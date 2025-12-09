ラブリーサマーちゃん、新曲『ウインド・ソング』がBS-TBS１月期ドラマ「ゲームチェンジ」のエンディング曲に決定！

日本コロムビア株式会社

ラブリーサマーちゃんの新曲『ウインド・ソング』がBS-TBS１月期ドラマ「ゲームチェンジ」（2026年1月８日（木）よる11時00分スタート）のエンディング曲に決定した。

このドラマは、人生の岐路に立つ若者3人が、それぞれにひょんなことからスマート農業と出会うことによって人生をリスタートさせる、オリジナル・ヒューマンコメディ・ドラマとなっている。今作はドラマをイメージした書き下ろし楽曲となっており、今作に関してラブリーサマーちゃんから下記のコメントが届いた。

◆ラブリーサマーちゃんコメント

長年温めていた小さなdemoがありました。ドラマ「ゲームチェンジ」のEDにどうかとお話をいただいて全編書き下ろしました。

脚本を読みました。世の中や、人生は、あまりにも重すぎて、自分の力だけではぴくりとも動かせないと半ば諦めながら、どこかで希望を捨てられない人たちが、自分のその無力さに耐えようと四苦八苦する話なんだと思いました。自分に、その巨大なものを動かせる力が少しでもあることを願って頑張る話なんだと思いました。

そういう人にとっての暖かな追い風になってみたいと思いながら、鍵盤を触ってメロディと歌詞を考えていると、いつもの私とは一味違う、メロウで、暖かくて、どこか懐かしくて、大きくて複雑なメロディと和音ができました。それを歌いながら、この曲の演奏を、大好きなバンド「えんぷてい」にお願いできたら最高の仕上がりになると確信し、彼らにお願いしたところ、ご快諾いただき、一緒に編曲しながらこの曲を録音しました。

えんぷてい、そしてエンジニアの横山令さんと、「この曲はJ-POPにもなりうるし、インディロックにも、歌謡曲にもAORにもなりうる。どのあたりにチューニングしようか」とあれこれ案を出しながらの作業はとても楽しく、その思い出は私の宝物です。

この曲を書く機会を下さったすべての方々、一緒に作ってくださった方々に感謝します。

皆さんにとっての暖かい追い風になれたら嬉しいです。ドラマと一緒に是非楽しんで聴いてください。

ラブリーサマーちゃん

■BS-TBS１月期ドラマ「ゲームチェンジ」情報

■放送情報

番組名：「ゲームチェンジ」

放送日時：2026年1月8日（木）よる11時スタート 全10話（30分枠）

※BS-TBS、BS-TBS 4Kで同時放送

※HBC北海道放送 2026年1月8日（木）深夜1時56分スタート（※30分繰り下げ）

第2話以降：毎週木曜 深夜1時26分～

RKB毎日放送 2026年1月10日（土）深夜2時30分スタート

（放送日は特別編成により変更になる可能性あり）

■出演

草道 蒼太／クサミチ・ソウタ・・・中沢 元紀

沢樹 結女美／サワキ・ユメミ・・・石川 恋

立花 龍郎／タチバナ・タツロウ・・・高松 アロハ （超特急）

犬山 萌子／イヌヤマ・モエコ・・・丹生 明里

葉室 京子／ハムロ・キョウコ・・・中村ゆりか

猿島 次時／サルジマ・ツギトキ・・・山内 圭哉

犬山 浩／イヌヤマ・ヒロシ・・・小松 和重

太田 優／オオタ・ユウ・・・鈴木拓（ドランクドラゴン）

中屋敷 昭美／ナカヤシキ・アケミ・・・・青木さやか

竹下 愛一郎／タケシタ・アイイチロウ・・・いとうせいこう

■スタッフ

企画・脚 本・プロデュース：青野華生子

監 督：田中和次朗（1話～３話・7話・9話・10話）

中山佳香（5話・6話・8話）

伊藤一平（4話）

音 楽：成田ハネダ(パスピエ)

OP曲：INF「CHANGE DA GAME」（チェンジダゲーム）（キングレコード/HEROIC LINE）

作詞：INF 作曲：INF 編曲：INF

ED曲：ラブリーサマーちゃん「ウインド・ソング」（日本コロムビア）

プロデューサー：黒木彩香（BS-TBS）、三好保洋（さざなみ）、伴健治（さざなみ）

製作著作：「ゲームチェンジ」製作委員会

製作委員会：BS-TBS、TBSグロウディア、HBC、RKB

制作プロダクション：フラッグ、さざなみ

コピーライト表記

(C)「ゲームチェンジ」製作委員会（短縮形：(C)GC）

■関連URL

番組ホームページ https://bs.tbs.co.jp/drama/gamechange/

番組公式X（＠bstbs_drama23）

番組公式Instagram（bstbs_drama23）

■ラブリーサマーちゃん Profile

1995年生まれ 東京都在住。

アーティスト名の「ラブリーサマーちゃん」は本名の今泉愛夏(あいか)のファーストネームが由来。(”愛”=“LOVELY”、”夏”=“SUMMER”)

90年代ロックに影響を受けつつ、持ち前のポップセンスフィルターを通して現在進行形のロックとして日本の音楽シーンに提示する。

2013年夏より自宅での音楽制作を開始し、インターネット上に音源を公開。

サウンドクラウドやツイッターを中心に話題を呼んだ。2015年に1stアルバム「#ラブリーミュージック」、2016年11月にはメジャーデビューアルバム「LSC」をリリースし好評を博す。2020年9月、待望の3rdアルバム「THE THIRD SUMMER OF LOVE」を発売。2024年8月公開の山田尚子監督・脚本のショートアニメーション『Garden of Remembrance』の音楽を担当。そして2025年1月29日にミニアルバム『Music For Walking (Out Of The Woods)』を、9月3日にはデジタル配信シングル「君と暮らせても」をリリース。

可愛くてかっこいいピチピチロックギャル。

▶︎ラブリーサマーちゃん公式ファンクラブ：https://lovelysummerchan.bitfan.id/

■ラブリーサマーちゃん WEB

Official WEB： https://lovelysummerchan.com/

Official FC： https://lovelysummerchan.bitfan.id/

YouTube： https://www.youtube.com/@LovelySummerChan-official

X： https://x.com/imaizumi_aika

Instagram： https://www.instagram.com/imaizumi_aika/