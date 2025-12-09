「伊勢丹新宿店 公式SNS」クリスマスプロモーション映像が12月8日から公開中：【制作】株式会社CGworks

株式会社CGworks

建築ビジュアライゼーション、XRコンテンツ制作をはじめとした3DCGを活用し企業の課題を解決する株式会社CGworks（所在地：東京都渋谷区／代表：金澤勇輝）は、株式会社三越伊勢丹（所在地：東京都新宿区／代表：細谷敏幸）の「伊勢丹新宿店」が運営する公式SNSにて、2025年12月8日（月）より掲載されるクリスマスのプロモーション映像を制作しました。昨年に続き、株式会社スタジオアルタ（所在地：東京都新宿区／代表：田口裕基）のご協力のもと担当した案件です。

映像では、伊勢丹新宿店の正面玄関を3DCGで再現。スノードームやクリスマスツリーといったモチーフを組み合わせ、心躍る映像演出を実現しました。

実際に掲載される映像イメージ

【掲 載 日】 2025年12月8日（月）

【メディア媒体】 伊勢丹新宿店 Instagram

伊勢丹新宿店 Instagramはこちら :https://www.instagram.com/isetan_shinjuku/reel/DR_yXkPESFV/広告用映像制作について

企画段階から最終のアウトプットまで、ワンストップで対応いたします。「絵コンテ作成～CG制作・アニメーション～動画化」に至るまで、すべての制作工程を社内で完結できる体制です。お客様のイメージが抽象的な場合でも、詳細なヒアリングを通じて具体的な映像へと落とし込み、ご期待に沿うクオリティを実現いたします。

3DCG制作について

今回のプロモーション映像では、伊勢丹新宿店の正面玄関を3DCGにて再現しています。

演出面では、スノードーム内の雪の描写に加え、クリスマスツリーのオーナメントに伊勢丹独自のオブジェクトを配置。ブランドの世界観を深く表現した、華やかなクリスマス映像に仕上げています。

当社では、常にお客様のブランドイメージや映像のコンセプトを深く理解し、最適な映像演出をご提案することを心がけております。

スノードーム内の雪の見え方イメージクリスマスツリーのオーナメントに伊勢丹独自のオブジェクトを配置

株式会社CGworksについて

2019年3月にCGプロダクションで９年の経営経験を持つ代表の金澤が株式会社アズーム【東証プライム：3496】との共同出資によって設立。

建築・内装分野に特化したビジュアライゼーション事業を軸にスタートし、「3D×○○」を掲げながら日々挑戦を続けています。

この「○○」には、お客様の会社名や業界、製品など、多岐にわたります。

建築・内装設計事務所出身の元設計者による説得力のある3Dデザインをはじめ、WebGLを活用した自社エンジニアによるシステム構築から実装までをワンストップで対応できることが、当社の大きな強みです。

これまでに、大型商業施設、ホテル、飲食店、物販店、都市開発計画、集合住宅、戸建て住宅、プロダクト、カタログなど、幅広い分野で高品質なCGパースを提供してきました。

また、近年ではメタバースやバーチャル空間の制作、3DCG動画、コンセプトアートの制作にも取り組み、事業領域を拡大しています。

さらに、2023年からは生成AIを活用した新たなサービス開発に着手し、その成果として2024年6月に「MyRenderer」、同年7月に「CGBank」をリリースしました。

「MyRenderer」と「CGBank」は、建築や内装の設計業務をサポートするために開発されたサービスであり、主に設計業務の初期段階におけるアイデア出しを促進するサービスです。

2025年からは、CG制作の過程まで依頼できる「CG制作ラボ型契約」を発表し、CG制作の新たな選択肢を提供開始いたしました。

CGworksという社名は、「Creative and Great Works.（クリエイティブで素晴らしい作品）」の頭文字に由来しており、その名の通り、常に創造性と卓越性を追求しながら、価値ある作品を生み出していくことを使命としています。

一例：ホテル客室広告用CGパース

主に建材・家具メーカー様のカタログ(見本帳)で使用される施工事例、設置イメージを3DCGを用いてフォトリアルな質感で制作致します。

これまでのカタログ制作の撮影における諸経費(設営費、搬入搬出費、レンタル費、モックアップ制作費)の大幅な削減が可能となります。

一例：ホテルレストランプレゼンテーション用CGパース

主にゼネコン、建築内装設計事務所、ハウスメーカーなどの設計者様がプレゼンテーション時に使用されるパースを制作致します。図面からの制作は勿論ですがスケッチやイメージ写真からの少ない情報でのビジュアル制作が可能です。

https://my-renderer.jp/MyRenderer (空間生成AIサービス)

2025年9月1日時点で、7,500名の無料トライアル数を突破し5,500社程度の会社様が検討されております。

建築内装設計・不動産・建設業・メーカーなど様々な方々にご利用いただいております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76169/table/49_1_b922111510c006031556f48d3c3d4442.jpg?v=202512090957 ]