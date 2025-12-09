“社員犬101匹と一緒にPR”　犬専門フォトスタジオが西宮に移転オープン。犬が広報する前代未聞のPR戦略でクラファン162万円を達成

株式会社棚原写真事務所

■ 移転オープンの背景



オープン前のモニター撮影の1枚

棚原写真事務所は、2020年の開業以来「犬と一緒にワクワクしよう」をテーマに活動。


撮影だけでなく、犬と飼い主が“一緒に楽しめる体験”に価値を置いてきた結果、


西宮市でより広いスタジオへの移転を決定しました。




新スタジオは走り回っても大丈夫

新スタジオは、犬の動きを妨げない50平方メートル の広さと滑りにくい床材を採用し、


大型犬・多頭・テンション高めの子でものびのび撮影できる環境を整えています。





■ 社員犬・アルバイト犬101匹で、広報活動を実施



全社員に社員証を発行

棚原写真事務所で過去に撮影したことのある犬から、


社員犬32頭、アルバイト犬69頭の計101匹を選出し、“広報部”として活動。



オンラインミーティングに参加する社員犬の様子

▼活動内容


・ SNSでの西宮スタジオPR投稿


・ 犬友への口コミ・紹介活動


・ 名刺を持参し、オフ会で自らPR


・ WEB上での社員犬ミーティングの参加


・ 愛犬と楽しむ企画のアイデア出し


・ 新スタジオの宣材モデルを担当


・ つみフォト（毎年同じ日に撮影する記念企画）の試験モデル協力



報酬は「犬用おやつ」「無料モデル撮影」など、犬と飼い主が喜ぶ形で支給されます。



▼契約期間



2025年10月1日～2026年3月31日





■ 社員犬のおかげで実現した“実績”



滑りにくい床でシニアの大型犬ものんびり

広々フロアで多頭飼いでも問題なし


社員犬たちのPR活動は想像以上の効果を発揮しました。


・ スタジオ移転のクラウドファンディング：目標50万円 → 162万円超を達成


・ 支援により、スタジオ床を「滑りにくい犬に優しい床材」へ張り替え


・ スタジオ予約12月は満枠、1月も8割以上予約済みのスタートダッシュに成功


・ 社員犬・アルバイト犬からの紹介予約 5件


・ ミーティングで出た企画「ドッグヨガ」「ノーズワーク」が即採用、


　→ 2026年1月に開催決定



棚原写真事務所代表・棚原憲悟は、


「僕一人ではなく、社員犬たちと一緒に作るスタジオ。


みんながワクワクしてくれていることが成功の理由」と考えている。





■ 今後予定している“愛犬と楽しめるイベント”


・ ノーズワーク体験会（2026年1月16日開催）


・ 愛犬と一緒にワクワクドッグヨガ（2026年1月26日開催）


・ 年1回開催の恒例企画「つみフォト撮影会」（毎年12月1日）



撮影だけでなく「犬と飼い主の楽しい」を共有する地域コミュニティ拠点を目指していきます。





■棚原写真事務所について




犬専門の写真スタジオとして兵庫県を中心に活動を展開。これまでの撮影頭数は6,500頭を超え、季節ごとの撮影会やイベント撮影のほか、犬と一緒に楽しむ遠足やバスツアーなども多数企画いたしております。Instagramフォロワーは7,100人、LINE登録者は3,500人と、多くの愛犬家の支持を得ております。



⸻【会社概要】


会社名：株式会社棚原写真事務所


代表者：棚原憲悟


所在地：【本社】兵庫県川西市


【新スタジオ】兵庫県西宮市下大市東町13-8 (2025年12月1日OPEN)


事業内容：犬専門の写真撮影・フォトイベント企画運営


公式Instagram：https://www.instagram.com/tanaharaphoto



愛犬と家族が一緒にわくわくできる場所を、犬とその飼い主みんなで作ります。ユーザー様の応援が、犬と人の幸せな今を未来へつなげていきます。



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


株式会社棚原写真事務所　　担当：棚原


電話：080-4769-5111 メールアドレス：tanahara-photo@iris.eonet.ne.jp