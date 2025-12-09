高橋文哉、25歳誕生日に“オトナでスタイリッシュ”なカレンダー発売！　発売記念イベントにも抽選でご招待

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、2026年3月12日（木）に高橋文哉2026年卓上カレンダー『Fumiya Takahashi 2026/04-2027/03 Calendar』を発売いたします。




(C)KADOKAWA／写真：三瓶康友



第47回日本アカデミー賞新人俳優賞や25年の「エランドール賞新人賞」の受賞、NHK連続テレビ小説「あんぱん」への出演など、活躍が続く俳優・高橋文哉の2026年カレンダーが発売となる。



マンスリーとしてもデイリーとしても使える本作は、A5カードがケースに入った卓上タイプ。発売日に25歳の誕生日を迎える高橋文哉の“オトナでスタイリッシュ”な一面など、多彩な魅力を凝縮した。



また、2026年3月29日(日)には、本人登壇の発売記念イベントを実施予定。



さらに、ファンクラブ限定版や、フォトカードミニカレンダー付の【特別版】、Amazonほかネット書店限定特典付きバージョンも発売となる。





(C)KADOKAWA／写真：三瓶康友

(C)KADOKAWA／写真：三瓶康友


発売記念イベント開催！

本書の発売を記念し、下記日程で高橋文哉本人が登壇する発売記念イベントの開催が決定！


※イベント内容は変更になる場合がございますのでご了承ください



開催予定日：2026年3月29日(日)都内某所



イベントや限定版詳細は右記のリンクから


https://lit.link/ftcalendar




(C)KADOKAWA／写真：三瓶康友


＜書誌データ＞


書名：高橋文哉2026年卓上カレンダー『Fumiya Takahashi 2026/04-2027/03 Calendar』


価格：3300円（10％税込）


発売日：2026年3月12日（木）予定


仕様：A5正寸／32頁／ケース入り


発売・発行：株式会社KADOKAWA