メディカルライフジャパン、福利厚生に「SOKUYAKUベネフィット」を導入。多様な業界で働き方に関係なく、医療アクセスの利便性を提供 ～訪問看護・介護業界～

ジェイフロンティア株式会社

ジェイフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表者：代表取締役社長執行役員 中村篤弘、以下「当社」）は、オンライン診療・服薬指導・処方薬配送サービス「SOKUYAKU（ソクヤク）」の利用が可能になる、従業員への福利厚生サービス「SOKUYAKUベネフィット」を提供しております。

このたび、大阪府を拠点に地域の医療・介護インフラとして「ともに暮らしをつむいで」を理念に掲げ、訪問看護ステーションやケアプランセンター、相談支援センター、薬局といった複合的な在宅サービスを提供するメディカルライフジャパン株式会社(本社：大阪府吹田市、代表取締役：塚田 昌久）に導入されたことをお知らせいたします。

訪問看護・介護業界では、利用者宅への訪問や移動、記録・情報共有、そして緊急対応など、不規則な勤務に追われることがあります。こうした環境下でも、従業員は移動の合間や訪問の合間のわずかな空き時間を活用して、スマートフォンを通じて気軽に診療を受けられるようになると、自己の健康管理の利便性と継続性の向上が期待されます。

エッセンシャルワーカーとして多忙な医療・介護従事者にとって、オンライン診療サービスは隙間時間での受診を可能にし、現場の業務継続を力強く支えることから導入が進んでいます。

今後も当社は、地域間の医療格差の解消を目指し、全国の多様な働き方に即したヘルスケアソリューションの提供を強化していくとともに、地域社会を支える法人へのSOKUYAKUベネフィットの導入を推進してまいります。

■SOKUYAKUベネフィットについて

「SOKUYAKUベネフィット」は、「SOKUYAKU」の各種サービスを従業員向けの福利厚生として利用できる企業向けサービスです。

保険診療を中心に全41科目の診療科目に対応しており、従業員は、急な発熱や体調の変化が起こった際に休日・夜間問わずオンライン診療等の利用が可能で、従業員の健康診断の結果をデータで一元管理できる、法律上必須となる機能も搭載されています。

また、仕事の合間などでも自宅やオフィスにいながら受診・処方薬の受け取りができることから、通院負担を軽減し、従業員の大切な時間の有効活用を支援します。さらに、従業員の家族も同様の利用が可能で、家族の体調不良にも対応することで、家族の介抱などにかかる負担軽減にも貢献します。

■初期費用・利用開始までの流れなど、「SOKUYAKUベネフィット」に関する各種

お問い合わせ

「SOKUYAKUベネフィット」に関する各種お問い合わせは下記の電話番号またはメールアドレスにお問い合わせください。

TEL：03-6427-4735（受付時間：10:00-18:00 ※土日祝除く）

MAIL：support@sokuyaku.jp

■「SOKUYAKU」とは

ジェイフロンティア株式会社が提供する「SOKUYAKU」は、スマートフォンを活用し、ご自宅やオフィスに居ながらオンライン診療、服薬指導の受診、最短当日中のお薬の受け取りを可能にするオンライン診療・服薬指導・処方薬宅配サービスで、提携数はクリニック・調剤薬局・ドラッグストアで計23,000店舗超となります。患者向けには、かかりつけ医・薬局の登録、おくすり手帳の機能を備えるほか、病院・クリニック・薬局向けに、予約管理機能や問診票管理機能など、オンライン診療やオンライン服薬指導に必要な機能を提供しており、追加の設備投資なしで簡単に導入していただけます。

アプリ名称：SOKUYAKU

iOS ：https://apps.apple.com/jp/app/sokuyaku/id1550447276

Android ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.customer.sokuyaku

価格 ：登録料、年会費無料、「SOKUYAKUプレミアム」プラン 月額550円（税込）

URL ：https://sokuyaku.jp/

ジャンル ：メディカル 医療

ジェイフロンティア株式会社は、「SOKUYAKU」の会員データとD2C事業の医薬品などを販売している会員データ 、医療情報システムにおける電子処方箋、電子カルテ、お薬手帳とのデータ連携によって一人一人のステータスに合った適切な商品提供・診療を可能とし、 全てのヘルスケアサイクルのアクションが「SOKUYAKU」で完結するような「SOKUYAKUヘルスケア経済圏」の構築を目指しています。

■会社概要

会社名：メディカルライフジャパン株式会社

設 立：2019年2月21日

代表者：代表取締役 塚田 昌久

本 社：〒565-0863 大阪府吹田市竹見台3丁目6番25号

資本金:３百万円

ＵＲＬ：https://www.ito-t.com/

■会社概要

会社名：ジェイフロンティア株式会社（東証グロース 証券コード：2934）

設 立：2008年6月

代表者：代表取締役社長執行役員 中村 篤弘

本 社：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3 4階

資本金：564百万円（2025年８月末時点）

ＵＲＬ：https://jfrontier.jp/