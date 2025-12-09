人気声優による浅倉大介楽曲カバー、ミックスをTM NETWORKのエンジニアが担当する事が決定！声優×音楽コンテンツ「リ・クレシェンド！」

写真拡大 (全5枚)

リ・クレシェンド！製作委員会

2026/2/8LIVE

「リ・クレシェンド！」は、〈再起〉〈再生〉をテーマに、音楽を通じて夢を追いかける少女たちが、時にぶつかり合い、時に友情を育んでいく姿を、繊細かつドラマチックに描いていく、メディアミックスプロジェクト。


豪華人気声優陣によるボイスドラマやＣＤリリースを予定、2026年2月には声優陣総出演のライブも決定している。


【ミキシングエンジニアが伊東俊郎氏に決定】


浅倉大介楽曲カバーのミックスを、エンジニアの伊東俊郎氏が担当する事が決定した。


伊東氏は、浅倉氏のキャリアスタートともいえるTM NETWORKにてデビュー時から最新作に至るまでレコーディング・ミキシングエンジニアで参加しているベテラン。


アレンジを手掛ける齋藤龍介（access・浅倉大介のマニピュレーター）に続き、浅倉氏のキャリアに重要な関係者の参加となる。



▽伊東俊郎コメント


旧知の仲である浅倉大介さんの楽曲のカバーを、教え子である齋藤龍介さんがプロデュースするというとても嬉しい話に、MIXで参加できる事になりました！凄く光栄に思います！


楽しみながら全力で頑張ります♪




【浅倉大介楽曲のカバーを展開】


●第１弾カバー楽曲●2026年1月配信リリース


クーシー★ロア／SPIRAL（オリジナルアーティスト：pool bit boys）


ミミクレイドル／dope light（オリジナルアーティスト：Iceman）


キメラスカイ／Heavenly Blue（オリジナルアーティスト：The Seeker）


※第２弾楽曲は近日発表



【リ・クレシェンド！キャスト（声優／リアルユニット）】



CuSith★ROAR

＜クーシー★ロア＞


Vo.クウ：槇すいれん（新人）


Gt.レン：大塚紗英（BanG Dream!「Poppin' PARTY」花園たえ役）


Key.ココ：若井友希（i☆Ris）



MiMi-C-RADLE

＜ミミクレイドル＞


Vo.ナギサ：工藤晴香（BanG Dream!「Roselia」氷川紗夜役）


Gt.ユミ：むらみー（ギタリストYouTuber）


Mp.キツカ：生田輝（アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ　ナターリア役）



Chimera Sky

＜キメラスカイ＞


Vo.オウカ：Fuki（Unlucky Morpheus）


Gt.ルミナ：成美（ガールズメタルギタリスト）


【『リ・クレシェンド！』公式】
公式HP：


https://re-crescendo.com/



公式ファンクラブ：


https://recrescendo.bitfan.id/

公式X:＠_ReC_official
公式Instagram:@ recofficial

公式YouTube「Re:CRESCENDO!【公式】」:
https://www.youtube.com/@ReCRESCENDO_official




【スタッフ】
製作：リ・クレシェンド！製作委員会
キャラクターデザイン：えれっと
脚本：望公太


衣装：YOSHIO
協力：株式会社イーエスピー／エイベックス・ピクチャーズ株式会社／Great Romance Records／株式会社kibatsu／株式会社クィーンズアベニュー／株式会社アンシェリ／ビーフェクト合同会社／株式会社テイルポット／ダーウィンレコード／株式会社ぐあんばーる



【リリース情報】


2026年1月配信リリース


Cu Sith★ROAR


SPIRAL（オリジナルアーティスト：pool bit boys）


作詞：井上秋緒／作曲：浅倉大介／編曲：齋藤龍介



MiMi-C-RADLE


dope light（オリジナルアーティスト：Iceman）


作詞：伊藤賢一／作曲：浅倉大介／編曲：齋藤龍介



Chimera Sky


Heavenly Blue（オリジナルアーティスト：The Seeker）


作詞：井上秋緒／作曲：浅倉大介／編曲：齋藤龍介


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4TntlACkcLk ]

Heavenly Blue(Rough Mix)


【ファーストリアルライブ開催決定】


Re:CRESCENDO! 1st Live -The First Show !-」


＜公演日＞2026/2/8(日)


＜時　間＞1st stage：14:00／2nd stage：18:00


＜会　場＞東京　浅草花劇場


＜チケット＞一般発売：発売中
※FC先行販売分は終了致しました。



〈公演に関するお問い合わせ〉


バンダイナムコミュージックライブ


インフォメーションデスク


https://information-desk.info/



〈チケットに関するお問い合わせ〉


チケットぴあ


https://pia.jp/info/ticket_support/


問い合わせフォームの件名に、「『Re:CRESCENDO! 1st Live ーThe First Show !ー』FC会員先行受付お問い合わせ」の記載をお願いいたします。



2026/2/8LIVE