移住転職人材と、地方の求人企業をマッチングするRASINO、サービス開始しました

クラシノマッチ株式会社（東京都千代田区岩本町1-13-3、代表取締役 芝田潤）は、2025年12月9日、人材紹介サービス「RASINO（ラシーノ）」のサービスを開始しました。

RASINO（ラシーノ）は、地方への移住を希望する人と、地方で人材を求める企業をつなぐ人材紹介サービスです。

多くの人が、地方へと目を向け始めている今、RASINOは「移住転職」を希望する人材をネットワーク化。地域で人と企業が出会い、新たな歴史を紡ぐお手伝いをしてまいります。

クラシノマッチ株式会社とは

クラシノマッチ株式会社は、「地方企業」と「人材」をつなぐことを使命に2025年5月に設立した新会社です。厚生労働大臣より有料職業紹介事業の許可を取得（許可番号：13-ユ-318472）し、人材紹介業、移住マーケティング等を事業とすべく準備を進めてまいりました。

グループであるクラシノ株式会社（本社・広島県広島市南区京橋町2番28-301、代表取締役 芝田潤）はデジタルマーケティングを主たる事業とし、2016年より様々な事業者様にサービス提供しています。地方への移住や企業誘致に関する領域においては自治体や多くの企業、各地で活躍する個人の皆様と共に、情報発信や地域に根ざした移住支援の仕組みづくりに取り組んでまいりました。RASINOはそのクラシノの新規事業として当初計画開始されたものです。RASINOのサービスはクラシノマッチ株式会社が運営してまいりますが、今後もクラシノ株式会社ともに、日本の地方のために力を尽くしてまいります。

求人企業様へのメッセージ

多くの人が、地方へと目を向け始めている今、RASINOは移住転職希望の人材をネットワーク化。「移住」と「転職」を同時に考えている人たちに単なる仕事情報、企業情報だけでなく、地域の情報やそこでの生き方をサポートする情報提供をしているので、転職後の仕事・生活イメージの解像度が高い求職者を求人企業様におつなぎできます。地方の事業者様にとって新たな人材獲得の機会を切り拓きます。

社会性の高さや、生き方の多様性をより重要視しようとする人々の価値観の変化は、大きなうねりとなって時代の流れも変えようとしています。地方企業様にとっての追い風であるとRASINOは考えています。

RASINOなら

１．丁寧な取材で、事業、企業文化と価値観、地域に根ざす企業風土も伝える

２．「生き方」に根ざした求職者理解でミスマッチを軽減

３．移住転職に特化し、地方の事業者様にとって新たな人材獲得機会を提供

求人情報のご掲載または人材のご紹介に関心のある日本各地の企業様、ぜひお問い合わせください。

求職者様へのメッセージ

「移住転職で、人生を変えよう。」

RASINOから、皆様への提案です。

ホームページをぜひチェックしてください。

移住も、転職も、RASINOがワンストップでサポートいたします。

RASINOなら

１．地方の優良企業を厳選、深い企業理解でお繋ぎします

２．「お試し出張ツアー制度」と「お試しリモートワーク制度」を推奨

３．移住も転職も詳しいアドバイザーがサポートします

まずはホームページからお気軽にお問い合わせください。人材ご登録もお待ちしています。

ホームページ

