RPAのコストを最適化し、企業の業務自動化を再加速。AIも活用し分析から実行まで一括サポート

株式会社CAC identity（本社：東京都中央区、代表取締役：中西英介、以下CAC identity）は、ベトナム最大手のIT企業であるFPT IS COMPANY LIMITED(以下、FPT IS)のRPAツール「Akabot（アカボット）」の販売代理店契約を締結し、2025年11月から提供を開始いたしました。

■背景と目的

CACグループの持株会社である株式会社CAC Holdingsと、ベトナム最大手のFPTグループの中核企業であるFPT ISは、2025年7月に日本市場における新規事業分野での協業に向けた基本合意を締結しました 。 この両グループ間の強固なパートナーシップに基づき、FPTISが有するグローバル実績豊富なRPA製品「Akabot」と、CACグループが長年日本国内で培ってきたRPA導入・運用の知見を掛け合わせることで、日本企業が直面する課題解決に貢献できると判断し、今回のサービス提供に至りました。

近年、RPA導入企業様において「ライセンスコストの増大」や「開発・保守工数の高騰」により、期待した費用対効果が得られないという課題が顕在化しています 。当社は、コスト競争力に優れた「Akabot」と、当社およびFPTグループの高品質なエンジニアリングおよび導入支援サービスを組み合わせることでこれらの課題を解決し、企業のDX推進を強力に支援して参ります。

■本サービスの特徴

1. 「Akabot」活用による圧倒的なコストパフォーマンス

「Akabot」は、メジャー製品と同等の機能を持ちながら、ライセンス費用を大幅に抑えることが可能なRPAツールです 。さらに、シナリオ作成や保守運用をオフショア体制へアウトソースすることで、開発/運用人件費の削減も実現し、これらを組み合わせることで、RPAにかかるトータルコストの最適化を図ります。

2. CACグループの知見による「ワンストップ支援」

単なるツールの提供に留まらず、CACグループがこれまで多くの企業に対して行ってきた「RPA導入支援」「業務整理」「コンサルティング」「AI活用」のノウハウを最大限に活用します 。 「ツールを導入したが、使いこなせない」という事態を防ぎ、業務選定から定着化、高度な自動化までを安心の品質でサポートします。

■「Akabot（アカボット）」について

ベトナム最大手のIT企業、FPT ISが提供するRPAプラットフォームです。

2018年に市場投入され、現在までに世界21か国以上、4,000社以上の企業に導入されています。

日本国内においては、販売統括を担うFPTソフトウェアジャパン株式会社（以下、FPT JAPAN）のもと、大手人材サービス会社や大手建設企業などで既に導入され、業務効率化およびコスト最適化に貢献しています。

■FPT ISからのエンドースメント

ブイ・ディン・ザップ（Bui Dinh Giap）

Akabot CEO／FPT IS 新規事業・製品事業本部 本部長

このたびのCAC Identity様との戦略的パートナーシップは、FPT ISが日本市場でさらなる飛躍を遂げるうえで、極めて重要なマイルストーンであると考えております。

Akabotの卓越したテクノロジー、FPT Japanの市場アクセス力、そしてCAC Identity様が長年培ってこられた豊富なプロジェクト実績を組み合わせることで、日本企業のコスト最適化と業務効率向上をご支援いたします。

また、AIをはじめとする先端技術を、持続的でガバナンスの行き届いた、信頼性の高い形で企業運用へ取り入れていただけるよう、共に伴走してまいります。

■今後の展望

当社は、本サービスを通じて、コスト課題によりRPAの拡大を躊躇していた企業や、既存ツールのリプレイスを検討する企業のDX推進を強力に支援してまいります。

＜株式会社CAC identityの概要＞

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町24番1号

代表者：代表取締役 中西英介

資本金：30百万円（東証プライム上場 株式会社CAC Holdingsの100%子会社）

事業内容：新規事業開発

コーポレートサイト：https://www.cacidentity.com/

＜本件に関するお客様からのお問い合わせ先＞

株式会社CAC identity

事業推進部 Akabot問い合わせ窓口

Email：akabot@cacidentity.co.jp