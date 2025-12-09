【牛ノ福】「ビフテキ牛ノ福 上本町YUFURA店」を2025年12月10日（水）にグランドオープン！

SRSホールディングス株式会社

ビフテキ牛ノ福 上本町YUFURA店（イメージ）

SRSグループの株式会社NIS（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：岡田連平）は、ビフテキ重専門店「ビフテキ牛ノ福 上本町YUFURA店」を2025年12月10日（水）にグランドオープンいたします。

「ビフテキ牛ノ福」はビフテキ重専門店として国内6店舗を展開しており、天然真昆布で一晩寝かせた熟成肉を使用したビフテキ重をはじめとして、国産牛すき焼きや韓国風ハラミの合盛り重等を販売しております。今回オープンいたします「ビフテキ牛ノ福 上本町YUFURA店」が7号店となります。

おいしいビフテキで豊かなお客様体験を実現し、地域に根差した店舗運営でお客様にご満足いただけるお店づくりに取り組んでまいります。

【店舗概要】

■店名 ： ビフテキ牛ノ福 上本町YUFURA店

■住所 ： 〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目5-13 YUFURA5階

■TEL ： 06-6774-6267

■営業時間： （店内飲食）朝11:00～22:00 ※店内飲食のラストオーダーは21:00

■席数 ： 49席（テーブル席2名掛け×4卓、4名掛け×8卓、カウンターx9席）

■駐車場： 「上本町駐車場（大阪上本町駅すぐ）」を1時間毎500円でご利用いただけます。

※上本町YUFURAおよび近鉄百貨店上本町店にて当日3,000円（税込）以上お買い上げのお客さまは、2時間まで駐車場無料ご優待がございます。

ここがポイント！ビフテキ牛ノ福 上本町YUFURA店のご紹介

店舗詳細情報はこちら :https://singa-inc.com/brand/ushinofuku/

(1)ビフテキ重をはじめとした、食べ応えのあるお肉メニューをラインナップ

(2)昔ながらの趣きと"和"の雰囲気が感じられる、開放感あふれる店内

(3)お食事に、お土産に便利なテイクアウトメニューも充実！

(4)新歌舞伎座ご利用のお客様は100円引き！

(1)ビフテキ重をはじめとした、旨みがあり、食べ応えのあるお肉メニューをラインナップ

ビフテキ重専門店「ビフテキ牛ノ福 上本町YUFURA店」では、天然真昆布で一晩寝かせた熟成肉を使用。お肉は昆布と寝かせて熟成させることで旨味成分を倍増させており、丁寧な火入れで、肉の旨味を最大限引き出しています。手間を掛けて仕込んだ柔らかいサーロインをたっぷり敷き詰めたビフテキ重は牛ノ福でしか味わえない一品です。

やわらかいお肉を中心とした、旨みがあり、食べ応えのあるお肉メニューをお楽しみください。

ビフテキと牛煮重セットビフテキと牛煮重セット 1,600円（税込1,760円）

年間販売実績3億円突破！熟成昆布〆した逸品。

※セット内容は、味噌汁・香の物・サラダ・薬味

※吸い物は+300円で「大阪名物かすうどん」に変更できます。ご飯大盛りは+100円です

※単品1,300円（税込1,430円）もございます

ステーキ定食ステーキ定食 1,100円（税込1,210円）

やわらかなステーキをメインにしたぜいたくな味わいの定食です。

※吸い物は+300円で「大阪名物かすうどん」に変更できます。ご飯大盛りは+100円です。

国産牛すき焼きとビフテキ合盛重セット国産牛すき焼きとビフテキ合盛重セット 2,200円（税込2,420円）

国産牛を自家製割下ですき焼きに！

すき焼きとビフテキを両方味わえる、ぜいたくな合盛重です。

※セット内容は、味噌汁・香の物・サラダ・薬味

※単品（味噌汁・香の物付き）1,900円（税込2,090円）もございます

(2)昔ながらの趣きと"和"の雰囲気が感じられる、開放感あふれる店内

ビフテキ牛ノ福では、木製格子と暖簾（のれん）が目に入った瞬間から、どこかほっとする“和”の空気に包まれます。一歩足を踏み入れると、白い壁とやわらかな間接照明が織りなす、落ち着いた大人の雰囲気。昔ながらの趣きはそのままに、現代的でスタイリッシュな空間に仕上げました。天井も高く、席の間隔にもゆとりがあるので、周りを気にせずゆっくりお食事を楽しんでいただけます。お仕事帰りのごほうびのビフテキ、記念日のディナーなど、ちょっとぜいたくしたい気分の日の外食にもぴったり。「今日はゆっくり、おいしいお肉と自分の時間を楽しみたい」、そんな日には、ぜひビフテキ牛ノ福の開放感あふれる空間で、特別なひとときをお過ごしください。

(3)お食事に、お土産に便利なテイクアウトメニューも充実！

昔ながらの趣きと"和"の雰囲気が感じられる、開放感あふれる店内

ビフテキ重専門店「ビフテキ牛ノ福 上本町YUFURA店」のおいしさを手軽に楽しめるテイクアウトメニューも豊富に品ぞろえしています。店頭またはお電話でご注文を承ります。

ご自宅やオフィスでのお食事やお土産にどうぞご利用ください。

※20食以上のご注文は、ご利用の2日前までにお願いいたします。

【テイクアウトメニュー（一部をご紹介）】

・牛めし 税込み1080円

・熟成昆布締めビフテキ重 万福 税込み1300円

※ミニサイズ 税込み990円もございます

・黒毛和牛すき焼きとビフテキ重 口福 税込み1750円

※ミニサイズ 税込み1350円もございます

・ビフテキと葱（ねぎ）塩牛タン重 至福 税込み1690円

※ミニサイズ 税込み1350円もございます

※テイクアウトのご注文は店舗へお電話ください TEL 06-6774-6267

(4)大阪新歌舞伎座ご利用のお客様は100円引き！

大阪上本町にある大阪新歌舞伎座では、歌舞伎、演劇、ミュージカル、歌謡ショーなど数多くの舞台が開催されています。大阪新歌舞伎座の公演をお楽しみいただくお客様は、観劇当日に「ビフテキ牛ノ福 上本町YUFURA店」でのお食事を100円引きでお楽しみいただけます。店内飲食、テイクアウトとも割引いたしますので、観劇前後のお食事に、ぜひ「ビフテキ牛ノ福 上本町YUFURA店」をお得にご利用ください。

【大阪新歌舞伎座割引のご利用方法】

大阪新歌舞伎座での観劇当日のチケット本券（観劇前）または半券（観劇後）を、お会計の際に「ビフテキ牛ノ福 上本町YUFURA店」の店舗スタッフにご提示ください。店内飲食、テイクアウトのご注文とも「100円引き」でご利用いただけます。

※大阪新歌舞伎座割引は、ビフテキ牛ノ福 上本町YUFURA店限定の割引サービスです

ビフテキ牛ノ福について

株式会社NISが運営する「ビフテキ牛ノ福」は、関西を中心に店舗展開するビフテキ重の専門店です。看板メニューのビフテキ重は、選び抜いた牛肉を絶妙な焼き加減で仕上げ、ふっくら炊き上げたご飯の上にぜいたくにのせた逸品。おかげさまで百貨店や催事でも好評をいただき、累計販売数は100万食突破しています。

ビフテキ牛ノ福公式HP https://singa-inc.com/brand/ushinofuku/

SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ https://srs-holdings.co.jp/

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/