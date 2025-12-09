“社員犬101匹と一緒にPR” 犬専門フォトスタジオが西宮に移転オープン。犬が広報する前代未聞のPR戦略でクラファン162万円を達成
■ 移転オープンの背景
オープン前のモニター撮影の1枚
棚原写真事務所は、2020年の開業以来「犬と一緒にワクワクしよう」をテーマに活動。
撮影だけでなく、犬と飼い主が“一緒に楽しめる体験”に価値を置いてきた結果、
西宮市でより広いスタジオへの移転を決定しました。
新スタジオは走り回っても大丈夫
新スタジオは、犬の動きを妨げない50平方メートル の広さと滑りにくい床材を採用し、
大型犬・多頭・テンション高めの子でものびのび撮影できる環境を整えています。
⸻
■ 社員犬・アルバイト犬101匹で、広報活動を実施
全社員に社員証を発行
棚原写真事務所で過去に撮影したことのある犬から、
社員犬32頭、アルバイト犬69頭の計101匹を選出し、“広報部”として活動。
オンラインミーティングに参加する社員犬の様子
▼活動内容
・ SNSでの西宮スタジオPR投稿
・ 犬友への口コミ・紹介活動
・ 名刺を持参し、オフ会で自らPR
・ WEB上での社員犬ミーティングの参加
・ 愛犬と楽しむ企画のアイデア出し
・ 新スタジオの宣材モデルを担当
・ つみフォト（毎年同じ日に撮影する記念企画）の試験モデル協力
報酬は「犬用おやつ」「無料モデル撮影」など、犬と飼い主が喜ぶ形で支給されます。
▼契約期間
2025年10月1日～2026年3月31日
⸻
■ 社員犬のおかげで実現した“実績”
滑りにくい床でシニアの大型犬ものんびり
広々フロアで多頭飼いでも問題なし
社員犬たちのPR活動は想像以上の効果を発揮しました。
・ スタジオ移転のクラウドファンディング：目標50万円 → 162万円超を達成
・ 支援により、スタジオ床を「滑りにくい犬に優しい床材」へ張り替え
・ スタジオ予約12月は満枠、1月も8割以上予約済みのスタートダッシュに成功
・ 社員犬・アルバイト犬からの紹介予約 5件
・ ミーティングで出た企画「ドッグヨガ」「ノーズワーク」が即採用、
→ 2026年1月に開催決定
棚原写真事務所代表・棚原憲悟は、
「僕一人ではなく、社員犬たちと一緒に作るスタジオ。
みんながワクワクしてくれていることが成功の理由」と考えている。
⸻
■ 今後予定している“愛犬と楽しめるイベント”
・ ノーズワーク体験会（2026年1月16日開催）
・ 愛犬と一緒にワクワクドッグヨガ（2026年1月26日開催）
・ 年1回開催の恒例企画「つみフォト撮影会」（毎年12月1日）
撮影だけでなく「犬と飼い主の楽しい」を共有する地域コミュニティ拠点を目指していきます。
⸻
■棚原写真事務所について
犬専門の写真スタジオとして兵庫県を中心に活動を展開。これまでの撮影頭数は6,500頭を超え、季節ごとの撮影会やイベント撮影のほか、犬と一緒に楽しむ遠足やバスツアーなども多数企画いたしております。Instagramフォロワーは7,100人、LINE登録者は3,500人と、多くの愛犬家の支持を得ております。
⸻【会社概要】
会社名：株式会社棚原写真事務所
代表者：棚原憲悟
所在地：【本社】兵庫県川西市
【新スタジオ】兵庫県西宮市下大市東町13-8 (2025年12月1日OPEN)
事業内容：犬専門の写真撮影・フォトイベント企画運営
公式Instagram：https://www.instagram.com/tanaharaphoto
愛犬と家族が一緒にわくわくできる場所を、犬とその飼い主みんなで作ります。ユーザー様の応援が、犬と人の幸せな今を未来へつなげていきます。
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社棚原写真事務所 担当：棚原
電話：080-4769-5111 メールアドレス：tanahara-photo@iris.eonet.ne.jp