30歳以上の女子プロゴルファーによるダブルストーナメント「KDDI LADY GO CUP」

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

女性が輝く社会の構築を応援することをコンセプトに、30歳以上の女子プロゴルファー達がしのぎを削る女子プロゴルフミドルトーナメント「LADY GO CUP」。12月15日（月）に開催される「KDDI LADY GO CUP」を、BS放送局「BS10（ビーエステン）」にて、ひる12：00より全国無料放送！今年で3回目の開催となる今大会は無観客で行われるため、女子プロたちの魅力あるプレーをテレビ放送でぜひご覧ください。公式アプリ「つながるジャパネット」（無料）にて同時配信も行います。

■大会概要

＜大会名＞「KDDI LADY GO CUP」

＜開催日／開催場所＞12月15日（月）／成田ヒルズカントリークラブ ※無観客にて開催

＜大会運営＞LADY GO／KDDI株式会社（特別協賛）

＜プレー形式＞ペアマッチ(2名1組) による18ホール変則ストロークプレー

(前半9ホール: スクランブル方式 後半9ホール: オルタネート方式)

＜大会詳細ホームページ：https://ladygo.golf/topics/info/202511/411/＞

＜賞金＞総額700万円（優勝200万円）

▼大会出場予定プロ（12月1日時点)

青山 加織プロ/東 浩子プロ/有村 智恵プロ/イ ナリプロ/石山 千晶プロ/大江 香織プロ

大城 美南海プロ/大谷 奈千代プロ/菊地 明砂美プロ/北田 瑠衣プロ/キム ソヒプロ

久保 啓子プロ/久保 宣子プロ/佐藤 のぞみプロ/宅島 美香プロ/武尾 咲希プロ

永井 奈都プロ/仲宗根 澄香プロ/永峰 咲希プロ/新田 彩乃プロ/服部 真夕プロ

原 江里菜プロ/福田 真未プロ/藤本 麻子プロ/宮崎 乙実プロ/宮里 美香プロ

山本 景子プロ/吉田 弓美子プロ/渡邊 順子プロ/和田 委世子プロ

※ 五十音順、計30名が出場予定

▼「LADY GO」企画意図

＜企画意図＞

現在の女子プロゴルフ界に新しく出来た潮流のひとつに、結婚後も頑張る「ミセスゴルファー」、そして出産後も現役プレーヤーとして頑張る「ママさんゴルファー」の台頭、活躍する時代の到来が挙げられます。そして、現在のSDGsの時代に「働く女性の社会的地位の向上」はどの企業でも大切にされる重要なキーワードとなっています。

そのような中、ここまでの女子プロゴルファー人気を形成し、牽引して来たプレーヤー達は年齢を重ねる上で、女性としての新しい生き方やプロフェッショナルとしての新たなる選択肢を追い求める事も課題の一つとなりました。人生の分岐点に差し掛かろうとするこのタイミングで、自分達が新たな挑戦を試みる事でセカンドキャリアへ向けた気付きや発見があると確信し、今回経験豊富なプレーヤー自らが企画し、30代以上の選手たちに呼び掛けて、若手プロへの道標とも成り得る大会を実施する事になりました。

＜LADY GOとは？＞

■女子ゴルファー自らが中心となり、自主的・自発的にゴルフ界を盛り上げるコンテンツを創出するプロジェクト

■2020年から公式の共有ソーシャルネットワーキング活動（主にインスタグラム）を開始

■様々な女子プロゴルファーたちを知ってもらい、その素顔や引退後の活動等を紹介

■JLPGAツアーの盛り上げや、スポンサー企業とのタイアップ等も実施

＜企画概要＞

■30代以上の女子プロゴルファーが参加できる真剣勝負の場を提供する

■テレビ、YouTube、SNS等を駆使して、様々な形でファンにゴルフの面白さを伝える

■出場選手[30名]が、ペア[15組]に分かれてダブルス戦を実施

▼放送日時／解説・実況

BS放送局「BS10（ビーエステン）」 12月15日（月）ひる12：00～夕方4：00 全国無料放送

（※無料アプリ「つながるジャパネット」でも同時配信）

実況：和田奈美佳／解説：佐々木慶子、甲田良美