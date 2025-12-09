人気声優による浅倉大介楽曲カバー、ミックスをTM NETWORKのエンジニアが担当する事が決定！声優×音楽コンテンツ「リ・クレシェンド！」
2026/2/8LIVE
「リ・クレシェンド！」は、〈再起〉〈再生〉をテーマに、音楽を通じて夢を追いかける少女たちが、時にぶつかり合い、時に友情を育んでいく姿を、繊細かつドラマチックに描いていく、メディアミックスプロジェクト。
豪華人気声優陣によるボイスドラマやＣＤリリースを予定、2026年2月には声優陣総出演のライブも決定している。
【ミキシングエンジニアが伊東俊郎氏に決定】
浅倉大介楽曲カバーのミックスを、エンジニアの伊東俊郎氏が担当する事が決定した。
伊東氏は、浅倉氏のキャリアスタートともいえるTM NETWORKにてデビュー時から最新作に至るまでレコーディング・ミキシングエンジニアで参加しているベテラン。
アレンジを手掛ける齋藤龍介（access・浅倉大介のマニピュレーター）に続き、浅倉氏のキャリアに重要な関係者の参加となる。
▽伊東俊郎コメント
旧知の仲である浅倉大介さんの楽曲のカバーを、教え子である齋藤龍介さんがプロデュースするというとても嬉しい話に、MIXで参加できる事になりました！凄く光栄に思います！
楽しみながら全力で頑張ります♪
【浅倉大介楽曲のカバーを展開】
●第１弾カバー楽曲●2026年1月配信リリース
クーシー★ロア／SPIRAL（オリジナルアーティスト：pool bit boys）
ミミクレイドル／dope light（オリジナルアーティスト：Iceman）
キメラスカイ／Heavenly Blue（オリジナルアーティスト：The Seeker）
※第２弾楽曲は近日発表
【リ・クレシェンド！キャスト（声優／リアルユニット）】
CuSith★ROAR
＜クーシー★ロア＞
Vo.クウ：槇すいれん（新人）
Gt.レン：大塚紗英（BanG Dream!「Poppin' PARTY」花園たえ役）
Key.ココ：若井友希（i☆Ris）
MiMi-C-RADLE
＜ミミクレイドル＞
Vo.ナギサ：工藤晴香（BanG Dream!「Roselia」氷川紗夜役）
Gt.ユミ：むらみー（ギタリストYouTuber）
Mp.キツカ：生田輝（アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ ナターリア役）
Chimera Sky
＜キメラスカイ＞
Vo.オウカ：Fuki（Unlucky Morpheus）
Gt.ルミナ：成美（ガールズメタルギタリスト）
【『リ・クレシェンド！』公式】
公式HP：
https://re-crescendo.com/
公式ファンクラブ：
https://recrescendo.bitfan.id/
公式X:＠_ReC_official
公式Instagram:@ recofficial
公式YouTube「Re:CRESCENDO!【公式】」:
https://www.youtube.com/@ReCRESCENDO_official
【スタッフ】
製作：リ・クレシェンド！製作委員会
キャラクターデザイン：えれっと
脚本：望公太
衣装：YOSHIO
協力：株式会社イーエスピー／エイベックス・ピクチャーズ株式会社／Great Romance Records／株式会社kibatsu／株式会社クィーンズアベニュー／株式会社アンシェリ／ビーフェクト合同会社／株式会社テイルポット／ダーウィンレコード／株式会社ぐあんばーる
【リリース情報】
2026年1月配信リリース
Cu Sith★ROAR
SPIRAL（オリジナルアーティスト：pool bit boys）
作詞：井上秋緒／作曲：浅倉大介／編曲：齋藤龍介
MiMi-C-RADLE
dope light（オリジナルアーティスト：Iceman）
作詞：伊藤賢一／作曲：浅倉大介／編曲：齋藤龍介
Chimera Sky
Heavenly Blue（オリジナルアーティスト：The Seeker）
作詞：井上秋緒／作曲：浅倉大介／編曲：齋藤龍介
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4TntlACkcLk ]
Heavenly Blue(Rough Mix)
【ファーストリアルライブ開催決定】
Re:CRESCENDO! 1st Live -The First Show !-」
＜公演日＞2026/2/8(日)
＜時 間＞1st stage：14:00／2nd stage：18:00
＜会 場＞東京 浅草花劇場
＜チケット＞一般発売：発売中
※FC先行販売分は終了致しました。
〈公演に関するお問い合わせ〉
バンダイナムコミュージックライブ
インフォメーションデスク
https://information-desk.info/
〈チケットに関するお問い合わせ〉
チケットぴあ
https://pia.jp/info/ticket_support/
問い合わせフォームの件名に、「『Re:CRESCENDO! 1st Live ーThe First Show !ー』FC会員先行受付お問い合わせ」の記載をお願いいたします。
