【TAC公務員】「早めに始めて一歩リード!!～TACで公務員を目指そう～」を12/18（木）にオンラインで開催

TAC株式会社2025年12月18日（木）19:00 ～20:00 オンラインで開催！

2027年度の公務員試験を目指す方必見!!公務員試験の効率的な対策を伝授します！

「なんとなく公務員を検討しているけど、何から始めたらいいか分からない・・・」そんな方は是非ご参加ください！

早めに学習をスタートして周りと差をつけましょう！学生さんはもちろん既卒の方も大歓迎です！

■日時／場所

12月18日（木）19：00～20：00

オンラインで開催（Zoomにて配信します）

- 担 当 講 師

TAC公務員講座 加藤 謙信 講師

公務員試験は就職試験です。自分の将来を決める大事な試験です。その試験に合格するために大切なことは膨大な試験科目に耐えうる持久力・忍耐力です。勉強の途中でめげることもあるでしょう、心が折れてしまうこともあるでしょう、そんなときは担任や講師・スタッフ一同でみなさんを最後まで支えていきます。学科試験をはじめ、論文や面接対策までTACの持つ豊富な情報を提供してみなさんの合格を強力にサポートしていきます。合格を目指しがんばっていきましょう！

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#shibuya

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html