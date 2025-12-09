ガラパゴス、「AIR Design」に不動産販売特化パッケージを追加。最短2ヶ月、最大50種類の高品質クリエイティブ納品を実現

株式会社ガラパゴス

AIを活用した広告のクリエイティブ制作・運用サービス「AIR Design（エアデザイン）」を展開する株式会社ガラパゴスは、不動産販売企業様に特化した「バナー広告プラン」の提供を開始したことをお知らせいたします。

本プランの提供により、物件のURLをご共有いただくだけで、AIと専門チームが最短2ヶ月で最大50種類の広告クリエイティブを制作し、販売初期のリード獲得の最大化に貢献します。

背景：スピード感のあるクリエイティブ制作と法令遵守の両立

不動産販売では、販売初期の「初動」でいかに多くのリードを獲得できるかが重要です。

しかし、従来の広告バナー制作では4～6週間を要することが多く、貴重な販売開始のタイミングを逃す機会損失が課題でした。

また、不動産広告は景品表示法などの規制が複雑で、違反時には事業に大きな悪影響を与えるリスクがあります。そのため、スピード感のあるクリエイティブ制作と法令遵守の両立が求められていました。

新プラン「不動産販売特化パッケージ」の特徴

この度の新プランでは、物件のURLをご共有いただくだけで、専門チームが分析から制作までを一気通貫で対応します。

不動産広告に特化したLLM（大規模言語モデル）が物件の価値を言語化し、コピー案を自動生成します。その後、多様なテンプレートをベースに、プロのデザイナーがクリエイティブを制作します。

2ヶ月の期間で、静止画やカルーセルなど最大50種類の高品質なクリエイティブを制作。さらに、制作したクリエイティブを各媒体に最適化された3サイズ展開や簡易動画化することで、納品総数は最大142点に達します。

Meta（Facebook/Instagram）、X（旧Twitter）、Google、Yahoo!、LINEの主要5媒体に即時入稿できる状態を実現し、販売初動のリーチ最大化を支援します。

本プランが提供する価値について

「AIR Design」とは

- 迅速なクリエイティブ納品で、販売「初動」の広告展開を支援お申込みから最短3週間で運用を開始できるため、新築マンションの販売開始など「初月が勝負」のタイミングを逃さず、最大の広告効果を狙うことができます。- AIと専門家による、コンプライアンス（景表法）リスクの回避AIと専門家による4段階のレビューを導入。景品表示法など、不動産広告特有の複雑な規制に対応し、違反リスクを回避した安全なクリエイティブを提供します。- 「分析→制作→納品」のプロセス丸ごと代行による、業務効率化物件情報の分析、ターゲット・訴求の決定、コピー開発、デザイン制作、媒体別のリサイズまで、専門チームが丸ごと代行します。マーケティング担当者は、クリエイティブ制作の煩雑な業務から解放され、より戦略的な業務に集中できます。

AIR Designは、AIとデータを活用してWeb広告のクリエイティブ制作・改善を行うサービスです。プランナーやデザイナーなど5名のプロチームがクライアントに伴走し、売上や利益につながる本質的な改善を実現します。

AIによるデータ収集・分析で高精度な戦略を設計し、10,000回以上のABテスト実績に基づいて高い勝率が期待できるクリエイティブを制作します。独自開発の検証ツール「AIR Connect」では、CV数ではなく実際の売上への貢献度を基準とした効果測定を行い、真に成果につながる改善を実現します。

株式会社ガラパゴスについて

AIR Designについて :https://airdesign.ai/

株式会社ガラパゴスは、2009年に設立されたテクノロジー企業です。「AIR Design」とスマートフォンアプリ開発サービスを展開し、「プロセスとテクノロジーで人をよりヒトらしく」をミッションに「デジタルモノづくり産業革命」の実現を目指しています。

会社名：株式会社ガラパゴス

所在地：東京都千代田区神田神保町2-14 SP神保町ビル8F

代表者：代表取締役 中平健太

設立 ：2009年3月

資本金：5,000万円

▼リンク

・株式会社ガラパゴス コーポレートサイト(https://glpgs.com/)

・株式会社ガラパゴス採用サイト(https://glpgs.com/recruit/)