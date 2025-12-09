【スクープ】ふるさと納税がヤバすぎる！特産品でゾンビをブッ倒せ!! 前代未聞のバトル体験、爆誕!!!中野のXR Center Game Spaceが返礼品デビュー！

株式会社日本XRセンター

全国のゾンビファンのみんな、緊急事態発生だ！あの真面目な「ふるさと納税」が、まさかの大暴走！？ なんと、ホンモノのゾンビと戦えるXR体験が、返礼品として選べるようになってしまいました！

「え？ふるさと納税って、お肉とかフルーツのやつでしょ？」

…と思ったキミ、甘すぎる！

今回の返礼品は、勇気と連携が試されるガチのサバイバル体験チケットだ！

キミを待ち受ける衝撃の光景はコレだ!!

■特産品の時代から「体験の時代」へ ー「ZOMBIE STORM」についてー

今回スタートした返礼品は、中野区のXR総合テーマパーク 「XR Center Game Space」 の人気アトラクション「ZOMBIE STORM」。ヘッドセット・振動フィードバック・ガンデバイスを使用し、“歩きながら撃ち、避けながら進む”体感型XRアクションです。

緊迫と爽快感が入り混じるこのアトラクションは、XR Kaigi 2025 にてコンシューマー部門を受賞しており、そのクオリティと没入性は XR 業界内でも高く評価されています。

今回の返礼品化により、「国内受賞のXRアクションをふるさと納税で体験できる」

という新しい価値が生まれました。

■選べる2つの返礼品

現在、さとふる／ふるなび／楽天／ふるぽ／ふるさとチョイス にて受付開始！

１. XR Center Game Space 体験チケット 2名様分

・寄付金額：17,000円

・有効期限：発行後1年

寄付をきっかけに気軽に没入体験へ。

初心者でも安心して挑めるライトなサバイバル体験です。協力しながらゾンビに立ち向かう王道ミッションで、初めての方でも盛り上がる人気プラン。プレイ後には、戦いの様子を記録した動画を持ち帰り可能（中野店）で、思い出もしっかり残ります。

▼各モール掲載ページ

２. XR Center Game Space 貸し切り1時間体験（最大12名）

- さとふる：https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1679086

・寄付金額：100,000円

・有効期限：発行後1年

誕生日会・オフ会・イベントにも最適。

“中野の戦場を丸ごと貸切”できるプレミアムプランです。グループで協力しながらゾンビサバイバルに挑む迫力は、通常体験とは別次元。

チーム戦で盛り上がりたい方や、特別な集まりの演出にぴったりの内容で、大人数ならではの一体感と達成感が味わえます。

▼各モール掲載ページ

■寄付で地域を支え、体験で自分も生還する

- さとふる：https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1679089

寄付金は中野区の地域活性・文化振興に活用。

「寄付で地域に貢献し、体験で自分もサバイブする」

そんな新しい寄付スタイルが生まれました。

ふるさと納税は、いま“体験型リターン”の時代へ進化しています。

■最後に

返礼品としてのサプライズ性、体験の没入感、地域への貢献。

すべてを満たした新しいふるさと納税が、ここ中野から始まる。

次に戦うのは--あなたかもしれない。

寄付して、中野の戦場へ。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RG8ywtJ0xA8 ]

（中野店では動画をお持ち帰りできます！）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社日本XRセンター

広報担当

E-mail：customersuccess@vrarri.com

取材、XRアトラクションのイベント利用、常設設置に、ご興味のある方は、customersuccess@vrarri.com までお問い合わせください。

【会社概要】

日本XRセンターは、日本、インド、サンフランシスコに拠点を持ち、“ベストバリューでXR実装を促進する“をミッションに、XRゲーム・アトラクション及びXR研修のコンテンツ開発を行う会社です。

会社名：株式会社日本XRセンター

所在地：〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1中野坂上サンブライトツイン14階 東京コンテンツインキュベーションセンター No.29

代表者：小林大河

設立：2023年5月22日

事業内容：VRアトラクション開発及び店舗運営

ホームページ：www.vrarri.com

当社直営の常設店「XR Center Game Space」の最新情報は、当社公式LINEアカウントおよびSNSで随時お知らせいたします。

SNSアカウント

X: https://x.com/vrarricom

Instagram: https://www.instagram.com/xrcenter_gamespace/

TikTok: https://www.tiktok.com/@xr.center.game.sp