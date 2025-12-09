累計販売枚数400万枚(※)突破！エブリユー 足裏角質パックに人気急上昇中の『シャルドネ＆ジャスミンの香り』登場

株式会社ドウシシャ

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ（大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村正幸）は、「EVERYYOU（エブリユー）」の累計販売枚数400万枚(※)を突破した人気商品「足裏角質パックシリーズ」から、国産「甲州ぶどう(＊1)」由来のブドウ発酵エキス（整肌成分）を配合した『シャルドネ＆ジャスミンの香り』 を2025年12月15日(月)より発売します。

※2016年4月～2025年11月までのシリーズ累計出荷個数

【開発背景】

近年、足裏のガサつき・分厚いかかとの古い角質など、足元に悩みを抱える方が増えています。「エブリユー足裏角質パック」は、履くだけで古い角質にアプローチし、数日後に自然に落ちる『ピーリング(＊2)タイプ』の足裏用パックです。簡単に角質ケアができる手軽さと、使用後のスッキリとした実感が評価され、発売以来多くの支持を獲得。シリーズ累計400万枚(※)を突破する人気アイテムとなりました。

その中で、「ケア中にリラックスできる香りが欲しい」というユーザーの声にお応えし、このたび人気上昇中の『シャルドネ＆ジャスミンの香り』を新たに開発しました。フレッシュで透明感のある白ぶどう“シャルドネ”と、上品で華やかな“ジャスミン”を調香。ケア時間そのものを楽しめる“リラックスフレグランス”に仕上げています。

さらに、日本固有品種である「甲州ぶどう(＊1)」を原料としたブドウ発酵エキス（整肌成分）を新配合。訪日外国人の方にも人気の高い富士山イラストをあしらったパッケージも特長です。

【商品特長】

1. 国産「甲州ぶどう(＊1)」由来のブドウ発酵エキス（整肌成分）を新配合

甲州ぶどうは、国内でも人気の高い白ぶどう品種で近年その人気が上昇中。果実由来の保湿成分が、角質ケア後の肌を健やかに整え、乾燥を防ぎ仕上がりをサポートします。

2. 『シャルドネ＆ジャスミン』の上品で華やかな香り

フルーティで透明感のあるシャルドネの香りに、エレガントなジャスミンをプラス。

足を包み込むように広がる、癒しのフレグランスが特長です。

3. 履くだけ簡単。自宅で本格角質ケア

袋状のパックに足を入れて60分待つだけ。数日後に古い角質が自然にはがれ、つるんとした素足に。サロン級の角質ケアをご自宅で手軽に体験できます。

4. お肌にやさしい“乳酸(＊3)”でマイルド角質ケア

古い角質にアプローチし、やさしくオフ。5～7日後に自然とはがれ落ちる仕組みです。

5. アフターケアを考えた潤い処方

ヒアルロン酸(＊4)やコラーゲン(＊5)などの保湿成分を配合。角質ケア後のつっぱり感を軽減し、すべすべ素足へ。

【こんな方におすすめ】

・足裏のガサガサ・ひび割れが気になる

・裸足に自信を持ちたい

・香りも楽しみながらケアしたい

・国産製品を選びたい

・自宅で手軽に角質ケアしたい

【商品概要】

●販売名：フットケアローションＡＧＣＪ

●希望小売価格：税込990円

●内容量：1回分（両足用）

足サイズ27cmまで対応

●サイズ：140×11×160mm

●香り：シャルドネ＆ジャスミンの香り

●生産国：日本

＊1：サッカロミセス／ブドウ発酵エキス（整肌成分）の原料として「甲州ぶどう」を使用

＊2：古い角質を除去して清潔で柔らかな肌にすること。洗浄による物理的効果。

＊3：乳酸 (剥離成分、保湿成分)

＊4：ヒアルロン酸Ｎａ（保湿成分）

＊5：加水分解コラーゲン（保湿成分）

【公式サイト】

https://everyyou.jp/

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481 (平日 9：00～17：00)

※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。