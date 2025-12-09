ナガトレトロ2025を開催。今年は屋内型として進化し、昭和レトロのファッションでレトロードを歩き、音楽とダンスに熱狂する１日。テーマは「懐かしい未来へ」
ナガトレトロは山口県長門市を舞台に”懐かしさと未来”が交差するレトロをテーマとしたイベントです。農業や水産業で栄えたまちの風景に触れながら、３世代が一緒に昭和の輝きを再発見。レトロファッション、歌謡曲ダンス、街に息づくストーリーが重なり合い、長門の過去・現在・未来がひとつになる特別な１日を体験できます。
今年のタイトルは「3ｉｎ時の祝祭、懐かしい未来へ」懐かしさを未来のエネルギーにします
日時と会場日時：令和７年１２月１３日（土曜日）
時間：１２時～１６時
会場：山口県立劇場 ルネッサながと（軽運動室、ロビー・ホワイエ）
山口県長門市仙崎１０８１８番地１
https://www.renaissa-nagato.jp
入場無料
イベント概要
メイン会場（軽運動室）
- 昭和歌謡曲コーナー
昭和の輝きに満ちた歌謡曲を場内いっぱいに響かせます。
- 大津あきら「心の詩（うた）」
仙崎出身の作詞家、大津あきらさんの名曲を、映像を交えて再生します。
- ３ｉｎ未来塾
株式会社３ｉｎが県内外で展開している教育プログラムをセンターステージで再現します。
地元の経営者、高校生、農業・水産業事業者、旗手、文化人が登壇します。
- ダンスミックス
センターステージ（お立ち台）を囲んで、参加者が音楽に乗せて踊り狂います。
ディスコや総踊りを彷彿とさせる演出で、高校生・大学生ダンサーもパフォーマンスします。
レトロード（ロビー、ホワイエ）
- グルメ横丁
ナポリタン、懐かしカレー、わかめむすび、焼き鳥、焼き魚などのナガトグルメから、クリームソーダ、プリンアラモード、ぜんざいなどのスイーツも取り揃えています。
- なりきりや
衣装レンタルやメイクができる「なりきりや」でファッションを楽しむこともできます。
- 遊び場
昭和のちゃぶ台を背景にしたフォトスポット、懐かしい遊び場、ディープな駄菓子屋もあります。
その他、たくさんのグルメや遊びのコンテンツがあります。
ホームページ・インスタグラム公式ホームページ
https://3in.co.jp/nagatoretro-2025
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/nagatoretro?igsh=OGdxenVkamhmdHp6&utm_source=qr(https://www.instagram.com/nagatoretro?igsh=OGdxenVkamhmdHp6&utm_source=qr)
メイン会場でのスケジュール（予定）
当日はFM AQUA（株式会社FMながと）による公開生放送として実施します。
会場の様子を市内の皆様に広くお届けします。
12:00～
イベントスタート
長門市御所原大神宮の宮司様の祝詞を受け、伝統ある仙崎祇園囃子と鯨唄による、荘厳なセレモニーによるオープニング。
歌謡曲コーナー
昭和５０～６０年代、アイドル全盛期の音楽を中心に再生します。
大津あきら「心の詩」
「心の色」（中村雅俊）
３ｉｎ未来塾
長門市内外で活躍する旗手たちが、３ｉｎ代表岩本と《まちづくり》について語り合います。
ダンスミックス
昭和の名曲、ヒット曲に乗せて参加者が踊ります。
「UFO」（ピンク・レディー）
「ペッパー警部」（ピンク・レディー） など
13:00～
歌謡曲コーナー
昭和３０～４０年代、戦後経済成長に向かう時代の音楽を中心に再生します。
大津あきら「心の詩」
「輝きながら・・・」（徳永英明）
３ｉｎ未来塾
長門市内外の高校生たちが、３ｉｎ代表岩本と《ふるさと》について語り合います。
ダンスミックス
昭和の名曲、ヒット曲に乗せて参加者が踊ります。
「ギンギラギンにさりげなく」（近藤真彦）
「仮面舞踏会」（少年隊） など
14:00～
歌謡曲コーナー
長門の豊かな自然と人々の物語を感じさせる音楽を再生します。
大津あきら「心の詩」
