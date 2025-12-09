福寿メディカルクリニック　名古屋市中川区に2025年12月9日（火）開院

医療法人福寿医院

2025年12月9日（火）、名古屋市中川区に「福寿メディカルクリニック」（院長：竹田 直也）が開院します。本クリニックは、地域の皆さまの健康維持と子どもたちの成長を支える医療を提供してまいります。

開院の背景

「このまちで子どもを産み育てたい」

そんなまちの未来を、地域の皆様と共につくりたい

名古屋市中川区は、若いファミリー層が多く暮らす地域です。この想いのもと、医療法人福寿医院と学校法人福寿学園がタッグを組み、福寿メディカルクリニックが誕生しました。

『医療×教育の連携』

医療の専門性と、教育現場で培われた子どもへの理解を融合。単なる「病気を治す場所」ではなく、「健やかな成長を支え、地域全体で子育てを見守る拠点」を目指します。

クリニックの主な特徴

〇幅広い診療科目

内科・外科・小児科・消化器内科・肛門科など、全世代に対応

〇地域密着型サービス

予防接種、健康診断、訪問診療にも対応し、未病予防に注力

〇最新設備と専門医

CT等の最新医療設備を完備し、豊富な経験を持つ医師が診療

〇教育機関との連携

保育園・幼稚園と協力し、子どもの健康と発育を継続的に支援

〇3つの取り組み

1. 地域に根ざした身近な医療

2. 子どもの健やかな成長を継続的に支援

3. 未病予防と早期発見で安心のまちづくり

クリニックの3つの特徴

主な診療内容

内科

風邪や発熱などの急性疾患から、高血圧・糖尿病・脂質異常症といった生活習慣病まで、幅広い内科診

療を行います。

外科

切り傷・すり傷・やけどなどの外傷処置から、日常生活で起こりやすいケガの治療まで対応します。

消化器内科

胃カメラ（内視鏡）や超音波検査を用いて正確に診断。逆流性食道炎・胃潰瘍・肝機能障害まで幅広く

診療します。

小児科

お子さまの成長や発達に寄り添い、ご家族と一緒に健康を見守ります。

健康診断

生活習慣病の早期発見や、健康状態の確認のための各種健診を行っています。

訪問診療

慢性疾患の管理や定期的な健康チェック、必要に応じた処方まで、外来と同じように安心して医療を受けられます。

院長挨拶・施設情報

福寿メディカルクリニック 院長 竹田 直也

病気を未然に防ぎ、早期発見のため気軽に健康相談できる場に。

福寿メディカルクリニック 院長の竹田直也です。

私はこれまで10年以上にわたり、消化器外科医として主にがん疾患の患者様と向き合ってまいりました。周術期を通じて多くの患者様を支えてきた中で強く感じたのが、病気を未然に防ぐこと、そして早期に発見することの大切さでした。

地域の皆さまが気軽に健康相談できる場所をつくりたいという思

いから、当クリニックを開院いたしました。内科・外科・小児

科・消化器内科・肛門科と幅広い診療に対応し、お子さまからご

高齢の方まで、全世代の健康を支える"かかりつけ医"を目指して

おります。

どんな些細な症状や不安でも、どうぞ遠慮なくご相談ください。

クリニック名：福寿メディカルクリニック

所在地：〒454-0967 愛知県名古屋市中川区戸田西三丁目1707番地

院長：竹田 直也

診療科目：内科 / 外科 / 消化器内科 / 肛門科 / 小児科 / 健康診断 / アレルギー検査 / 訪問診療

公式サイト：https://fukujyu-med-toda.com/

学校法人福寿学園：地域に根ざした保育・幼児教育を展開。医療と教育の連携を通じ、地域全体の健康増進に貢献いたします。