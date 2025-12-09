株式会社ディーエイチシー(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮粼緑、以下:DHC)は、商品番号1番として40年以上愛され続けている看板商品「DHC オリーブ バージンオイル」から初の“アロマ仕様”商品として、「DHC オリーブ バージンオイル オーガニックアロマ」を2025年12月11日(木)より数量限定で発売いたします。

「DHC オリーブ バージンオイル」は、当社スキンケアの原点であり、オリーブの恵みが肌を守る100％天然のオーガニック美容オイルです。原材料は、一つひとつていねいに手摘みしたスペイン産の有機栽培オリーブを使用。性別・年齢問わず多くのお客様に選ばれ、売上総数4670万本※1を突破するロングセラー商品です。

このたび1980年の発売以来、初となる“アロマ仕様”商品として香りの世界観に合わせた特別なデザインで登場します。オリーブ産地は、日照時間が日本よりも年間500時間も長く、唯一無二のオリーブを探し求めて辿り着いたスペイン・アンダルシア地方。まばゆい太陽のもとで育つオレンジやラベンダーの香りをイメージし、ふっと風に乗って漂うように、ほんのり香ってリラックスできるひとときをお届けします。オリーブのチカラを詰め込んだ香るオーガニック美容オイルがたった一滴でうるおいを与え、乾燥ダメージから肌を守ります。

「日々のケアに、ひと呼吸のリラックスを」。そんな想いを込めて開発した、こだわりの1本です。

※1:1993年1月～2023年2月末日までの総販売本数／サイズ違い・コラボ品を含む



容器はアンダルシア地方の美しい街並みと降り注ぐ太陽をイメージしたデザインを採用、小箱はオレンジとラベンダーの香りのブレンドをグラデーションで表現しています。





■商品概要

■商品特長

・香りで感じる、アンダルシアの自然

スペイン・アンダルシアの温暖な気候でのびのび育った オレンジのさわやかな香りと、自然公園や野原に咲く 香り豊かなラベンダーの香りを再現しました。 オーガニック認証の精油にこだわり、良質なオレンジ精油と ラベンダー精油をブレンドした特別な香りです。







・こだわりのつまった、香るオーガニック美容オイル

原材料には、一つひとつ丁寧に手摘みしたスペイン産の有機栽培オリーブを使用しました。まだ青みの残る新鮮な果実のみを厳選し、圧搾せずにわずかにしたたりおちるオイルのみを集めたこだわりの美容オイルは、オリーブ果実がもつ力を損なうことなく詰め込ん だこだわりの一品です。

性別・年齢問わず、どなたの肌にもやさしい、自然の恵みがつまったオーガニックな美容オイルです。スキンケアはもちろん、ボディやヘアケアにもご使用いただけます。

※無着色・パラベンフリー





・オイルなのに水となじむ

オリーブオイルには、まだ青味の残った新鮮な果実から採ったものにだけ、「親水性」という水に混じりやすい性質があります。ローションなどで補った水分や美容保湿成分と手をつなぎ、肌のすみずみまでなじみます。

■発売記念キャンペーン＜2本同時購入で20％OFF＞

「DHC オリーブ バージンオイル オーガニックアロマ」の発売を記念して、最大20%オフでお買い求めいただけるキャンペーンを実施いたします。

【実施期間】2025 年 12 月 11 日(木)～ なくなり次第終了

【 ご 購 入 】DHC 通販、直営店、総合スーパー※2

【 内 容 】DHC オリーブ バージンオイル オーガニックアロマ 2本セット

【 価 格 】定価 7,964 円(税込) → キャンペーン価格 6,369 円(税込) 20%オフ

※2: 一部店舗を除く

DHCは、ビューティとヘルスケア領域での取り組みを通じてウェルビーイング経営を目指し、お客様の健康と幸福に貢献することを使命とし、これからも安全で安心、品質にこだわった商品とサービスを提供してまいります。

DHC オンラインショップはこちらから：https://www.dhc.co.jp