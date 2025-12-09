一年で最も疲れる12月に、“癒しを届けたい”。ひょうたん温泉が半額ギフト発売

株式会社ユーネット

12月は一年で最も疲れが溜まりやすい季節。「ゆっくり整いたいのに時間がない」という声に応え、ひょうたん温泉は総額10,000円相当の入浴・食事・スムージー体験を半額の5,000円で楽しめる「クリスマスギフト」を発売します。寒さで体が冷え、睡眠の質も落ちやすい冬に、短時間でも深く癒される“自分へのご褒美”としても、大切な人への贈り物としても喜ばれる期間限定の特別ギフトです。

開発背景・社会的背景

年末に向けて仕事・家事・イベントが重なり、心身ともに疲れが積み重なりやすい12月。「整う時間がない」「年末こそ自分のために時間を使いたい」という生活者の声が増えています。特に冬は冷えや睡眠の質の低下で不調が出やすく、短い時間でも深く癒される体験の需要が高まる季節です。そこで、気軽に使えて何度でも足を運べる“回数券型ギフト”として、クリスマス限定の半額ギフトを企画しました。

内容

総額10,000円相当の温泉・食事・スムージー体験を半額の5,000円で提供。大浴場、食事処ゆらり、飲泉堂のスムージーなど、ひょうたん温泉の魅力をまとめて贈れる冬限定のギフトです。

・特典

大浴場回数券 5回分（@1,160円 ×5）

食事処ゆらり 無料券 1枚（例：地獄づくし御膳 2,980円相当）

飲泉堂スムージー無料券 1枚

レンタルバスタオル 5回分（@200円 ×5）

・期間

販売期間：2025年12月6日(土)～12月５日(木)

利用期間：各券ともに使用期限なし

施設の強み

・大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）

・温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）

【施設概要】

施設名：ひょうたん温泉

所在地：大分県別府市鉄輪159-2

営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）

特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com(https://www.hyotan-onsen.com)

電話番号：0977-66-0527

担当：マーケティング担当 専務取締役 田中大貴（ひろき）