普及、音声認識・文字起こしシステムの利用増加、そしてソーシャルメディアを中心としたデジタルコンテンツ制作の拡大によって支えられている。さらに、プロ向けデジタル音声ワークステーションへの人工知能統合がこの勢いを後押ししている。
予測期間においては、さらに加速した成長が見込まれている。二〇二九年には市場規模が五十六億八千万ドルへと拡大し、二九・五パーセントの年間成長率で推移すると見られている。次の成長段階を形成する要因には、リアルタイム音声補正需要の増加、仮想アシスタントや音声アプリケーションの拡大、映画・放送分野での活用強化、個別最適化された音声編集ニーズの高まりが含まれる。主要な動向として、生成系音声技術の進展、ノイズ抑制技術の高度化、人工知能と音声編集ソフトの統合強化、音声クローンや音声認識技術の急速な進歩が挙げられる。
人工知能音声編集市場レポートの無料サンプルダウンロード:
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample.aspx?id=29274&type=smp
主要な市場推進要因：配信サービスの台頭
配信プラットフォームの急成長は、人工知能音声編集導入の最も強力な推進要因の一つである。オンデマンドの音声・映像サービスの利用が急増する中、コンテンツ制作者は、迅速かつ大規模に、明瞭でプロ品質のサウンドを提供する必要に迫られている。
人工知能を活用したツールは、ノイズ除去、不整合の補正、明瞭度向上など複雑な編集作業を自動化し、生産工程を大幅に効率化する。さらに、世界的な配信コンテンツ量の爆発的増加がこの需要を加速させている。二〇二四年一月のニールセン報告によると、米国の視聴者は二〇二三年に動画コンテンツを二千百百万年分視聴しており、これは二〇二二年の千七百万年分から大幅に増加した。このような消費量の急拡大が、人工知能による高度な音声編集ツールの需要を直接的に押し上げている。
市場を牽引する主要企業
主要企業には以下が含まれる：
・アドビ
・ヴェリトーン
・クリスプ・テクノロジーズ
・イレブンラボズ
・ディスクリプト
・トリント
・マーフ
・ネオサピエンス
・リセンブル・エーアイ
・ソニックス
これらの企業は、リアルタイム処理、生成系音声、自動化された制作工程、人工知能による音声変換技術の分野で最前線を担っている。