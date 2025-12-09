【スクープ】ふるさと納税がヤバすぎる！特産品でゾンビをブッ倒せ!! 前代未聞のバトル体験、爆誕!!!中野のXR Center Game Spaceが返礼品デビュー！
全国のゾンビファンのみんな、緊急事態発生だ！あの真面目な「ふるさと納税」が、まさかの大暴走！？ なんと、ホンモノのゾンビと戦えるXR体験が、返礼品として選べるようになってしまいました！
「え？ふるさと納税って、お肉とかフルーツのやつでしょ？」
…と思ったキミ、甘すぎる！
今回の返礼品は、勇気と連携が試されるガチのサバイバル体験チケットだ！
キミを待ち受ける衝撃の光景はコレだ!!
■特産品の時代から「体験の時代」へ ー「ZOMBIE STORM」についてー
今回スタートした返礼品は、中野区のXR総合テーマパーク 「XR Center Game Space」 の人気アトラクション「ZOMBIE STORM」。ヘッドセット・振動フィードバック・ガンデバイスを使用し、“歩きながら撃ち、避けながら進む”体感型XRアクションです。
緊迫と爽快感が入り混じるこのアトラクションは、XR Kaigi 2025 にてコンシューマー部門を受賞しており、そのクオリティと没入性は XR 業界内でも高く評価されています。
今回の返礼品化により、「国内受賞のXRアクションをふるさと納税で体験できる」
という新しい価値が生まれました。
■選べる2つの返礼品
現在、さとふる／ふるなび／楽天／ふるぽ／ふるさとチョイス にて受付開始！
１. XR Center Game Space 体験チケット 2名様分
・寄付金額：17,000円
・有効期限：発行後1年
寄付をきっかけに気軽に没入体験へ。
初心者でも安心して挑めるライトなサバイバル体験です。協力しながらゾンビに立ち向かう王道ミッションで、初めての方でも盛り上がる人気プラン。プレイ後には、戦いの様子を記録した動画を持ち帰り可能（中野店）で、思い出もしっかり残ります。
２. XR Center Game Space 貸し切り1時間体験（最大12名）
・寄付金額：100,000円
・有効期限：発行後1年
誕生日会・オフ会・イベントにも最適。
“中野の戦場を丸ごと貸切”できるプレミアムプランです。グループで協力しながらゾンビサバイバルに挑む迫力は、通常体験とは別次元。
チーム戦で盛り上がりたい方や、特別な集まりの演出にぴったりの内容で、大人数ならではの一体感と達成感が味わえます。
■寄付で地域を支え、体験で自分も生還する
寄付金は中野区の地域活性・文化振興に活用。
「寄付で地域に貢献し、体験で自分もサバイブする」
そんな新しい寄付スタイルが生まれました。
ふるさと納税は、いま“体験型リターン”の時代へ進化しています。
■最後に
返礼品としてのサプライズ性、体験の没入感、地域への貢献。
すべてを満たした新しいふるさと納税が、ここ中野から始まる。
次に戦うのは--あなたかもしれない。
寄付して、中野の戦場へ。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RG8ywtJ0xA8 ]
（中野店では動画をお持ち帰りできます！）
