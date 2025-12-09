【Gelee新型 Gelee Shade +」度付きメガネが瞬時にサングラスに！脱着式クリップオンに「跳ね上げ機能」を追加。特許申請中の独自機構で利便性が大幅向上。

株式会社FUJIKON HOLDINGS

株式会社FUJIKON HOLDINGS（福井県鯖江市 代表取締役:藤田 徳之） は、高性能素材「ジュラルミン」を採用したメガネブランド「Gelee（ジュレ）」シリーズより、マグネット式クリップオンサングラスの新型モデル「Gelee Shade +（ジュレシェイド プラス）」を今年の12月中旬から全国の眼鏡店およびオンラインストアで順次発売します。

従来のモデル「Gelee Shade」が持つ「マグネット脱着」機能に加え、本モデルでは特許申請中の独自機構により、サングラス部をワンタッチで跳ね上げられる新機能を搭載。屋外から屋内への移動や、急な光量変化が起こるシーンなど、光の状況が変化するシーンで、煩わしい取り外しの手間なく、瞬時に視界を切り替えることが可能になりました。

参考上代は 23,000円（税別）。弊社の「Gelee」シリーズが追求してきた「高い強度」と「チタンよりも軽い快適性」はそのままに、メガネユーザーの利便性を追求した次世代の2WAYアイウェアを提案します。

【革新的な「跳ね上げ機能」を実現した、Geleeの技術的優位性】

弊社の新型クリップオンサングラスの最大の特長は、マグネットによる脱着に加え、ユーザー待望の「跳ね上げ」機能を搭載した点にあります。この革新的な機構の実現には、フレーム素材であるジュラルミンの採用と、その高精度な加工技術が不可欠でした。

1. 従来のクリップオンが抱えていた「密着性」と「精度のばらつき」の課題

従来のマグネット式クリップオンは、本体のメガネフレームとサングラス側の前枠がピタッと高精度に密着していることが、機能性と外観の美しさにおいて非常に重要です。

しかし、金属製のメガネフレームは、製造過程で多くの手作業工程が関わるため、完成品に個体差やばらつきが生じやすいという構造的な課題を抱えています。このばらつきは、クリップオンを装着した際の密着性の低下や、跳ね上げ機構の安定性を損なう要因となります。

【このジャンルが抱える「素材と品質」のトレードオフ】

多くのマグネット式クリップオン（度付きメガネに装着するタイプ）において、クリップオン前枠に樹脂素材（インジェクション成形）が採用される背景には、軽量化と高精度の両立が難しいという課題があります。

樹脂を採用することで、精度の不揃いを抑え、軽量化は図れますが、本体フレームが金属である場合、異素材を組み合わせることで生じる質感や色味の差異、また耐久性の面での懸念といったトレードオフが生じます。

【Geleeの答え： ジュラルミンと高精度CNC加工によるブレークスルー】

弊社はこの課題を、高性能素材「ジュラルミン」をフレームに採用し、高精度なCNC加工を組み合わせることで根本的に解決しました。

１. 軽さと強度: フレーム素材には、ジュラルミンの中でも最も硬いとされる「7K材（超超ジュラルミン）」を採用。これにより、従来の金属フレームで懸念された重さを解消し、メガネの高級素材であるチタンよりも軽い軽量性を実現しました。この圧倒的な強度と軽さの両立こそが、複雑で緻密な設計が求められる跳ね上げ機構の耐久性と安定性を可能にしました。

２.高精度: CNC加工に適したジュラルミンの特性を活かすことで、メガネ特有の手作業によるばらつきを極限まで抑えた高精度のフレーム本体を安定して量産することが可能になりました。

この高精度なジュラルミンフレームがあるからこそ、複雑で緻密な設計が求められる**「跳ね上げ機構」を安定して搭載し、さらにマグネット前枠との高い密着性**を両立させることができたのです。

「Gelee」新型は、単に機能を追加しただけでなく、素材と加工技術の革新によって、従来の金属製クリップオンが抱えていた課題すべてを克服した、利便性と品質を兼ね備えた次世代の製品です。

【跳ね上げ機能が日常を変える。ユーザー待望のベネフィット】

「Gelee Shade +」の核となる跳ね上げ機能は、日常の様々なシーンで、サングラスの使用におけるストレスを解消します。

急激な光環境変化への対応: トンネルなどの暗所へ急に移動する際や、屋外から屋内へ入る際など、光の状況が変化するシーンで、取り外す手間なく瞬時に裸眼のクリアな視界を確保できます。

コミュニケーションの円滑化: 屋内に入り、サングラスをかけたまま人と会話する際、レンズを上に跳ね上げることで、目元や表情がはっきり見え、スムーズな対話が可能です。

瞬時の視界切替: 外出中に手元のスマートフォンや地図を見たい時、一時的に明るい視界が必要な際に、すぐに跳ね上げて作業ができます。取り外してポケットやバッグに入れる手間が一切かかりません。

【商品概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/111538/table/52_1_3fe6178b39b66c1040d90e3bc19751af.jpg?v=202512090957 ]

