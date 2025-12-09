『頭文字D』 AE86 トレノ (藤原拓海) とダッシュボード＆専用クリアケース、CAMSJOP.JP にて販売開始

『頭文字D』 AE86 トレノ (藤原拓海) とダッシュボード＆専用クリアケース (メタルプレート仕様) がセットになったファン注目のトミカプレミアムをCAMSHOP.JPで販売開始！

株式会社フェイスタカラトミー トミカプレミアム unlimited STEERING VIEW 『頭文字D』 トヨタ AE86

『頭文字D』の名場面を手元で再現できる、ファン垂涎のコレクターズアイテムが誕生しました。藤原拓海の愛車「AE86トレノ」を最大限に楽しめるミニカーと、作中の象徴的なダッシュボード、さらに世界観を引き立てる専用クリアケース（メタルプレート仕様）がセットになった特別仕様。飾るだけで“あの瞬間”が蘇る、圧倒的没入感のトミカプレミアムが、ノリモノ雑貨ブランド CAMSHOP.JP にて販売開始致しました。

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n)

■『頭文字D』 AE86 トレノ (藤原拓海)

『頭文字D』 の作中に登場する藤原拓海の「AE86 トレノ」を最大限に再現。

・リトラクタブルライト可動

■ダッシュボード：藤原拓海のドライビングテクニックを象徴する紙コップ付きのダッシュボードです。

■専用クリアケース (メタルプレート仕様)

キャラクターがデザインされたメタルプレート付きの専用クリアケースでディスプレイできます。

ダッシュボードの向こうにライバル機を置いて、その先に見える”あのシーン”を自由に再現しよう！

【商品詳細】

商品番号：4904810959717

メーカー：タカラトミー

ブランド：トミカ

パッケージサイズ：W354×H97×D79mm

対象年齢：6歳～

商品内容：ミニカー(1)、ダッシュボード(1)、コップ(2)、コップホルダー(2)、ハンドブレーキ(2)、シフトレバー(1)、ハンドル(1)、ハンドル受け(1)、台座(1)、クリアケース(1)



著作権 (c)TOMY (c) しげの秀一／講談社

