invox受取請求書、請求データから支払調書を生成する新機能を提供開始

株式会社invox（本社：東京都新宿区、代表取締役：横井 朗）が開発・運営する「invox受取請求書(https://invox.jp/)」は、請求データをもとに支払調書の作成に必要な情報を反映し、PDFおよびe-Tax／光ディスク提出用の法定調書CSV（標準フォーマット）として出力できる新機能を提供開始しました。本機能により、日々の請求書処理から支払調書PDF・提出用CSVの出力までを一つのサービス内で完結でき、年末に集中する業務負荷を軽減します。

支払調書業務の複雑化と年末の作業負荷の高まりを受けた新機能提供の背景

法定調書の電子化が進み、提出形式やデータ精度の要件が高まる中、企業の経理部門では「年末に作業が集中して業務が逼迫する」「号・細目の判定や入力でミスが起きやすく属人化しがち」といった課題が続いています。

外部人材との取引増加やマイナンバー管理の厳格化も重なり、従来の手作業では対応が難しくなっています。

こうした状況に対応するため、invox受取請求書では、請求データをもとに支払報酬額の集計や必要項目の反映を行い、支払調書PDFやe-Tax／光ディスク提出用の法定調書CSVの出力に対応する支払調書作成機能を実装しました。

本機能は、プロフェッショナルプランのユーザーが追加料金なく利用できる標準機能として提供します。

月額基本料金の値上げや、本機能の利用による従量課金は発生しません。

特に、以下のような課題を抱える企業におすすめです。

日々の請求データから支払調書を作成する新機能概要

- 広告代理店・デザイン事務所：フリーランスやクリエイターと取引が多い- SaaS事業者・IT開発会社：外部エンジニアや業務委託スタッフを継続的に活用している- 士業・コンサルタント契約の多い企業（税理士・弁護士・外部顧問など）- 少人数でバックオフィスを運営する中小企業- マイナンバー管理の強化が必要な企業

本機能は、日々蓄積される請求データをもとに支払調書の作成に必要な情報を反映し、PDFおよびe-Tax／光ディスク提出用の法定調書CSV（標準フォーマット）として出力できます。支払報酬額等の算出を自動で行うため、従来の手作業で発生していた支払調書作成業務の負荷を軽減します。

また、マイナンバー管理機能により担当者ごとの閲覧権限を制御できるほか、一定期間請求書の登録がない仕入先のマイナンバーを自動で削除する仕組みによって、安全性とコンプライアンスの向上にも寄与します。

本機能は一部企業でのトライアル運用を通じ、実務での精度や運用負荷を検証したうえで正式リリースに至りました。

▽操作や設定の詳細は、下記のヘルプページをご覧ください。

支払調書の作成・発行手順(https://invox.jp/payment-record)

invox受取請求書 について

invox受取請求書（https://invox.jp）は、請求書の受取から入力・支払・計上業務を自動化する業界最安水準のクラウド型請求書受領システムです。製造・建設・IT・サービスなど幅広い業種で導入実績を持ち、あらゆる規模の事業者の請求書処理を効率化します。

【主な特長】

・AI OCRとオペレータが99.9％正確に自動でデータ化

・紙・PDF・電子インボイスなど、形式を問わず取り込み可能

・電子帳簿保存法・インボイス制度に標準対応

・各社のルールに沿った仕訳の自動生成機能で、入力ミスと属人化を防止

・主要会計システムや業種特化型会計ソフトとの豊富な連携実績

株式会社invox について

株式会社invoxは「事業を通じて子どもたちが生きる未来を明るくする」ことを目指し、経理業務の自動化を通じて蓄積したデータを活用して事業価値を向上する「invox」シリーズを開発・運営しています。

創業当初から「値上げしない方針」を貫き、価格を抑えて誰もが気軽に利用できるソリューションの提供により社会全体の生産性を高め、豊かで持続可能な社会の実現を目指しています。

【私たちが目指すこと】

事業を通じて子どもたちが生きる未来を明るくする

【私たちの取り組み】

「価値ある時間を増やし、豊かな社会をつくる」

価格を抑え、どなたでも気軽に利用できるソリューションの提供を通じ

生産性を高めて価値ある時間を増やし、豊かな社会の実現を目指します。

「環境負荷の軽減と再生に取り組み、持続可能な社会をつくる」

事業者の脱炭素経営を推進するソリューションの提供による環境負荷の軽減、

環境再生の支援を通じ、持続可能な社会の実現を目指します。

「子どもたちが必要な支援を受けられる社会をつくる」

請求書（書類）1件につき1円を子どもに関する課題解決に取り組むNPOへ寄付し

子どもたちが安心して生活ができ、十分な食事や教育・支援を受けられる社会の実現を目指します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-UrxRoRR-vQ ]

【会社概要】

会社名：株式会社invox（invox Inc.）

設立：2019年2月1日

本社所在地：東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49F +OURS

invoxスキャンセンター所在地：静岡県静岡市葵区紺屋町11-17 桜井・第一共同ビルディング6階

代表者：代表取締役 横井 朗

資本金：1億円（2021年11月時点）

従業員数：80名（2025年11月時点）

事業内容：invoxの開発・運営

URL：https://invox.co.jp

取得認証等：電子決済等代行業 関東財務局 第79号、電子インボイス推進協議会 正会員、ISMS（ISO27001）認証、令和3年改正法令基準 JIIMA認証