「心花よ」（矢沢永吉）
３ｉｎ未来塾
THE BOOMの音楽に乗せて、音と映像で自然や宇宙を表現します。
ボーカルの宮沢和史様より「島唄」の世界観とナガトレトロへのメッセージをいただいています。
農業や水産業に関わる方たちが、３ｉｎ代表岩本と《自然》について語り合います。
ダンスミックス
昭和の名曲、ヒット曲に乗せて参加者が踊ります。
「淋しい熱帯魚」（Wink）
「抱きしめてTONIGHT」（田原俊彦） など
15:00～
大津あきら「心の詩」
「for you...」（高橋真梨子）
高橋真梨子様ご本人から届いた、大津あきらさんやナガトレトロに寄せたお手紙を朗読します。「大津あきら顕彰会」とのコラボレーションプログラムです。
３ｉｎ未来塾
長門、山口、日本の視点における旗手や文化人が、3ｉｎ代表と《未来》について語り合います。
ラストダンスミックス
イベントのラストにふさわい選曲とダンスにより、会場は最高潮となります。
「YOUNG MAN（Y .M .C.A）」（西城秀樹）
「ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）」（荻野目洋子） など
16:00 終了
特別ゲスト
安倍昭恵 様
長門市を深く愛し、地元の方々と温かな交流を重ねてこられた安倍昭恵様にご登壇いただきます。日本国という大きな視点から見てこられた時間が、ナガトレトロの時間と結ばれます。長門が受け継いできた歴史や自然と調和した人々の営み、そしてまちのやさしさについて、若者や経営者と語り合いながら、長門・山口から日本の未来を描きます。挑戦を励まし、再び歩み出す力をそっと後押ししてきた昭恵様の姿勢は「懐かしい未来へ」というテーマとも重なります。世代を超えて希望を灯す存在として、ナガトレトロに光を添えてくださいます。
特別メッセージ
宮沢和史 様
ナガトレトロに向けた特別なボイスメッセージにより、長門の海がたたえる静けさや、人々の往来が育んだ古代からの文化に加え、“歴史と個人のそれぞれの哀しみと悦び”を重ね合わせた特別な時間を創り出します。宮沢様の深い語りが、「島唄」が表現する琉球音楽の世界に乗って、長門の風景に新たな物語を吹き込み、若者から大人まで“この土地の未来を共に見つめたい”と思える祝祭の時間を生み出します。
高橋真梨子 様
高橋真梨子様から寄せられた特別なお手紙を朗読するコーナーを設けます。長門市出身の作詞家・大津あきらさんと深い信頼で結ばれ、「for you...」をはじめ多くの名曲を共につくり上げてきた高橋さん。お手紙には、地元の方々が静かに「for you...」を聴くひとときを通して、大津さんの音楽と人生が未来へと生き続けることへの願い、そして尽きぬ感謝の想いが綴られています。長門の記憶と温もりが響く、心に残る時間をお届けします。（「大津あきら顕彰会」との共同プロジェクトです）
ナガトレトロの意義
ナガトレトロは、2023年・2024年と続く「若者と共に地域の未来をつくる」実践から生まれたイベントです。昭和レトロをテーマに、子どもから高齢者まで世代を超えて楽しめる時間を育み、地域の方々が主役となれる場をつくってきました。2025年は「懐かしい未来へ」を掲げ、教育を通じた地方創生という3inの理念をさらに前進させます。若者の学びと挑戦を地域が支え、地域の文化と人の温かさを次世代へつなぐ――その循環こそが、ナガトレトロの意義です。
※写真提供、ななび
https://nanavi.jp/news/25286/
未来のまちづくりへの活用
本事業は「山口大学応用衛星リモートセンシングセンター」と連携し、来場者の方々の動きや購買行動を計測し、ナガトレトロがもたらす経済効果や周遊状況を専門家により分析することとしています。結果は、自治体や商工会議所などに提出し、今後、長門市を中心に実施予定のイベントによるまちづくりに活用していただきます。
※山口県産業労働部 経営金融課「まちなか賑わい創出プロジェクト推進事業」
商品券の配布
地元の団体と連携して、仙崎エリアの飲食店で使用できる商品券を配布します。メイン会場にて、スタンプラリー（数量限定）を行い、スタンプの数に応じて商品券をお渡しし、実際の商店街で使っていただきます。
お問い合わせ
3in.55555＠gmail.com