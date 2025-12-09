“社員犬101匹と一緒にPR”　犬専門フォトスタジオが西宮に移転オープン。犬が広報する前代未聞のPR戦略でクラファン162万円を達成

株式会社棚原写真事務所

■ 移転オープンの背景

オープン前のモニター撮影の1枚

棚原写真事務所は、2020年の開業以来「犬と一緒にワクワクしよう」をテーマに活動。

撮影だけでなく、犬と飼い主が“一緒に楽しめる体験”に価値を置いてきた結果、

西宮市でより広いスタジオへの移転を決定しました。

新スタジオは走り回っても大丈夫

新スタジオは、犬の動きを妨げない50平方メートル の広さと滑りにくい床材を採用し、

大型犬・多頭・テンション高めの子でものびのび撮影できる環境を整えています。

⸻

■ 社員犬・アルバイト犬101匹で、広報活動を実施

全社員に社員証を発行

棚原写真事務所で過去に撮影したことのある犬から、

社員犬32頭、アルバイト犬69頭の計101匹を選出し、“広報部”として活動。

オンラインミーティングに参加する社員犬の様子

▼活動内容

・ SNSでの西宮スタジオPR投稿

・ 犬友への口コミ・紹介活動

・ 名刺を持参し、オフ会で自らPR

・ WEB上での社員犬ミーティングの参加

・ 愛犬と楽しむ企画のアイデア出し

・ 新スタジオの宣材モデルを担当

・ つみフォト（毎年同じ日に撮影する記念企画）の試験モデル協力

報酬は「犬用おやつ」「無料モデル撮影」など、犬と飼い主が喜ぶ形で支給されます。

▼契約期間

2025年10月1日～2026年3月31日

⸻

■ 社員犬のおかげで実現した“実績”

滑りにくい床でシニアの大型犬ものんびり広々フロアで多頭飼いでも問題なし

社員犬たちのPR活動は想像以上の効果を発揮しました。

・ スタジオ移転のクラウドファンディング：目標50万円 → 162万円超を達成

・ 支援により、スタジオ床を「滑りにくい犬に優しい床材」へ張り替え

・ スタジオ予約12月は満枠、1月も8割以上予約済みのスタートダッシュに成功

・ 社員犬・アルバイト犬からの紹介予約 5件

・ ミーティングで出た企画「ドッグヨガ」「ノーズワーク」が即採用、

→ 2026年1月に開催決定

棚原写真事務所代表・棚原憲悟は、

「僕一人ではなく、社員犬たちと一緒に作るスタジオ。

みんながワクワクしてくれていることが成功の理由」と考えている。

⸻

■ 今後予定している“愛犬と楽しめるイベント”

・ ノーズワーク体験会（2026年1月16日開催）

・ 愛犬と一緒にワクワクドッグヨガ（2026年1月26日開催）

・ 年1回開催の恒例企画「つみフォト撮影会」（毎年12月1日）

撮影だけでなく「犬と飼い主の楽しい」を共有する地域コミュニティ拠点を目指していきます。

⸻

■棚原写真事務所について

犬専門の写真スタジオとして兵庫県を中心に活動を展開。これまでの撮影頭数は6,500頭を超え、季節ごとの撮影会やイベント撮影のほか、犬と一緒に楽しむ遠足やバスツアーなども多数企画いたしております。Instagramフォロワーは7,100人、LINE登録者は3,500人と、多くの愛犬家の支持を得ております。

⸻【会社概要】

会社名：株式会社棚原写真事務所

代表者：棚原憲悟

所在地：【本社】兵庫県川西市

【新スタジオ】兵庫県西宮市下大市東町13-8 (2025年12月1日OPEN)

事業内容：犬専門の写真撮影・フォトイベント企画運営

公式Instagram：https://www.instagram.com/tanaharaphoto

愛犬と家族が一緒にわくわくできる場所を、犬とその飼い主みんなで作ります。ユーザー様の応援が、犬と人の幸せな今を未来へつなげていきます。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社棚原写真事務所 担当：棚原

電話：080-4769-5111 メールアドレス：tanahara-photo@iris.eonet.ne.jp