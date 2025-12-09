発表！子供と体験したい「12月の季節行事＆風習ランキング」2位「イルミネーション」1位は？「年賀状づくり」は11位／いこーよファミリーラボ調査2025【冬休み・冬レジャー調査リリース第3弾】

アクトインディ株式会社

国内最大級の子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」を運営するアクトインディ株式会社（東京都品川区 代表取締役：下元敬道 以下、アクトインディ）では、アンケート調査や取材からリアルな親子の行動を浮き彫りにする「いこーよファミリーラボ(https://iko-yo.net/articles/17249)」にて、「子育て世帯が12月にやりたい季節行事やイベント(https://iko-yo.net/articles/20983)」について調査・分析を行いました。

「クリスマス(https://iko-yo.net/articles/19749)」「イルミネーション(https://iko-yo.net/articles/20790)」「雪遊び(https://iko-yo.net/articles/20804)」の3つが、12月に“やってみたい季節体験・イベント”として特に高い関心を集めていることがわかりました。

＜＜調査のハイライト＞＞

▶1位：クリスマス／家の中でも外でもワクワクを育む工夫

▶2位：イルミネーション／家族写真・体験型スポットが人気

▶3位：雪遊び／近場での“ミニ雪体験”が急伸

▶「お正月のインテリア・料理 」、「冬至」、「大掃除」も人気

▶「年賀状づくり」は11位

▶【まとめ】

クリスマス・イルミネーション・雪遊びの3つ！12月に子育て世帯がやりたい！

12月の季節行事やイベントでは、クリスマス・イルミネーション・雪遊びの3つが特に人気が高く、12月らしい非日常体験や季節の楽しみを求める声が多く見られました

「お正月のインテリア・料理 」、「冬至」、「大掃除」など、年末の自宅でのくらしを豊かにする体験も人気があります。

かつては、定番行事だった「年賀状作り(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000433.000026954.html)」は11位でした。SNSやデジタル化の影響などで、優先順位が下がっている可能性が考えられます。

【1位：クリスマス】家の中でも外でもワクワクを育む工夫

＼ママパパの体験口コミ／

▶「サンタのコスチュームを着せて、クリスマスツリーの前で写真を撮りました。いつもと違う格好で楽しそうに踊ってました。飾り付けの時に歌を歌いながらやると楽しい時間になりました」（3歳の女の子、1歳の女の子のママパパの口コミ）

▶「クリスマスは手作りケーキを子供たちと作ったり、色んなクリスマスイベントにお出かけすると喜びます。スポンジや生クリームはもうできあがってる市販のを使えば作る工程が簡単で済みます」（10歳の男の子、9歳の女の子、5歳の男の子のママパパの口コミ）

家庭みんなで“参加型”のクリスマスを楽しむコメントが多くみられました。

【2位：イルミネーション】家族写真の撮影や体験型スポットが人気

＼ママパパの体験口コミ／

▶「遊園地のイルミは遊びながら見れるのでいいですね」（6歳の女の子、4歳の女の子、0歳の男の子のママパパの口コミ）

▶「やながせでは、気球に乗りながら巨大ツリーのイルミネーションを見れて感動していました。かなり冷えるので、防寒対策をバッチリにする。といいと思います」（8歳の男の子、5歳の女の子のママパパの口コミ）

2025-26年の冬、子育て世帯は8割以上がイルミネーションを求めています。特に「クリスマスらしさ」を感じる場所や、遊園地・テーマパーク、そして寒さを気にしない「屋内型イルミネーション」にも注目が集まっています。

【3位：雪遊び】近場での“ミニ雪体験”が急伸

＼ママパパの体験口コミ／

▶「あそびマーレのそりあそび。室内で着替えもしないで気軽に雪遊びができる。こういう場所がもっとほしい」（12歳の男の子、4歳の女の子のママパパの口コミ）

▶「やっぱりキッズパークがあるところ。スノボの休憩にそり遊びができて良い。砂遊び用のシャベルひとつでもあれば、雪を掘って永遠遊べる。おしりが冷たくなるので、ウェアの下には転倒防御スパッツのような厚いものを履かせると良い」（16歳 女の子、13歳の男の子、11歳の女の子、7歳の女の子のママパパの声／いこーよファミリーラボ調査）

今冬、雪遊びやスキーに「行きたい」と回答したのは約7割（65.3%）、3人に2人でした。赤ちゃんから、幼児、小学生まで思いっきり雪を楽しめる「雪遊びエリアでの遊び」といったカジュアルな雪遊びが圧倒的に人気でした。「いきなりスキーは大変そう…」と感じる家庭も、まずは手軽な雪遊びから楽しんで、少しずつステップアップしていくという声も聞かれました。

【4位：いちご狩り】子供と楽しく旬を楽しむ体験

＼ママパパの体験口コミ／

▶「毎年1回はいちご狩りに行っていて、大好きないちごがいっぱいあるのを見るだけでテンション上がってます。食べ比べしたり、大きいものを探したりしてます」（5歳の女の子のママパパの口コミ）

▶「いちご狩りに連れて行ったらはりきって姉妹で競争しながらたらふく食べていた。かわいい格好をさせて映え写真を撮ってあとで子どもたちにみせます」（5歳の女の子、2歳の女の子のママパパの口コミ）

食べるだけではなく、試す・探す・比べるなども含めて、子供もママパパも楽しめる体験として人気を集めています。

【5位：お正月準備やインテリア】一緒に準備することも大切な家族時間

＼ママパパの体験口コミ／

▶「おせちに入れる煮物のこんにゃく結びをお願いしたところ、なぜ結ぶのかなどおせちに興味を持ったようで、一緒におせち料理について調べて理解を深めたらいいなと思う」（9歳の女の子のママパパの口コミ）

▶「おせちや干支などについて、絵本を読んだり、色々話したりした。学校でも教わるので、知った知識を披露するのが楽しそうでした」（12歳の男の子、10歳の男の子、8歳の女の子のママパパの口コミ）

日本の伝統として、一緒におせち料理を作ったり、インテリアを準備するなど、楽しく行うママパパの姿がうかがえます。

【6位：冬至】ゆず湯やカボチャ料理など、五感で味わう季節文化

＼ママパパの体験口コミ／

▶「おばあちゃんの家で取れたゆずを柚子湯にしました！ 自分で選んだゆずを柚子湯にしたので愛着が沸いたみたいでお風呂でも遊んで楽しそうでした」（4歳の女の子のママパパの口コミ）

▶「冬至カボチャ料理は、種をとりチンして柔らかくなった物で一緒に料理を作り、楽しみました。子供と一緒に作りやすいカボチャメニューをいくつか選び、夕食にした。カボチャグラタン、カボチャサラダ、カボチャの煮物」（8歳の男の子、5歳の男の子のママパパの口コミ）

季節を五感で感じたり、自宅で手軽にできる点や、季節の伝統を子供と体験であることが人気のポイントです。

【7位：大掃除】ゲーム感覚や自分の責任など、子供にあったコミュニケーション

＼ママパパの体験口コミ／

▶「持ち場を決めて大掃除をお願いするとすごく張り切ってやってくれた 自分のおもちゃの掃除をさせてら喜んで掃除していた」（6歳の女の子のママパパの口コミ）

▶「家族で大掃除をする際、リストを作りました。誰がどこをやるかそれを見て頑張りました。お手伝いとして、おこづかい表と照らし合わせやった分だけおこづかいを渡しましたりしています」（9歳の女の子のママパパの口コミ）

“大掃除”という行事も、お仕事や家事というイメージよりも、家族それぞれが楽しく責任をもって協力しあう体験にしているという声も聞かれました。

【まとめ】おでかけも・季節のくらしの準備も、子供と楽しく過ごす12月

今回の調査から、子育て家庭にとって冬は「季節の行事を親子で楽しむことで、特別な思い出をつくる時期」であることが見えてきました。いずれも “冬ならではの体験” であり、子供たちにとって非日常性を楽しめる特別な行事となっています。

子供の意欲やペースを見ながら、おでかけも、おせちづくりや大掃除などの季節の準備も楽しみながら挑戦している様子が見られ、保護者のリアルな声からは、日常の延長のなかで、子供と楽しむ様子が多く見られ、親子のコミュニケーションが深める様子もうかがえます。

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査地域：全国

対象者：「いこーよ」会員

調査期間：2025年11月

サンプル数：452

※データは小数点第2位以下を四捨五入しています。合計が必ずしも100％にならない場合があります。

